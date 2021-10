Hace cinco años, el informático Greg Kondrak asistió a una presentación sobre el manuscrito Voynich, un texto impenetrable que tiene a estudiosos y científicos durante siglos con factores de confusión. En 240 páginas, el manuscrito ha sido fechado en carbono hasta el siglo XV; sin embargo, aparte de su edad, incluso las preguntas más simples sobre su origen siguen sin respuesta. Nadie sabe quién lo escribió, o por qué. Nadie sabe siquiera lo que dice; no está escrito en ningún idioma conocido, y sus 35 o más símbolos únicos nunca se han visto en ningún otro lugar.

El orador en la presentación, un profesor de la Universidad del Sur de California, había analizado la longitud de las palabras del manuscrito para ver cómo se comparaban con otros idiomas, y encontró una coincidencia sorprendentemente buena: el árabe. Kondrak estaba intrigado y pensó que podría utilizar la inteligencia artificial para acercarse aún más a una solución. ¿Sería posible, pensó, unir cada letra árabe con un símbolo en el manuscrito? “Ya que estoy familiarizado con la computación y la criptografía, sabía que podríamos aplicar ciertos algoritmos para esto”.

Kondrak es un profesor de ciencias informáticas cortésmente lacónico. Nacido en Varsovia, Polonia, finalmente se estableció en la Universidad de Alberta, donde se concentra en usar computadoras para aprender sobre el lenguaje, razón por la cual se encontró en una conferencia de lingüística computacional, pensando en intentar descifrar el misterioso manuscrito. Cuando regresó a casa, se unió al estudiante graduado Bradley Hauer, y juntos tomaron su lugar al final de una larga lista de expertos que han tratado de descifrar el código.

El manuscrito Voynich está salpicado de ilustraciones fantásticas (plantas que no existen, diagramas zodiacales, baños conectados por redes de tubos) y, según su estilo, los historiadores del arte han deducido que el manuscrito proviene de algún lugar de Europa del Este. Pero los estudiosos saben muy poco sobre el primer siglo de su existencia. Su primer propietario conocido fue el emperador romano Rudolf II, quien lo compró alrededor de 1600 y creía que estaba escrito por el científico inglés Roger Bacon. Más tarde, fue enviado al Collegio Romano, una escuela jesuita en Roma, donde quedó olvidado. En 1912, fue redescubierto allí por el comerciante de libros polaco Wilfred Voynich, por quien recibe su nombre.

Desde entonces, algunos de los mejores criptólogos del mundo han tratado de dar sentido a las figuras en bucle del manuscrito. Alan Turing, famoso por descifrar el código nazi Enigma, falló. Lo mismo hizo la Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU., que publicó un informe de 140 páginas al respecto. William y Elizabeth Friedman, el conocido dúo de criptografía de marido y mujer, trabajaron en ello durante 40 años sin éxito. “Es una sirena”, dice Nick Pelling, quien dirige el blog Cipher Mysteries. “Atrae a la gente a esto, a su perdición”. Muchos fanáticos aficionados también están celosos del manuscrito. Ha inspirado varias novelas, y al menos una sinfonía. Hay un foro completo de Reddit, junto con varios sitios web de fans, dedicado a analizar sus misterios. Lo que hace que el dibujo del manuscrito Voynich sea tan tentador, tan irresistible. “Se ha descrito como el manuscrito no descifrado más importante del mundo”, dice Kondrak. “Es como preguntar por qué la gente trata de escalar el Monte Everest”.

Kondrak y Hauer comenzaron con una teoría ampliamente sostenida: que los símbolos del manuscrito no son un lenguaje perdido sino un cifrado de sustitución, un código creado para disfrazar otro idioma. (Los cifrados de sustitución reemplazan cada letra de un idioma conocido con un símbolo. Toma mi nombre, Ellen, reemplaza E con ❋ , L con ◈ y N con ▨ : Ellen se convierte en ❋◈◈❋▨ .) Pero los dos científicos informáticos fueron un paso más adelante: asumieron que el manuscrito Voynich también estaba escrito en anagramas, otro nivel de disfraz en el que las letras de cada palabra están revueltas. (Ellen, o ❋◈◈❋▨ , se reorganiza para convertirse en ❋❋◈◈▨ .)

