Una de las citas que más se repite en torno a la festividad de Tu Bishvat (el “Año Nuevo de los Árboles) es: “Porque el hombre es como un árbol en el bosque” (Deuteronomio 20:19). Los rabinos de todas las generaciones han tratado de explicar esa comparación rica en significado, y muchos ven esa cita en la raíz (por así decirlo) del enfoque del judaísmo sobre la administración de la Tierra.

Pero, ¿se puede comparar un árbol no con una persona individual, sino con todo un pueblo?

Un árbol en particular puede. El álamo temblón, del que toma su nombre ese hermoso pueblo de Colorado, es una planta extraordinaria. Debajo de su engañosa simplicidad, ese árbol es una maravilla de la evolución. Los álamos están conectados por sus raíces a otros álamos, lo que hace que los bosques de álamos no sean una colección de árboles individuales, sino un solo organismo. De hecho, el Bosque de Pando en Utah es el organismo vivo más grande de la Tierra. El bosque de 43,6 hectáreas (108 acres) contiene más de 40.000 árboles individuales que se estima que pesan en conjunto seis millones de kilogramos (más de 13 millones de libras). Con un sistema de raíces que tiene al menos 16.000 años, el bosque no es solo el organismo vivo más grande, sino también el más antiguo.

Los troncos individuales se marchitan, pero son reemplazados por otros nuevos, ya que todo el organismo continúa viviendo. De hecho, la forma tradicional de medir la edad de los árboles (contando los anillos concéntricos del tronco) es irrelevante cuando se trata de álamos: eso mediría la edad de los troncos individuales, pero no de todo el organismo.

La interconexión de los álamos los hace increíblemente resistentes. Los nutrientes y el agua circulan libremente entre los árboles, y los más fuertes ayudan a los más débiles en beneficio de todo el bosque. Así es como se cree que el Bosque de Pando, por ejemplo, sobrevivió a la Edad de Hielo. El álamo temblón también ha realizado una gran hazaña de adaptación que le permite prosperar en los duros inviernos de las Montañas Rocosas. Si bien la mayoría de los árboles dependen solo de sus hojas para la fotosíntesis, la corteza fotosensible del álamo temblón captura el pálido sol de invierno y lo convierte en calorías. Eso proporciona al álamo temblón un sistema de alimentación dual: uno colectivo (a través del sistema de raíces compartido) y uno individual (a través de la corteza y las hojas fotosintéticas de cada árbol).

En una danza casi posmoderna de identidad colectiva e individual, los álamos comparten un código genético (su genotipo) pero desarrollan un fenotipo individual (cómo se expresan esos genes). Por supuesto, a veces la interconexión puede ser un problema. Debido al cambio climático, un hongo llamado Aspen Leaf Blight que solía venir solo ocasionalmente a las Montañas Rocosas ahora aparece dos veces al año. Ese insidioso microorganismo secuestra el ADN de los árboles. Dado que todos los árboles del bosque comparten un código genético, cuando un solo árbol se infecta, todo el bosque está en peligro. No hace falta decir que los recientes incendios forestales en Colorado también representan una amenaza formidable para los árboles que están interconectados.

Me complacerán si la metáfora es demasiado obvia para explicarla, pero en Tu Bishvat, podemos reflexionar no solo sobre cómo las personas individuales pueden compararse con los árboles, sino sobre cómo nosotros, los judíos, como pueblo nos parecemos a los álamos temblones.

Nosotros también estamos conectados desde la raíz, que es, en gran medida, el secreto de nuestra resiliencia. Todos estamos vinculados en una red inextricable de reciprocidad y eso nos ha permitido soportar y sobrevivir a los desafíos que la historia nos ha presentado. Esa interconexión es ideológica, incluso existencial, pero también es muy práctica: cada comunidad judía entendió que somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil, y que la ayuda debe fluir de los privilegiados a los menos afortunados. Por eso siempre hemos creado organizaciones de ayuda mutua, bienestar y asistencia a los más necesitados. Por eso, una de las citas más conocidas del judaísmo es que “todo Israel es responsable unos de otros”.

