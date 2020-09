Diario Judío México - Después de tantos meses de cuarentena, confinamiento, discursos vacíos de contenido de los políticos y demás personajes que aparecían en los medios de comunicación no sabemos, realmente nada. La vacuna aun no está y no creo que sea la salvación absoluta. Sigo pensando que el tapabocas es el primer remedio y el más efectivo.

El Covid19 vino para quedarse, como tantas otras cosas que nos acompañan y todos los programas que nos plantean el día después, no es el día después que se extinga el virus sino el día que aceptemos que debemos convivir con él.

No comprendo al gobierno argentino y no se cuales son los objetivos al prolongar la cuarentena hasta el 11 de octubre (1). Debe haber algún interés político que los mueve a tomar estas decisiones que no son decisiones. La impresión de dinero sin productividad es un error. Los ricos, como siempre, por esas razones inexplicables, saldrán mas fuertes tal como podemos leer en notas de todo el mundo. Los mayores afectados son la clase media y la pequeña empresa y no es claro como y cuando se recuperaran. La cuarentena se justificaba a mi entender para permitir reorganizar el sistema de salud e incluso la economía, pero no más de eso. Al día de hoy los datos son de 285 muertos por cada millón de habitantes y comparando con los países orientales como Japón con 12 y Corea del Sur con 7 muestra que el gobierno ha fallado. El sistema de cerrar todo con un mensaje “yo te protegeré” en lugar de dar un mensaje “cuídate” deja mucho para pensar. Un mensaje que llegó hoy en Facebook describe la impresión que recibo de los mensajes de amigos: Argentina esta triste.

La disfuncionalidad del gobierno es evidente a pesar de que la vicepresidente es una política muy experimentada habiendo sido dos veces presidenta y esposa del presidente que la antecedió.

Tampoco comprendo mucho al gobierno de Colombia y si bien la cuarentena, creo, se suspendió a partir del 1 de septiembre aun todo se mueve con mucha lentitud. Los restaurantes, por ejemplo, siguen vendiendo especialmente take away o domicilios. Con el pasar de los meses me he apartado mucho de la prensa y de la tv. Sencillamente me aburrí de escuchar tanto sobre la pandemia, la uci, la corrupción, etc. En un medio de comunicación secundario (2) aparece en rojo el titular Colombia sale mal librada de la larga cuarentena. Aquí los datos a la fecha 20-9-2020 indican que son 475 muertos por cada millón. Sustancialmente más que en Argentina y sin que se publiquen datos quienes son los muertos me permito pensar que la explicación está en la existencia de mejores planes sociales y jubilación en Argentina. Aquí los trabajadores informales debían salir a obtener su alimento diario y escuché que muchos redujeron sustancialmente las calorías diarias. Datos que yo manejo intuitivamente o resultantes de mi larga experiencia profesional se muestran más detallados en el enlace y copio un solo párrafo: El COVID afecta mucho más a los pobres que los ricos, diez veces más grande la mortalidad entre el estrato 1 y 2 que con el estrato 6. Es que es distinto estar encerrada una pareja en un apartamento de cien metros cuadrados que una familia de cinco personas hacinadas en cincuenta metros. El COVID resultó que era desigual, ese cuento de que todos éramos iguales ante la muerte no resultó ser tan cierto.

No es una sorpresa para mí, el 31 de marzo se publicó una nota de mi autoría (3) y que anticipa lo que se dice en el enlace anterior. Estaremos peor, muchas expectativas del comienzo del confinamiento no se cumplirán.

El presidente de Colombia es un joven político sin experiencia y sin tener una historia de haber hecho algo. Fue un nombramiento de su mentor, el expresidente Uribe y ganó las elecciones no por sus méritos sino por el profundo odio que tienen amplios sectores de la población a la izquierda, a la guerrilla, a los asesinos, en gran medida fruto de la furiosa propaganda de la derecha. Y esto lo digo después de haber leído, en los últimos meses mucha historia colombiana. En una nota (4) publico: A -En el país se secuestran personas de todos los estratos y de todas las edades; secuestran grupos armados que se reclaman revolucionarios como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional, (ELN); grupos armados que se reclaman contra revolucionarios como los llamados paramilitares; secuestran delincuentes comunes, narcotraficantes y familiares entre otros. También se asocian unos y otros perpetradores para secuestrar; es así como se observan prácticas como la venta de cautivos. Se secuestran personas durante horas, durante meses, durante años y durante lustros.

La fuente del párrafo citado es de la policía y muestra claramente que la violencia es generalizada y no tiene padrino.

Israel, mi tercer foco de interés, tiene otro tipo de problemas y es la falta de efectividad del gobierno cautivo de Netanyahu que su único interés es no ir preso y hacer todo lo posible para sostenerse como primer ministro. El se ha convertido como Luis XIV, el rey sol, el estado soy yo, cosa que les ocurre a muchos mandatarios. Con mucha inteligencia Netanyahu tiene a la prensa y la TV en sus manos y estimo para evitar lo ocurrido en EE. UU. con la guerra de Vietnam (5). Recomiendo la película de Spielberg sobre este tema, sumamente interesante.

No me expandiré sobre Israel, antes de la Pandemia ya un 21% de los israelíes vivían bajo la línea de pobreza y en ese tiempo las arcas del gobierno estaban bastante llenas (pueblo pobre, estado rico) pero en estos meses se ha volcado mucho dinero para sostener la desocupación, el cierre de negocios y no hay proyectos claros como salir de la difícil situación. Esta semana se determinó un cierre total, pero observando los detalles no parece muy total. Es mas bien una cuestión política. Desde un comienzo sostuve que dejar a los políticos conducir esta guerra es un error. Prefiero recomendar la lectura de una nota del escritor David Grossman (6) que es larga pero sumamente ilustrativa y copio del enlace: Quienes han estado cerca de él testifican que nunca escucha. Está desapegado de la realidad y vive, a todos los efectos, en un espacio donde sólo él y sus intereses existen. Exteriormente puede mostrar, o hacer alarde de habilidad fantástica, poder, agresión, seguridad en sí mismo y una especie de preocupación paternal y compasiva por sus súbditos. Sin duda le gusta considerarse a sí mismo como un “padre de la nación”. Pero es un padre manipulador, cínico, explotador y utilitario.

Sin duda, preocupante y no es claro en este caso la función del Parlamento que supuestamente tiene 120 miembros que deberían supervisar al ejecutivo. Todos, para mí, unos verdaderos traidores.

Israel llega hoy a 137 muertos por cada millón y por la información que dispongo también son los sectores más humildes los afectados.

El futuro, en este nuevo año hebreo, se ve gris.

Julio May 20-9-20