Los investigadores diseñaron tres algoritmos, cada uno con un enfoque diferente para adivinar el idioma original de un documento cifrado. Estos algoritmos miden ciertos patrones de un texto, como la frecuencia con la que aparece cada carácter o la frecuencia con la que aparecen los caracteres más de una vez dentro de una palabra. A continuación compararon estos patrones con cientos de idiomas. Pero cuando ejecutaron el manuscrito Voynich a través de sus algoritmos, ninguno eligió el árabe. En cambio, dos de los tres algoritmos seleccionaron el hebreo, mientras que el tercer algoritmo aterrizó en Mazatec, un idioma del sur de México. De esos, los investigadores pensaron que el hebreo es muy probable. Argumentan que históricamente tiene sentido, ya que el hebreo fue ampliamente utilizado en la Edad Media. Además, una serie de técnicas de cifrado, incluida la anagrama, se pueden rastrear hasta los cabalistas,

Kondrak y Hauer luego pasaron a la segunda mitad del rompecabezas: invirtiendo el cifrado. Su programa hace esto al analizar los patrones y la frecuencia dentro del manuscrito, emparejando cada símbolo con una letra hebrea y luego reorganizando las letras en palabras reconocibles. Así es como el programa descifraba la primera oración del manuscrito Voynich:

המצות ועשה לה הכהן איש אליו לביתו ו עלי אנשיו

Como Kondrak y Hauer no hablan hebreo, enviaron esta oración a Moshe Koppel, un científico informático y académico de Talmud en la Universidad Bar-Ilan en Israel, y le preguntaron si la línea significaba algo. No le dijeron de dónde venía la sentencia. “No sabía que tuviera nada que ver con el manuscrito Voynich”, dice Koppel. “Tenía un montón de palabras en hebreo que se podrían poner en la misma oración”: palabras, pensó, que parecían haber venido de la Torá. Sin embargo, “no era una oración bastante coherente”. Koppel dice que se traduce en algo como: “Los mandamientos y el Cohen”, o el sacerdote, “hicieron por ella, el hombre hacia él, hacia la casa, sobre él y su gente”. Por separado, los investigadores corrieron la oración a través de Google Translate, y con algunas correcciones ortográficas, encontraron una oración que tenía más sentido:

Kondrak y Hauer publicaron un artículo con sus hallazgos en 2016. Apareció en una revista de lingüística computacional, pero no recibió mucha atención hasta que la prensa lo detectó a principios de este año, y la comunidad de detectives de Voynich lo notó. De repente, los dos académicos tranquilos se encontraron a sí mismos como celebridades en el nicho del mundo del fandom de Voynich. Llegaron solicitudes de entrevistas y el sitio web de su universidad recibió miles de visitas de todo el mundo.

Muchos estudiosos del manuscrito Voynich y detectives aficionados criticaron el documento. La mayoría de las críticas se dirigieron hacia el uso de Google Translate. Google Translate está diseñado para producir una traducción coherente, por lo que incluso con información sin sentido intentará darle algo que tenga sentido. “Si escribe, digamos, la letra E, 17 veces, y le pide que la traduzca a otro idioma”, dice Shlomo Argamon, científico informático del Instituto de Tecnología de Illinois, “a menudo obtendrá un resultado significativo”.

El hebreo también hace que sea fácil encontrar coherencia en una mezcla de letras. Eso es porque “el hebreo no está escrito en un alfabeto. Está escrito en lo que técnicamente se llama abjad”, dice Argamon, donde “solo las consonantes están representadas en el alfabeto, y luego las vocales están representadas por marcas alternativas”. Cuando le pedí a Argamon un ejemplo, enumeró cinco letras hebreas: הרכבת ( hei, resh, kaf, bet, tav). Dependiendo de dónde pongas las vocales, esto se puede leer como “el tren”, “hiciste que alguien viaje”, “has montado” o “te montaron”. Particularmente en hebreo premoderno, dice, el orden de las palabras es flexible, permitiendo mucha libertad en la interpretación de una oración.

