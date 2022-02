GPS FINANCIERO. Se puso buena la final del futbol: estamos inaugurando varios récords con el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que sube y baja. Hace una semana tenía 53,299 puntos y cierra el viernes en 52,281. Con varias ondulaciones gráficas en la semana. Los cetes de 28 días pagan 6.04%, el dólar cotiza en 20.50 a 21 dependiendo de banco y monto. El Euro 22.99 y el petróleo WTI 91.51 (cerca de los cien que es una meta psicológica que podría darse en breve) Cómo vemos. Todos en espera de la solución del conflicto en Ucrania, si finaliza habrá luz verde para todos los proyectos, si no, a rectificar las planeaciones financieras.

SEMÁFORO EN ROJO. La política interna está llena de filtraciones que podrían mover el dólar, más aún cuando el tema de Ucrania-Rusia-Norteamérica-Unión Europea está en un compás de espera que no tiene fecha de finalización, porque no quiere dar su brazo a torcer Vladimir Putin, tampoco Joe Biden y hacer un pacto de paz significaría que Rusia se sintiera satisfecho, dar un paso adelante con las acciones militares son un resultado que a nadie conviene. La economía de guerra lleva casi al pleno empleo, no es malo si “se finge” estar en ese status. El señor Putin es un profesional de las armas, por lo que el mundo está en vilo.

ÁMBAR. La BMV no ha sido afectada negativamente. Ni el dólar. Así que estamos bajo el viejo dicho de “pago por ver” El petróleo está reaccionando al alza y eso es preocupante porque todo se transporta y otro miedo es la inflación; EUA tiene 7.5% y México 7.36% el año anterior y el actual va en 7.07% Banxico promete mantenerla a raya, lo que no quiere decir nada cuando las fuerzas del mercado hacen que suban los precios de los bienes cotidianos por arriba de la canasta básica.

ZONA DE CURVAS. Son siete los corporativos dedicados a la radio que se disputan el liderazgo noticioso mañanero de la Ciudad de México, en total tiene audiencia neta de entre 1.5 y 1.7 millones de escuchas por día desde el amanecer en un mercado de ocho millones de personas. Ciro Gómez Leyva atrae diariamente de 130 a 141 mil radios escuchas. Más su transmisión en a.m. tiene un total de 200 mil de audiencia.

“A mediodía los noticieros más escuchados son Joaquín López-Dóriga a través de Radio Fórmula 103.3, con 3.95% de share y muy cercana, Adriana Pérez Cañedo con Enfoque de Stereo Cien y su 3.78% de share. W Radio y Carlos Loret de Mola mantienen el tercer puesto, con un 3.59% de share, pero, otra vez, Radio Fórmula con Denise Maerker está próxima gracias al 3.57% de share que la periodista consigue al mediodía para ese radiodifusor” (el Economista) Antes de la pandemia teníamos en cuanto a periódicos: Reforma 142,000, la Jornada 110,000, Excelsior 90 mil, El Heraldo 50 mil, El Economista 35 mil, el Financiero 91 mil, El Universal 176 mil. Algo habrán cambiado las cifras en estos dos años y pico. Estas cifras aportan datos a la competencia que hay entre AMLO y los medios abiertos, pues definitivamente el presidente de México maneja un medio informativo, La Mañanera donde hay secciones y todo; con una fuerte repercusión. No hay mediciones confiables sobre su audiencia radiofónica y televisiva.

CRASH. La tasa de positividad del COVID es de 62%, muy alta: “de cada 10 personas que llegan al sistema público de salud y que califican como casos sospechosos, 6 de cada 10 resultan positivas aún con la tendencia a la baja” esto lo dice el Dr. Arturo Erdely. Es una prevención que habla de que la pandemia va a la baja, pero no ha desaparecido. Cuídese.

VEA SU TABLERO. Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, dice que “la economía mexicana podría seguir enfrentando retos en 2022 debido a la ausencia de motores de crecimiento, incluyendo la debilidad del mercado interno, la alta inflación y la falta de inversión. Además, prevé que la Junta de Gobierno aumentará nuevamente la tasa de referencia en la próxima reunión de política monetaria”. Ojo, eso quiere decir que no viviremos un año de terciopelo, sino que aunado al freno que ha puesto la reciente variación del COVID, los problemas políticos que padecemos, la inseguridad que se vive en algunas zonas, indica que hay mucho por hacer.

ZONA DE NIEBLA. El presidente López Obrador insistió en que deben desaparecer los organismos autónomos, reconoció que esto no alcanzará a hacerlo en su sexenio, si, hay muchos temas pendientes como la venta del avión, pasar las Secretarías de Estado a Provincia, informar el avance de sus universidades y para que le seguimos.

VERDE. Encuesta realizada por Consulta Mitofsky “siete de cada diez mexicanos quieren que se lleve a cabo la consulta sobre revocación de mandato para determinar si el presidente López Obrador debería finalizar su sexenio (en 2024) o si debería terminar su mandato este año”. Pues que se haga, pero qué desperdicio de dinero.

<Es necesario tener en cuenta que las elecciones también pueden matar una democracia> Giovanni Sartori, investigador de la ciencia política. Autor de Homo videns.