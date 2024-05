Oyfn vegh shteit a boym. Canción de cuna en Yiddish, subtitulada al español

Canción de cuna en Yiddish, subtitulada al español. La autora de la animación es Elisabeta Skortsova de San Petersburgo, Rusia.

En el camino se encuentra un árbol

El se hace adulto

Todas las aves del árbol

Subió y voló

Tres giran hacia el oeste, tres hacia el este

Y el resto al sur

Y el árbol se quedó solo

Vacante para la tormenta

Le digo a mammele

Aquí no me molestarás

porque mammele, uno, dos

Pronto me convertiré en un pájaro

Me sentaré en el árbol

Y lo hará colorido

Durante el invierno con comodidad

Con una bella melodia

Dijo la mamá, niño extraño

Y ella llora con lágrimas

Prohibirás, en el árbol

Estar congelado

Digo mame, es una pena

Tus lindos ojos

Y antes de eso, y antes cuando

Seré un pájaro

Grita la mamá, Itzik Crown

Mira, en Gottes

Llévate una bufanda

Puedes relajarte

Las zapatillas se los pusieron

Sera un invierno fuerte

Y la gorra llévala contigo

Ay de mí y el viento

Y esta chaqueta de invierno, tómalo

Póntelo tonto

o no serías un invitado

Entre todos los muertos

Agita las alas, es difícil para mí.

Demasiadas, demasiadas cosas

me ha puesto la mamá

Su pájaro débil

Me veo triste

mis ojos de mamás

no dejaba su amor

si me convierto en un pájaro

Se para doblado