Hay varias otras razones por las que las personas son escépticas con respecto a la teoría hebrea de Kondrak y Hauer. El manuscrito no tiene conexión con ninguna comunidad judía, dice Lisa Fagin Davis, directora ejecutiva de la Academia Medieval de América. Los estudiosos generalmente también están de acuerdo en que el manuscrito Voynich se lee de izquierda a derecha, mientras que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Y el manuscrito parece contener palabras de una letra, que el hebreo no tiene, dice Koppel. El algoritmo utilizado por Kondrak y Hauer también tiene sus limitaciones: aunque compara los textos con 380 idiomas, solo puede identificar cuál de esos idiomas es el más probable. “Si el manuscrito Voynich estuviese escrito en un lenguaje que no está en esa muestra, entonces el programa no podría identificarlo”, dice Kondrak. Pero si en el futuro surge una teoría sobre un lenguaje que no está en esa muestra, al igual que los buenos académicos, Kondrak y Hauer son cautelosos en sus hallazgos. Hay muchas incógnitas, muchas oportunidades de error, desde cómo se transcriben los símbolos codificados hasta cómo se construyen las palabras hebreas. Sin embargo, es posible que el programa haga algunas cosas bien. (“Aunque el texto cifrado de entrada es ciertamente demasiado ruidoso para dar como resultado una salida fluida”, escriben los investigadores, “el sistema aún podría descifrar correctamente las palabras individuales en un pasaje más largo”). Así que Kondrak desea que los críticos no presten tanta atención a una frase traducida. “Puede saber de inmediato si las personas comienzan a centrarse en el Google Translate, que es solo una pequeña nota a pie de página en nuestro documento, que no han leído el documento”, dice. “La gente dice: ‘No creo que hayas descifrado el manuscrito’. Y puedo decir: ‘No, no lo hemos hecho’”. Sin embargo, Kondrak confía en que el hebreo es el idioma correcto. Su método, me recuerda, es exacto el 97 por ciento de las veces. “Suponiendo que el idioma del manuscrito está en ese conjunto de 380 idiomas”, dice, “diría que estaría 97 por ciento seguro de que nuestro programa es la opción correcta”.

Por supuesto, Kondrak y Hauer no son los únicos investigadores contemporáneos que analizan el manuscrito Voynich: el año pasado, el medievalista Stephen Skinner, por ejemplo, declaró que el manuscrito estaba escrito por un médico judío italiano. Ve los dibujos de las plantas como medicinales, argumentando que los judíos de esa época a menudo trabajaban como médicos y que las ilustraciones de las piscinas comunitarias en realidad representan una mikve, el baño ritual judío. En una entrevista con The Guardian , argumenta que “no hay otra explicación para lo que son” y dice que está “85 por ciento seguro” de que su teoría es correcta. Unos meses después, el erudito Nicholas Gibbs afirmó en el Suplemento literario del Times que el manuscrito está escrito en latín abreviado, y que es una guía para la salud de la mujer. (En el lapso de unos pocos días, esta teoría fue desmentida por una gran cantidad de medievalistas).

Pero la mayoría de las personas que analizan el manuscrito no son académicos. “Sus teorías no tienen base, y no podemos verla”, dice Josephine Livingstone, escritora y experta en literatura medieval. Livingstone escribió por primera vez sobre el manuscrito en The New Yorker en 2016 (y luego nuevamente en 2017), y desde entonces ha recibido un flujo constante de correos electrónicos de personas que afirman que tienen la respuesta. Por lo general, están escribiendo para ofrecerle la primicia. Livingstone es escéptica de la mayoría de las teorías de Voynich, incluida la teoría hebrea, pero le encanta la idea de que una comunidad se haya formado alrededor de un artefacto medieval. “Creo que en general, es una buena cosa; también creo que la gente está perdiendo el tiempo”, dice ella. “Creo, y casi espero, que nadie lo va a resolver”.