Otro ingrediente de la “salsa secreta” del judaísmo es que, como los álamos, somos adaptables. El delicado equilibrio del judaísmo entre el cambio y la tradición, entre la flexibilidad y el apego a los valores fundamentales (lo que mi amigo, el emprendedor social israelí Gidi Grinstein, llama “flexigidez”) es lo que mantuvo nuestra cultura relevante y significativa a través de los siglos. No rechazamos el cambio pero tampoco sucumbimos a la tentación de nadar con cada corriente que pasa.

Al igual que los álamos, que combinan un genotipo colectivo con un fenotipo individual, necesitamos encontrar un equilibrio entre nuestras identidades colectivas y nuestra individualidad. Sí, todos estamos vinculados, pero unidad no es lo mismo que uniformidad. Pertenecer a un solo cuerpo es nuestra fuerza; ser diferentes unos de otros es nuestra riqueza. Compartimos raíces, pero cada uno de nosotros se ramifica individualmente hacia el cielo.

Y como los álamos, cuando uno de nosotros es atacado, todos sufrimos. No podemos considerar una amenaza a otro judío como algo que no nos afectará, porque todos somos parte del mismo organismo. (Puede que no amemos todas nuestras ramas, pero ¿qué podemos hacer? Todas son parte de nosotros). Si ignoramos lo que le sucede a otros árboles, podemos ser los próximos afectados por la plaga.

Y, sin embargo, esas características que compartimos con los álamos están en crisis. Nuestra interconexión se ve amenazada por una creciente polarización y animosidad; al ver nuestra diversidad como un problema en lugar de una fuente de riqueza y al demonizar a aquellos que no son como nosotros. El delicado equilibrio entre la individualidad y la colectividad se ha roto por una cultura que ve a los individuos como agentes independientes, que glorifica el egoísmo y sugiere que no le debemos solidaridad a nuestros hermanos judíos y, en general, a nuestros hermanos humanos.

Dejamos de ver los ataques a algunos judíos como ataques a todos nosotros. Cuando un judío jasídico es atacado en Brooklyn, los judíos liberales no creen que les afecte, porque sus vidas son muy diferentes. Cuando los judíos progresistas como George Soros son atacados con tropos antisemitas, los judíos moderados y de derecha lo relativizan debido a los puntos de vista contradictorios sobre Israel. Resulta que hoy toleramos el antisemitismo siempre y cuando apunte solo a “el otro tipo de judíos”. No nos damos cuenta de que en un bosque de álamos, no importa a qué árbol ataque la plaga: todos los árboles se verán afectados tarde o temprano. Y como en Colorado, las plagas que solían ser raras ahora son comunes.

También parece que hemos perdido nuestra capacidad de equilibrar el cambio y la permanencia, la adaptación y la tradición. Hemos creado generaciones de judíos que ignoran nuestras raíces comunes y hemos consagrado un modelo de compromiso que no exige ninguna exploración significativa de estas raíces. La mayoría de los judíos son hoy como álamos temblones que pasarán por la vida sin siquiera conocer la asombrosa red de canales subterráneos de vida que nos sostuvieron durante milenios. Otros se irán al otro extremo: atascarse en esas viejas raíces y, por una rigidez artificial que rechaza todo lo nuevo, arriesgarse a la obsolescencia de todo el sistema.

Tal vez en esta pandemia Tu Bishvat podamos, como exige nuestra tradición, aprender de los árboles. Usemos esta sacudida masiva en nuestras vidas para repensar nuestra relación entre nosotros, para reconstruir los lazos de cuidado y solidaridad que fueron nuestra fuerza y ​​nuestra singularidad. Podemos volver a aprender el arte de ser un solo pueblo y la hermosa y mutuamente enriquecedora danza entre celebrar el individualismo y pertenecer a una de las culturas más antiguas de la historia humana. Podemos reemplazar un paradigma de libertarismo distópico con un nuevo sistema de reciprocidad, en el que, como dijo el presidente John F. Kennedy en su discurso inaugural, “los fuertes son justos y los débiles seguros”.

No será fácil: nos enfrentamos a un espíritu de la época que favorece el árbol solitario en la pradera sobre el bosque exuberante y biodiverso en el que muchas criaturas pueden sentirse como en casa. Pero si el endeble álamo temblón, con cada combinación única de ser uno y ser muchos, pudo resistir el enorme poder de los glaciares que avanzan, no hay duda de que los judíos también podemos hacerlo.

Chag sameach!