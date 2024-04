En contraste con las evidencias, el portavoz de los talibanes afganos, Zabihullah Mujahid, niega informes de que Irán esté reclutando afganos y niños soldados para la Brigada Fatemiyoun

Por Tufail Ahmad*

Introducción

El 30 de marzo de 2024 Zabihullah Mujahid, portavoz del Emirato Islámico de Afganistán (AIE, es decir, los talibanes afganos), intentó negar las afirmaciones de que Irán esté reclutando afganos para la Brigada Fatemiyoun, diciendo que las relaciones de los talibanes con Irán son positivas y a ningún país se le permite reclutar fuerzas o realizar actividades militares en Afganistán.[1] El portavoz agregó: “El asunto con las fuerzas iraníes o el grupo Fatemiyoun no es correcto. En Afganistán, esas actividades no están permitidas, y los países no reciben apoyo ni se les permite llevar a cabo actividades militares aquí».

La declaración de Zabihullah Mujahid está lejos de la verdad. Los informes de los medios de comunicación en los últimos años han señalado el reclutamiento regular por parte de Irán de ciudadanos afganos, expatriados y refugiados afganos en Irán para luchar en Siria. Si bien es verdad que los talibanes llegaron al poder en agosto de 2021, lo cierto es que han tenido un entendimiento con Irán desde al menos 2011, lo que facilitó el reclutamiento de combatientes por parte de Irán en Afganistán. En febrero de 2024, un nuevo informe publicado por Activistas de Derechos Humanos en Irán (HRAI), un grupo de activistas de derechos humanos iraníes, arroja nueva luz sobre el uso por parte de Irán de niños soldados y adultos de Afganistán como parte de las milicias proxy de Irán que luchan en Oriente Medio.

De 2002 a 2021, cuando los talibanes libraban la yihad contra los gobiernos republicanos afganos y las fuerzas de Estados Unidos y el resto de la OTAN, Qassem Soleimani, el jefe de la Fuerza Qods de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán, construyó una red de combatientes en Afganistán como parte de la Brigada Fatemiyoun, que existía en áreas bajo el control de los talibanes. Si bien los medios internacionales se centraron en Medio Oriente, los medios afganos o extranjeros no informaron sobre el papel de Soleimani en el establecimiento y liderazgo de la Brigada Fatemiyoun en Afganistán.

Sin embargo, este velo comenzó a levantarse poco después de la eliminación de Qassem Soleimani en un ataque con misiles estadounidense el 3 de enero de 2020 en Bagdad. Roznama Ummat, un periódico paquistaní en lengua urdu conocido por su postura pro-talibán afgana, informó el día después del asesinato de Qassem Soleimani: «Hay miles de voluntarios de la Brigada Fatemiyoun, que están entrenados por el general Qassem Soleimani y que pueden emprender acciones de represalia contra las fuerzas estadounidenses, en Afganistán.»[3]

«El jefe de la Fuerza Qods [el general Soleimani] jugó un papel importante en el entendimiento entre Irán y los talibanes», dijo Roznama Ummat sobre un entendimiento alcanzado en algún momento de 2011.[4] «Qassem Soleimani no sólo jugó un papel en la organización de una reunión entre el ex emir talibán Mullah Akhtar Mansour y funcionarios clave de Irán, sino que también se convirtió en su interlocutor», señaló.[5] El mulá Akhtar Mansour, que sucedió al mulá Mohammad Omar como emir afgano, fue a Teherán para reunirse en secreto con los líderes iraníes y fue asesinado cuando regresaba de Irán en la provincia de Baluchistán de Pakistán en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses en 2016.[6]

