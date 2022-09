Tras conocerse la noticia de que la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de EE. UU. está investigando antisemitismo en la Universidad de Vermont, el presidente Suresh V. Garimella envió a su comunidad universitaria una respuesta asombrosamente inadecuada y ofensiva a la denuncia de antisemitismo del Título VI que había presentado el Centro Louis D. Brandeis para los Derechos Humanos Bajo la Ley y los Judíos en el Campus . La declaración del presidente Garimella no muestra ni reflexión, ni comprensión, ni remordimiento. En cambio, Garimella solo demuestra la actitud desdeñosa que ha dejado a los estudiantes judíos vulnerables al acoso y la discriminación.

En lugar de reconocer que los estudiantes judíos en su campus han sido repetidamente atacados, acosados, calumniados y excluidos de oportunidades en la UVM únicamente sobre la base de su identidad étnica y ancestral judía, el presidente Garimella optó por redoblar su negación de la anti- Semitismo en su campus. En lugar de expresar su apoyo a los estudiantes de Vermont que temen identificarse públicamente como judíos, el presidente Garimella culpó a esas mismas víctimas, las que sacaron a la luz el acoso y la discriminación antisemitas, por la atmósfera hostil en su campus.

La obstinada negativa del presidente Garimella a reconocer y condenar el acoso y la discriminación antisemitas que experimentan los miembros de la comunidad judía en la UVM ha permitido un clima en el campus que tolera el vilipendio de los estudiantes judíos, en particular de aquellos que expresan orgullo por su conexión ancestral y étnica compartida. a Israel. Para aquellos miembros de la comunidad de la Universidad de Vermont, UVM no es inclusivo. Contrariamente a lo que afirma el presidente Garimella, la UVM no ha logrado “denunciar” o “responder con rapidez y decisión” cuando “acciones de odio” tienen como objetivo a estos miembros de la comunidad judía.

Alegación 1. La declaración del presidente Garimella describe la respuesta fallida de UVM a la conducta antisemita por parte de un asistente de enseñanza de UVM. Esta instructora, o “TA”, se había burlado públicamente de los estudiantes judíos al preguntarles, en las redes sociales, si debería bajar las calificaciones de los estudiantes sionistas. En una respuesta totalmente inadecuada, la administración de la UVM aparentemente solo investigó si las calificaciones realmente habían bajado, en lugar de considerar si las burlas del instructor habían creado un ambiente hostil en todo el campus, enfriado la expresión del habla judía o alentado a los estudiantes de la UVM a evitar sus prácticas. compañeros de clase judíos. La instructora había alentado repetidamente a sus seguidores en las redes sociales a atacar, acosar, intimidar, marginar y condenar públicamente a los estudiantes sionistas. El sionismo, la creencia de que los judíos tienen derecho a la autodeterminación en su patria ancestral, es para muchos estudiantes judíos de la UVM una expresión de orgullo por su identidad judía ancestral y étnica. Incitar a la hostilidad hacia los judíos sobre la base de su identidad judía es censurable es para muchos estudiantes judíos de la UVM una expresión de orgullo por su identidad judía ancestral y étnica. Incitar a la hostilidad hacia los judíos sobre la base de su identidad judía es censurable es para muchos estudiantes judíos de la UVM una expresión de orgullo por su identidad judía ancestral y étnica. Incitar a la hostilidad hacia los judíos sobre la base de su identidad judía es censurable conducta _ Sin embargo, el presidente Garimella optó por permanecer en silencio, a pesar de que la universidad ha emitido declaraciones en apoyo de otros grupos que han sido atacados, incluidos no solo otros grupos étnicos sino incluso miembros del equipo de baloncesto masculino.

El silencio del presidente Garimella ha creado una atmósfera en la UVM donde los estudiantes judíos no solo se sienten alienados, sino que temen revelar su identidad como judíos. Cuando una TA dice que siente que es “bueno y divertido” bajar la calificación de un estudiante por viajar a Israel, eso desalienta a los estudiantes judíos a viajar a la patria judía. Cuando un instructor trata el “discurso de ambos lados” (reconociendo la complejidad de la situación en el Medio Oriente) como “impensable”, asegura que solo se discutirá un lado de un problema. Cuando amenaza con penalizar a los estudiantes con familia en Israel, que intimida a los estudiantes judíos e israelíes para que no revelen su herencia. Cuando ese instructor alienta a los estudiantes en el campus a seguir su ejemplo y la universidad no interviene, los estudiantes entienden el mensaje que se les da. Ellos hacen lo mismo y comienzan a excluir a los estudiantes judíos de sus clubes. Sin embargo, basándose en la falta de investigación de la UVM, Garimella encubrió la actividad antijudía de la TA con el argumento de que “no afectó negativamente a los estudiantes en el aula” y, por lo tanto, no se justificaba ninguna acción adicional por parte de la universidad. Cuando ese instructor alienta a los estudiantes en el campus a seguir su ejemplo y la universidad no interviene, los estudiantes entienden el mensaje que se les da. Ellos hacen lo mismo y comienzan a excluir a los estudiantes judíos de sus clubes. Sin embargo, basándose en la falta de investigación de la UVM, Garimella encubrió la actividad antijudía de la TA con el argumento de que “no afectó negativamente a los estudiantes en el aula” y, por lo tanto, no se justificaba ninguna acción adicional por parte de la universidad. Cuando ese instructor alienta a los estudiantes en el campus a seguir su ejemplo y la universidad no interviene, los estudiantes entienden el mensaje que se les da. Ellos hacen lo mismo y comienzan a excluir a los estudiantes judíos de sus clubes. Sin embargo, basándose en la falta de investigación de la UVM, Garimella encubrió la actividad antijudía de la TA con el argumento de que “no afectó negativamente a los estudiantes en el aula” y, por lo tanto, no se justificaba ninguna acción adicional por parte de la universidad.

