Un padre de familia lanza esta pregunta: ¿Tendrían más hijos después de que su hijo fue diagnosticado?… Una pregunta que para mi es muy válida, ya que muchos padres de familia viven con la idea de que todo hijo es una bendición y cómo venga al mundo será amado y querido. Y por supuesto que esto sucede, pero siendo totalmente honestos… ¿Qué hay de aquellos quienes hijos les necesitan a sol y a sombra?

Pues no falta quien piense que un hermanito es la solución, porque ahora sí tendrán quien los apoye con su hijo.

En mi caso, mi segundo hijo no fue pero para nada planeado, tan no fue planeado que antes de tomar cualquier tipo de decisión yo ya me encontraba en la cama de un hospital con la noticia: Vas a ser mamá, pero tu embarazo está en riesgo…

Cuando me dijeron esto Ian estaba en mis brazos como siempre y no me quería soltar…

La doctora me ve y me dice: te voy a ingresar, pero lo que sí te digo es que tienes que tomar decisiones cuando salgas, si es que todo sale bien, porque no podrás cargar a tu hijo, hasta que salgas del cuadro de riesgo… Así que la decisión es tuya…

Estuve en cama por tres meses y por dos meses más no pude cargar a mi Ian, porque su hermanito nos amenazaba con no llegar a este mundo. Afortunadamente, pero con algunos problemas Izan se nos adelantó, llegó a los 8 meses, estuvo muy delicado por tres días en el hospital, yo tuve que salir de ese lugar sin mi niño en brazos, preguntándome si todo iba a estar bien y como si fuera un milagro, Izan se recuperó al 4to día. Cuando voy por él me dice el pediatra, ¿cree que pueda alimentarlo? Porque si no, se puede quedar en el hospital hasta que gane peso… Lo veo y le digo, no doctor, yo soy su mamá y por lo tanto soy su hospital… Así que instintivamente lo acerco a mi pecho y la leche que no me había bajado fluye sin parar y yo llorando de felicidad sabiendo que todo iba a estar bien…

Ian ve a su hermanito y llora sin parar… Porque no lo quiere… Me dijo: es que tu me dejaste. Pensó que por culpa de su hermano mamá lo había dejado… equivocado no estaba… Así que sólo lo abracé y le dije mira, aquí esta tu mejor amigo, compañero y aliado, tu decides si lo cuidas o no, pero recuerda que esta relación es para siempre….

Ian no estaba muy convencido, siempre analítico de cada situación… Veía a su hermano se acostaba a su lado, pero sin prestarle mucha atención… No fue hasta que Izan cumplió 7 meses, que Ian entendió cuál era la razón de ser de su hermano y era para darle felicidad y sabor a su vida.

He reflexionado tanto en esta pregunta, pero la verdad es que, desde mi punto de vista, la decisión para tener un hijo siempre debe de pensarse, porque tendemos a ver todo lo bonito, a los niños y bebés de película, esos bebés que siempre están felices, regordetes, sanos y nunca mueren. Pero la realidad es otra, nuestros hijos cuestan: dinero, tiempo y esfuerzo, a veces hasta la salud mental sacrificamos para poderles dar estabilidad y muchas personas no están dispuestas a enfrentar esa realidad.

Sí somos conscientes la verdad es que muchos hermanitos no existirían, probablemente si yo hubiera tenido un diagnostico temprano con Ian, lo más seguro es que en mi cabeza ni siquiera se hubiera asomado la idea de un hermanito, no por miedo a un diagnostico similar, sino porque sé que mi hijo me hubiera demandado tanto que probablemente hubiera pensado que era una decisión egoísta al querer darle un hermanito.

Pero mi caso no fue así, a pesar de que sabía que en mis manos tenía un niño que requería mucho de mí, no había dimensionado qué tanto…

Recuerdo una conversación que tuve con mi madre, estábamos viendo a Ian jugando con unos globos, yo estaba embarazada, tenia 4 meses, me dijo: Hija estás muy pensativa qué pasó…

Yo: Nada, sólo veo a Ian…

Mamá: Está bien el niño míralo está muy contento jugando con unos globos…

Yo: Si, pero no sé… Es que él me necesita…

Mamá: Si, siempre te va a necesitar, pero ahorita está bien…

Yo: No, es que yo soy la única que lo entiende mamá, nadie más lo va a entender y si yo no estoy con él, qué va a ser de mi hijo…

Entre lagrimas y llena de impotencia, no sabía como comunicar que era lo que estaba mal, ya que mi cuerpo y mi mente se sentían con una pesadez por algo que ya sospechaba pero que no sabía que era y el miedo de que mi embarazo se complicara más al punto de que terminara con mi vida era un miedo real… Porque, qué iba a ser de mi bebé que ya se encuentra en este mundo.

A veces las personas ven los embarazos como una fase natural de la mujer, algo que sí o sí tiene que pasar y que como es un procedimiento muy natural pues es raro que las mujeres mueran en este proceso de dar vida… Pero para lo que a mi me tocó sobrevivir, creo que la gente no tiene ni una maldita idea de lo peligroso y de lo fuerte que es un embarazo y un alumbramiento. Mujeres durante todo el tiempo han dado a luz sin problema, pero también millones de ellas morían en pleno parto y eso es lo que muchos no te dicen…

Lo que quiero llegar con esto no es asustar a las futuras madres por segunda, tercera o cuarta ocasión, lo que si quiero que entiendan: es que educar a niño independiente es importante, pero también lo es que nos tengan en ese camino para aprender…

Tomen las mejores decisiones hoy y siempre.