Incluso antes de la muerte de Soleimani, Mirwais Afghan – quizás el único periodista afgano que tuiteó sobre el reclutamiento iraní de chiítas de Afganistán y Pakistán para luchar en Medio Oriente – dijo en 2015: «Altos funcionarios en Kabul confirman que la embajada iraní en Kabul está directamente involucrada en el envío de chiítas hazara a Irán para recibir entrenamiento militar»; «Un legislador afgano afirma que las aerolíneas afganas llevan a personas (chiítas) desde Kabul vía Irán a Siria, Bagdad y Nayaf [para] luchar»; «Hasta ahora, cientos de hazaras afganos que fueron a Irán en busca de trabajo han sido enviados a Siria por el gobierno iraní para luchar por el régimen de Assad»; «#Irán: Oración fúnebre de 5 hazaras afganos y 4 chiítas paquistaníes muertos luchando por el régimen sirio»; «1.500 hazaras afganos chiítas están luchando en #Siria bajo la bandera de la #BrigadaFatemyoun mientras que 700 han sido asesinados hasta ahora». [7]

En agosto, 2022 el diario kuwaití Al-Qabas informó que el CGRI había enviado tres unidades de la Brigada Fatemiyoun afgana a la ciudad de Daraa en el sur de Siria, que estaba compuesta por 350 hombres, bajo el mando de «un miembro de alto rango de las milicias afganas llamado Hikmatullah Herati «[8] El 27 de agosto de 2022 el sitio web de la oposición siria Horan Free League – citando el informe de Al-Qabas – reveló además que la Brigada Fatemiyoun había tenido una base desde 2014 en el «Triángulo de la Muerte – Damasco-Daraa-Quneitra» , y que Irán estaba construyendo otra base cerca de la frontera con Jordania.[9] En septiembre de 2022, también se informó que funcionarios del CGRI estaban entrenando a milicias afganas para operar drones en el aeropuerto de Palmira, en Siria.[10]

Esto contradice la declaración del portavoz talibán Zabihullah Mujahid, que busca negar el reclutamiento iraní de afganos para luchar en Medio Oriente como parte de su Brigada Fatemiyoun. De todos los líderes talibanes afganos, Zabihullah Mujahid es el que más conoce sobre estos temas, especialmente porque fue uno de los dos principales portavoces de los talibanes durante las dos décadas de yihad contra Estados Unidos.

El portavoz talibán Zabihullah Mujahid

En febrero de 2024, Activistas de Derechos Humanos en Irán (HRAI), una organización no gubernamental fundada por defensores de los derechos iraníes en 2005, publicó un informe titulado «Una visión de las tácticas de reclutamiento y el uso de niños soldados en Irán», que arroja nueva luz sobre la Brigada Fatemiyoun, especialmente su reclutamiento de afganos adultos y niños.[11]

Observando que el uso de niños soldados por parte de Irán es conocido desde la guerra Irán-Irak, cuando alrededor del 10% de los prisioneros iraníes en Irak resultaron ser menores, el informe dice que Irán ha estado reclutando por la fuerza a inmigrantes legales e ilegales, especialmente niños afganos al servicio militar, con la promesa de recompensas financieras y residencia legal. Irán ha desplegado a niños afganos para participar en operaciones de combate en Siria, dice, como parte de la Brigada Fatemiyoun.

Los orígenes y objetivos de la Brigada Fatemiyoun

Según el informe de la HRAI, la Brigada Fatemiyoun fue establecida formalmente en 2013 por Alireza Tavasoli alias Abu Hamid. Se trata del sucesor de los Defensores del Haram, que surgieron durante la Revolución Islámica de 1979. En sus «primeros días tenían una composición diversa dentro de la milicia, integrada por afganos muyahidines que lucharon durante la invasión soviética de Afganistán» en la década de 1980, un punto del que Zabihullah Mujahid debe ser consciente.

«Unirse a las filas de Fatemiyoun a menudo requería una referencia de buena reputación, lo que impulsó el establecimiento de extensas redes en todo Afganistán para facilitar este proceso. Además, las oficinas operadas por Irán fueron identificadas como centros fundamentales encargados de reclutar personas, incluidos niños y jóvenes afganos, para el redil de la brigada», afirma el informe. También cita reportes periodísticos que afirman que, para unirse a la Brigada Fatemiyoun se necesita «una buena referencia» que «cree un ejército de referencias dentro de Afganistán para servir a este propósito».