Alegato 2 : El presidente Garimella afirma que los estudiantes de la UVM que arrojaron piedras al edificio Hillel simplemente querían llamar la atención de un amigo que se estaba recuperando de una enfermedad. Garimella no explica por qué los perpetradores, a quienes se les pidió que dejaran de arrojar el edificio, respondieron: “¿Eres judío?” Y no aborda por qué los estudiantes destrozaron las puertas del edificio Hillel.

Alegato 3 : La respuesta del presidente Garimella a las organizaciones estudiantiles que excluyen a los sionistas es deficiente en múltiples aspectos.

Primero , el presidente Garimella no aprecia que excluir a los estudiantes de una organización basada en la identidad es una conducta discriminatoria , no un discurso.

En segundo lugar , afirma erróneamente que los grupos no son reconocidos por la universidad. Sin embargo, el Club de lectura de la Unión Socialista Revolucionaria (RSU) de la UVM todavía se incluye entre los “Clubes de lectura de la UVM” patrocinados y accesibles en el sitio web uvm.edu ( consulte https://bookclub.w3.uvm.edu/). Y el Club de lectura de la UVM RSU todavía se jacta con orgullo en su Constitución y estatutos (fácilmente accesibles en línea) de que los miembros deben prometer “NO” al sionismo. Parece que, como club de lectura oficial de la UVM, la Unión Socialista Revolucionaria de la UVM sigue siendo elegible para recibir fondos del gobierno estudiantil y utilizar las instalaciones de la universidad.

Tercero, UVM Empowering Survivors se describe a sí mismo como un “colectivo de estudiantes de la Universidad de Vermont”. La organización estudiantil estableció la cuenta de Instagram “ShareYourStoryUVM” que ha utilizado para movilizar el apoyo de los estudiantes para su activismo. En mayo de 2021 (momento del incidente descrito en nuestra denuncia), la cuenta de Instagram tenía más de 4.000 seguidores, cifra que representaba más de 1/3 de la matrícula total de estudiantes de la UVM. (Hoy, el número de seguidores ha aumentado a cerca de 7,000). Los administradores de la universidad, reconociendo que la organización representa un electorado clave del campus, se han comprometido con sus líderes estudiantiles, trató al grupo como representante de los miembros del cuerpo estudiantil, y según su información y creencia, ha brindado acceso a las instalaciones de una manera comparable a la brindada a organizaciones estudiantiles reconocidas. Por lo tanto, es falso que el presidente Garimella afirme que no tiene la responsabilidad de abordar la conducta discriminatoria de un grupo con el que su administración se ha comprometido y tratado como cualquier otra organización estudiantil reconocida.

Finalmente, el presidente Garimella hasta la fecha se ha negado obstinadamente a usar la voz de la Universidad para condenar públicamente el comportamiento discriminatorio de UVM Empowering Survivor. Estaba muy claro para la administración de la UVM que esta organización, que movilizó con éxito a miles de estudiantes manifestantes, tuvo un impacto enorme en el campus. Para los estudiantes, UVM Empowering Survivors representó la organización de apoyo estudiantil más importante de la universidad para sobrevivientes de agresión sexual. Ser excluido públicamente de este grupo y de la amplia comunidad que representaba fue traumático para los miembros de la comunidad judía. Sin embargo, en lugar de reconocer el dolor, particularmente el dolor experimentado por la comunidad judía de sobrevivientes de agresión sexual, y emitir una declaración que explica que es discriminatorio que una organización estudiantil excluya a personas de la membresía en función de su identidad, el presidente Garimella ha continuado, hasta el día de hoy, para Permanecer en silencio. Nunca reconoció públicamente el dolor de los sobrevivientes judíos ni condenó la conducta discriminatoria.

Es irónico que el presidente Garimella y otros administradores de la UVM hayan asistido a programas destinados a educar sobre el antisemitismo. Asistir a tales programas no tiene sentido a menos que los líderes universitarios aprendan de su experiencia. Lamentablemente, el presidente Garimella no parece haber hecho ni siquiera eso.