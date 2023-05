Estoy aquí no se porque.

Antes de mi ser… no me acuerdo.

He vivido una larga vida… una buena vida.

He empezado a perder facultades… las carencias empiezan a presentarse…

Mis limitaciones se subrayan…

Pensando ya sé: a veces olvido que soy mortal.

Busque en el buen libro una respuesta y encontré: porque polvo eres y al polvo tornarás.