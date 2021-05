¿Conoces que es la resiliencia? Seguramente has escuchado mucho esta palabra últimamente, debido a la pandemia; la resiliencia ayudo a impulsar a que el mundo entero afrontará esta gran adversidad no esperada y que generó tensiones y angustias tanto en niños, jóvenes y adultos.

La American Psychological Association define la resiliencia como “la capacidad para adaptarse y superar adversidades o amenazas”.

La resiliencia no es una característica que la gente tiene de manera natural, surge cuando la o las personas se enfrentan a un evento traumático. La resiliencia ayuda a desarrollar conductas, pensamientos y acciones para mejorar su sentir. La resiliencia no es estática, no es una habilidad que una vez adquirida se queda para siempre; es una habilidad evolutiva, va cambiando de acuerdo a las experiencias que vive cada persona.

Varios estudios han demostrado que uno de los factores más importantes para la resiliencia es contar con el apoyo y amor de tu familia y seres queridos, así como tener confianza y seguridad en sí mismo.

La resiliencia en los niños es muy importante ya que impulsa la capacidad que tienen y tendrán para sobreponerse a situaciones difíciles que se les presenten durante el resto de su vida. Es importante hacerles saber en qué cosiste; al conocer de ella tendrán más elementos para desarrollar experiencias positivas ante los problemas; y a través de ella aprenderán también a adaptarse mejor a los cambios.

Te compartimos algunos tips para desarrollar la resiliencia en los niños:

- Fomenta relaciones familiares y de amigos: las relaciones personales permiten fortalecer la resiliencia de los niños y les brinda apoyo social.

-Permite a tus hijos jugar durante más tiempo. Te compartimos estos videos como material de apoyo para tus hijos y alumnos en caso de que seas educador, son ideales para el aprendizaje lúdico.

https://www.youtube.com/watch?v=Oul3nFFEkaQ, https://www.youtube.com/watch?v=ZT1q7FxSERM&t=23s

- Fortalece día a día su autoestima: ayúdales a entender que en la vida afrontarán diversos desafíos pero que eso no es malo; más bien puede convertirse en retos que eleven la confianza en ellos mismos.

-Toma en cuenta sus opiniones y permite que expresen cuéles pueden ser las diversas soluciones.

-Fomenta actitudes positivas en ellos: enséñales a ver lo positivo de situaciones malas, así aprenderán que no todo lo que creen que es completamente malo realmente lo es.

-Enséñales que la flexibilidad es parte importante de la vida: Aunque crear rutinas es importante para que los niños sean responsables en sus actividades diarias, de vez en cuando también es bueno que salgan de ella. Demuéstrales que si algo cambia en su día, pueden aprovecharlo y tomarlo como una oportunidad.