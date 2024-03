¿Cómo aceptar diferencias de opinión sin crear conflictos o resentimientos?

Hay cuestiones ridículas de entender pero importantes para respetar.

Becky Krinsky – Life Coach, autora, conferencista internacional y fundadora de recetas para la vida

Es importante recordar que las relaciones personales son complejas y que es natural que existan desacuerdos y diferencias de pensamiento. Cada persona tiene sus propias características y valores únicos, lo que significa que es fundamental respetar el punto de vista del otro, incluso cuando no lo entendemos completamente.

El verdadero acto de amor y respeto radica en permitir que la persona disfrute y exprese sus gustos, aunque a nuestro sentir sea una cuestión ridícula e ilógica. Este gesto de aceptación incondicional fortalece las relaciones y crea un ambiente de respeto mutuo.

Permitir y conceder sin criticar, y dejar que la persona disfrute de todo aquello que ante los ojos del otro pudiera parecer extremo o fuera de lo común, como dedicar largas horas para arreglarse, deleitarse comiendo alimentos poco convencionales, visitar a su madre en momentos inesperados, adquirir artículos totalmente innecesarios, realizar actividades repetitivas de manera obsesiva, entre otras cosas, es una muestra de una relación sólida y emocionalmente sana.

La reciprocidad en el aprecio y la aceptación nutre el bienestar emocional y fomenta un sentimiento de agradecimiento duradero. Cultivar el arte del aprecio implica actuar considerablemente hacia los demás y estar dispuestos a devolver ese mismo nivel de generosidad.

El arte del aprecio es una herramienta valiosa que promueve la comprensión y la aceptación de las diferencias. Se basa en una regla simple pero poderosa: cuando una persona actúa de manera considerada hacia nosotros, ganan el derecho a recibir una acción similar de nuestra parte. Esto crea un ciclo de generosidad y gratitud que fortalece las relaciones y reduce los conflictos y promueve el sentimiento de ser entendido y respetado.

Este arte del aprecio, además de fomentar la buena disposición, promueve una concesión mutua que incita a las personas a actuar con generosidad de manera espontánea, sin generar un sentimiento de obligación. La persona que recibe la primera concesión benefactora siente el compromiso de reciprocidad, lo que permite que ambas partes comprendan que, aunque inicialmente puedan hacer un sacrificio, eventualmente lo recuperarán en el momento adecuado y cuando realmente lo necesiten.

Al aplicar el arte del aprecio en una relación de pareja, se fomenta un ambiente de respeto y apoyo mutuo. Además, la reciprocidad en el aprecio crea un sentido de equilibrio y compromiso, donde ambas partes se esfuerzan por mantener una conexión positiva y enriquecedora.

En una pareja, es esencial valorar y apoyar las cosas que son importantes para cada uno, ya que esto contribuye a una convivencia más armoniosa y gratificante para ambos.

Al final, aprender a respetar y aceptar las diferencias de opinión nos permite construir relaciones más sólidas y enriquecedoras, donde cada persona se siente valorada y comprendida en su individualidad.

La receta

El aprecio

Ingredientes:

Respeto – aceptar y dejar fluir las diferencias sin objeciones o críticas.

Comprensión – reconocer que los gustos y las necesidades propias son personales.

Tolerancia – paciencia y cordialidad ante las cosas que uno no valora.

Generosidad – amabilidad para poder ceder y conceder que cada uno se pueda expresar.

Sensibilidad- entender y conceder que disfruten los gustos de los otros y poderlos apoyar

Afirmación personal para nutrir el aprecio:

“A partir de hoy, me comprometo a practicar la regla del aprecio en todas mis relaciones. Cedo con gusto y generosidad y puedo conceder que las personas que me rodean puedan disfrutar de sus gustos y deseos por más extraños o ridículos que me parezcan siempre y cuando no me afecten ni causen daño a nadie. Reconozco que cada persona tiene su propia forma de ser y que todas las opiniones y acciones merecen respeto. Voy a cultivar la generosidad, la aceptación incondicional y la reciprocidad en mis interacciones diarias. Al hacerlo, fortaleceré mis relaciones, crearé un ambiente de armonía y contribuiré positivamente al bienestar de todos los involucrados.”

Beneficios de la regla del aprecio:

Respetar los gustos y las necesidades de otros fomenta que los demás hagan lo mismo. Esto significa que al demostrar respeto hacia las preferencias y necesidades de los demás, se establece un ambiente de reciprocidad donde también se espera que los demás respeten nuestras propias preferencias y necesidades. La regla de la reciprocidad genera bienestar, incrementa la comunicación afectiva y logra que las personas puedan vivir en armonía. La reciprocidad implica dar y recibir en igual medida, lo que fortalece los lazos emocionales y promueve un ambiente de colaboración y entendimiento mutuo en las relaciones interpersonales. Apreciar las diferencias enriquece las relaciones humanas. Cuando se valora a una persona, se la toma tal cual es sin pedir que cambie, lo que favorece la individualidad y mejora el bienestar personal. Al aceptar y apreciar las diferencias, se promueve la diversidad y se construyen relaciones más auténticas y enriquecedoras.

"Así como el día y la noche coexisten en un mismo ciclo, la comprensión y el respeto mutuo crean un equilibrio esencial en nuestras relaciones."