La Brigada Fatemiyoun está impulsada por la consideración ideológica de que «las fronteras geográficas no tienen significado en el islam», como creen todas las fuerzas islamistas y yihadistas. En una conferencia internacional celebrada en la ciudad iraní de Mashhad en agosto de 2019, dice el informe, Fatemiyoun se comprometió a «continuar trabajando hasta la ‘destrucción’ de Israel y la creación de una ‘nueva civilización islámica’». Destacando la orientación ideológica de la milicia, el informe señala que mientras Irán «ensalza a la brigada como heroica e incondicional en la lucha contra ISIS, los detractores dentro de Afganistán la consideran representantes que sirven a los intereses de Teherán, antagónicos a la influencia occidental».

Estadísticas sobre la fuerza de la Brigada Fatemiyoun

El informe de la HRAI cita estadísticas que revelan la fortaleza organizativa de la Brigada Fatemiyoun, especialmente en el contexto de la guerra siria posterior a 2011. Según el informe, «unidades especializadas, entre ellas de reconocimiento, inteligencia, francotiradores y vehículos aéreos no tripulados» forman parte de la estructura organizativa de la Brigada Fatemiyoun, mientras que la milicia proxy «fue reforzada con armamento pesado, incluidos los tanques rusos T-72 y T-90» desde 2016.

El informe también cita a Hossein Hamdani, uno de los comandantes que murió en Siria, diciendo en octubre de 2014 que se formaron 42 grupos y 128 batallones «compuestos por aproximadamente 70.000 jóvenes de diversas comunidades islámicas, incluidos alauitas, sunitas y chiítas, para mantener «la seguridad en las ciudades y provincias sirias». Hamadani también señaló que 130.000 combatientes Basij fueron entrenados «para ser desplegados en Siria». Estas estadísticas están cerca de las reportadas en septiembre de 2018 por Samad Rezaei, un comandante de Fatemiyoun, quien dijo que al menos 80.000 personas habían sido enviadas a Siria como parte de los batallones de Fatemiyoun, de los cuales más de 2.800 estaban discapacitados o habían sido asesinados, según el informe.

El reporte también dice que el entonces gobierno afgano advirtió a Irán que «la sangre de los niños de este país no debe derramarse para servir a los intereses de extranjeros en otros países» después de que en enero de 2016 se supiera que más de 2.000 miembros de los batallones Fatemiyoun habían resultado muertos y 8.000 heridos en la guerra civil siria. El entonces ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, estimó en 2018 que la Brigada Fatemiyoun tenía 5.000 combatientes, de los cuales 2.000 estaban desplegados en Siria. En ese momento, más de 2.800 personas habían terminado «muertas o discapacitadas» como parte de la Brigada Fatemiyoun y otras milicias, afirma el informe.

Si bien los informes sobre el reclutamiento de afganos por parte de Irán se remontan a la guerra Irán-Irak en la década de 1980, el informe de la HRAI observa: «Hoy en día, la Brigada Fatemiyoun está compuesta predominantemente por la segunda generación de inmigrantes afganos en Irán, con informes que estiman que más de 20.000 personas «recibieron capacitación y organización dentro de sus filas. La evidencia sugiere que los inmigrantes afganos que viven en Irán, así como aquellos que buscan asilo, empleo o tránsito por el país, constituyen el núcleo principal de la brigada».

El reclutamiento de niños soldados por parte de Irán

El informe de la HRAI muestra que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) operaba «oficinas no oficiales» en Afganistán para el reclutamiento de combatientes para la Brigada Fatemiyoun. Al respecto dice: «Lamentablemente, el IRGC tiene un historial de emplear niños, tanto iraníes como afganos, utilizarlos para entrenamiento militar y someterlos a un riguroso adoctrinamiento ideológico, particularmente durante la guerra Irán-Irak y mediante el establecimiento de la organización Basij».

