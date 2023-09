Cap. 5 Aprendiendo a lidiar con las exigencias de los adolescentes autistas || Viviendo de espectador en el espectro

Las personas neurotípicas no lo saben, pero muchas personas autistas se creen superiores, porque lo saben todo, se fijan en esos detalles que pasas por alto por estar entretenido en otras cosas sin importancia.

Eso me pasa ahora con mi hijo Ian, él se cree superior, tiene 11 años y cree que es el mejor en todo, no lo cree lo sabe, ese sentimiento de arrogancia es muy intenso, he hablado muchas veces con él de cómo podemos ir manejando ese sentimiento atacando la lógica, y este es un “tip” que les paso a muchas mamás que tenemos adolescentes autistas, atacar con lógica…

A ver hijo entiendo que te guste mucho el tema, pero también entiende que tu no conoces a todas y cada una de las personas, debes darles la oportunidad, puede que no sean expertos en el tema que tu manejas desde que eras un bebé, pero lo serán en otros y si no lo son no pasa nada, siempre dales la oportunidad a las personas, porque ellos te la están dando a ti.

Parece que conforme la edad avanza es difícil entender, al menos para mí, las necesidades de mi hijo y cómo van cambiando, ahora las niñas nos llaman la atención, ahora quiero tener mi WhatsApp, mi privacidad, me tomo fotos y quiero mi espacio mamá… Pero hijo si ayer estabas en mis brazos porque te caíste y te dio pena que la gente te viera llorar, osea como fue qué pasó esto tan rápido.

Me ha costado tanto dejar ir… Dejarlo ser, por miedo, el miedo es necesario, pero también es cruel, un miedo sin fundamentos tiene a niños autistas “sanados” con métodos de tortura y condicionamientos, lamentablemente ese sentimiento que a mi me impulsa a buscar ayuda, impulsa a otros padres a “quererse deshacer del problema”, maltratando a sus hijos, llevándolos a terapias cuestionables.

Ahora nuestros problemas son más complejos, son lidiar con reportes porque Ian hizo la tarea sin las especificaciones claras… Muchos educadores deben comprender que a sus clases asisten niños con diferentes necesidades de aprendizaje, al menos yo estoy consciente que Ian no es ni será el único niño autista en su salón de clases, por lo que viene conmigo hace la tarea de acuerdo a lo que se le señaló, pero la maestra omite una indicación, la cual ella a su modo de ver cree que es algo OBVIO, lo cual para muchas personas neurotípicas lo es, es obvio que si tengo que trazar un margen me tengo que apoyar de mi regla, pero no para Ian, no se le especifica el uso de regla por lo que él también lo omite, así que llega a sus salón con lo que cree que cumple los estándares y resulta que no sólo no cumple, sino que se le penaliza por llevarla así…

Viene conmigo preocupado, me da su reporte, el reporte dice: NO HIZO LA TAREA. Le digo a Ian, bueno ¿y la hiciste?… Sí mamá, sólo que no usé regla para trazar un margen y quise corregirlo, pero la maestra me vio y pensó que no la había hecho, ¿Le explicaste? Sí mamá, pero no me creyó, bueno, en son de paz y de que sé que a pesar de que a mí se me exige por parte de la escuela que Ian atienda a terapia y que aparte lleve su diagnóstico, el personal docente no está informado de la situación de mi hijo, por lo que firmo el dichoso papel y pongo una nota en la parte de atrás del reporte de mi hijo:

“Estimada maestra… De antemano agradecemos la atención a las actividades y tareas que le envía a nuestro hijo, estamos sumamente agradecidos por esto, le comento que Ian es autista, por lo que le pido de favor, que al momento de ponerlo a hacer ejercicios o tareas, se le especifique bien las instrucciones de esta, ya que al pedirle que trazara un margen, él lo hizo, pero no utilizó regla porque no se le especificó, él puede llevar su clase muy bien, solo necesita su apoyo en el reforzamiento de instrucciones, espero nos pueda ayudar” Gracias atte. Mamá de Ian

Al siguiente día la maestra me contesta: “Señora no estaba al tanto de la situación y claro que estaré al pendiente de que su hijo reciba instrucciones claras le dejo mi contacto para que podamos platicar cualquier cosa que necesiten.”

Pequeñas acciones como estas me demuestran que mi hijo lo hará bien, solo necesita apoyo y un empujón. Es todo.