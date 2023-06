Conociendo que son los Trastornos de la Conducta Alimentaria: ¿Qué son los TCAs?

Los trastornos alimentarios son trastornos mentales biológicos, genéticos y cerebrales que afectan a personas de todos los géneros, edades, orientaciones sexuales, culturas y tipos de cuerpo. Son enfermedades graves pero tratables que conllevan una alta tasa de mortalidad, por lo que el diagnóstico y tratamiento tempranos son críticos. Cuanto más rápido se trate un trastorno alimentario, mayores serán las posibilidades de una recuperación completa.

Los trastornos alimentarios no son una elección, no son causados por los padres, no son culpa de nadie y no son una fase. Son enfermedades muy reales que requieren tratamiento inmediato por parte de proveedores especializados.

Es importante difundir que el hacer una dieta restrictiva es un mecanismo central para el desarrollo de todos los TCA y es considerado un factor de riesgo importante. Existen diferentes tipos de trastornos alimentarios y las descripciones de cada uno se encuentran en la Quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales.

– Anorexia nerviosa

– ARFID (Trastorno por evitación/restricción de la ingesta de alimentos)

– Trastorno por atracón

– Bulimia nerviosa

– OSFED (Otro trastorno específico de alimentación y alimentación)

Este 2 de junio se conmemoró el Día de acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria. En APTA sabemos que es necesario este día para visibilizar estos trastornos mentales y como Fundación que se dedica a ayudar a pacientes que los padecen tenemos la responsabilidad de brindar información verídica, acabar con mitos y estigmas que los rodean e invitar a más personas a unirse a luchar con nosotros.

Uno de los mitos más populares es que los TCAs son una elección de hacer dieta para lograr ser más delgada, es decir, que son por mera vanidad. La realidad es que los Trastornos de la Conducta Alimentaria son enfermedades mentales influenciadas por factores biológicos, genéticos, psicológicos, familiares y socioculturales. No son una elección, cada persona está expuesta a diferentes factores de riesgo, lo cual podría aumentar su vulnerabilidad a un TCA.

Algunos de los factores de riesgo involucrados son:

– Predisposición genética.

– Problemas alimentarios en los padres.

– Mecanismos biológicos alterados.

– Presión por la delgadez.

– Hacer dietas.

– Situaciones de vida estresantes.

– Imagen corporal negativa.

– Estructura familiar rígida

¿Qué es el ejercicio compulsivo?

Últimamente en redes sociales se muestra que para llevar una vida saludable y perfecta, no se debe saltar un día de entrenamiento por lo que directa o indirectamente normalizan el ejercicio compulsivo. El ejercicio compulsivo ocurre cuando se deja de hacer por placer y se convierte en una obligación, puede haber lesiones, estar enfermo o condiciones ambientales inadecuadas y aun así practicarse.

Signos y síntomas:

-Aislamiento

-Malestar y culpabilidad si no se practica la actividad física

-Preocupación por su aspecto físico (cuerpo)

-Pensamientos sobre compensar con menos comida y/o el doble de ejercicio por saltarse un día o comer más de lo habitual

-Suele depositar su autoestima dependiendo de los días que se realizó el entrenamiento

Acabemos con Estigmas

Se ha normalizado que las mujeres estemos a dieta, felicitar a aquellos que adelgazan, tener conductas desordenadas con la alimentación como el exceso de ejercicio, se confunde la fuerza de voluntad con conductas de riesgo, ejemplo: Nunca comer postre ,bajar rápidamente de peso, silenciar el hambre, etc.

Los TCAs cada vez tienen una mayor prevalencia en la población, pero el estigma que hay alrededor de ellos nos ha imposibilitado la detección temprana y el tratamiento oportuno. Los TCAs van mucho más allá de un peso, engloban un desbalance tanto físico, mental y emocional. Y debemos empezar a darles la importancia que requieren.

¿Por qué cuando alguien tiene una enfermedad la tratamos de inmediato, pero cuando alguien tiene un TCA no le damos la importancia que precisa? Es hora de quitar ese estigma y darles la importancia que merecen.

Cuando la sociedad glamouriza las conductas de riesgo:

Hacer ejercicio para “quemar” lo que comiste

“Cheat meal” Prohibirte alimentos durante la semana, silenciar tu señales de hambre

y saciedad para merecerte disfrutar la comida los fines de semana

Silenciar el hambre con café, agua, chicles, etc.

Pláticas con amigos/familiares sobre recomendaciones de dietas, métodos y pastillas para bajar de peso

Felicitar amigos/familiares por la pérdida de peso

Aislarse para no tener que ir a lugares diferentes y romper la dieta

Periodos largos de ayuno después de un fin de semana en el que disfrutaste la comida.

¿Sabías que…? El TCA más prevalente en Latinoamérica es el Trastorno por Atracón. La evidencia menciona que la prevalencia es de 0.1% en Anorexia nervosa, 1.16% en Bulimia nervosa y 3.53% en Trastorno por atracón. Esto se ha asociado a dos principales factores: los estereotipos de belleza suelen ser cuerpos más voluminosos en Latinoamérica y existe un marcado valor emocional que se le otorga a la comida de manera cultural (Kolar et al. 2016).

Es importante recalcar que los TCAs afectan a personas con todo tipo de cuerpos, tallas y pesos. Debido al estigma de peso que existe en el sector salud las personas con sobrepeso u obesidad no reciben diagnósticos tempranos de un TCA. Pensar que los TCA solo están personas delgadas no solo es erróneo, sino que minimiza la severidad que realmente tiene esta enfermedad en todo tipo de poblaciones.

Un diagnóstico temprano del trastorno alimentario y la intervención posterior conducen a mejores resultados y una mayor probabilidad de recuperación total, por lo que es tan importante que los padres, especialistas actúen de inmediato si sospechan que su hijo o hija puede tener un trastorno alimentario.

FUNDACIÓN APTA

L.N Nathalia López Buerón,

P.LN Ariadna Conzuelo,

P.L.N Elizabeth Moreno,

P.L.N Michelle Shabot,

P.LN Natalia del Olivar