Si bien el reclutamiento de adultos por parte del IRGC es conocido, su reclutamiento de niños afganos sigue siendo un misterio. El informe dice: «Aunque el número exacto de niños soldados dentro de las filas de Fatemiyoun sigue sin estar claro, la evidencia indica que el IRGC ha utilizado a niños menores de 18 años, incluso de solo 15 años, como soldados para participar en la guerra siria».

El informe también cita a Human Rights Watch (HRW) diciendo que «ocho niños afganos» formaban parte de la Brigada Fatemiyoun en octubre de 2017 y «trágicamente, estos ocho niños soldados perdieron la vida en el conflicto, y cuatro de ellos tenían apenas 14 años en el momento de su muerte.» También informa que un niño soldado afgano de 16 años de la Brigada Fatemiyoun fue asesinado en Siria. Según el sitio web iraní Harim-e-Haram, un niño soldado de 15 años llamado Mohammed Bakhshi, que luchaba como parte de la Brigada Fatemiyoun, murió en la guerra de Siria.

El informe cita testimonios de adolescentes afganos obtenidos por HRW que fueron enviados por Irán a luchar en Siria. Uno de los dos adolescentes afganos de 17 años informó que su primo, junto con otras 20 personas, fueron enviados de regreso a Afganistán después de que no se los encontró aptos. Un niño de 14 años testificó ante HRW que agentes militares iraníes en la frontera arrestaron a 150 afganos y les pidieron que se ofrecieran como voluntarios para luchar en Siria, pero se negaron y fueron enviados de regreso a Afganistán.

El informe también incluye una lista de 19 niños soldados, identificados con fotografías y sus tumbas en Irán, como apéndice y un mapa con la localización de los cementerios.

El informe de la HRAI incluye un mapa que identifica los cementerios donde están enterrados los niños soldados.

Mahan Airlines, una aerolínea iraní, ha estado en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde 2013 por su papel «en la transferencia de tropas y equipo militar a Siria». Según el informe de la HRAI, los funcionarios estadounidenses «destacaron el reclutamiento de niños soldados por parte de Fatemiyoun y los obligaron a luchar en Siria» y «Mahan Airlines transportó los cuerpos de cientos de combatientes de la División Fatemiyoun, incluidos los de los niños soldados, desde Siria de regreso a Irán…»

En diciembre de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Universidad Internacional Al-Mustafa, con sede en la ciudad iraní de Qom, después de que se supiera que «miles de estudiantes afganos son capacitados al amparo de esta institución y luego son reclutados por la Brigada Fatemiyoun para la guerra por poderes.» Según el informe, Alireza Arafi, director de la Universidad Internacional Al-Mustafa, «confirmó en agosto de 2017 que muchos graduados de su institución se habían unido voluntariamente a las fuerzas Fatemiyoun y Zainbiyoon y se habían convertido en mártires o veteranos…». En este sentido, se refiere la Brigada Zainbiyoon chiítas de Pakistán, mientras que la Brigada Haideriyoon corresponde a chiítas de Irak.

El informe de HRAI identifica cuatro centros de entrenamiento principales donde las Brigadas Fatemiyoun y otras milicias proxy son entrenadas por el IRGC: a) El cuartel de entrenamiento Pazuki del IRGC con base en Pishya, al sur de la provincia de Teherán en Jalil Abad; b) Cuartel Sadoughi con sede en la Avenida Jafarzadeh en Yazd; c) Centro de formación especializada Basij Imam Reza, Mashhad; d) El cuartel de Ahmad Ibn Musa, en la provincia de Fars, situado a 17 kilómetros de la carretera Shiraz-Isfahán. De estos, el Centro de Entrenamiento Especializado Basij Imam Reza, con sede en Mashhad, es el «cuartel general principal de la rama de la Fuerza Quds que se centra en Afganistán y Pakistán».

* Tufail Ahmad es miembro principal de la Iniciativa sobre islamismo y contraradicalización de MEMRI.

