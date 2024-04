Se filtra el Proyecto Raven: Acta de la reunión de diciembre de 2011 entre el primer ministro de Qatar y el filósofo francés Bernard-Henri Lévy discutiendo planes para derrocar al régimen de Assad (de los archivos de MEMRI)

La siguiente es una traducción de un documento qatarí en árabe que se filtró del Proyecto Raven.[1] El documento filtrado supuestamente detalla una reunión de diciembre de 2011 entre Hamad Bin Jassim Aal Thani, entonces primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, y el filósofo judío francés Bernard-Henri Lévy, a quien se describe en el documento como un «asesor especial y enviado» del entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy. Según el documento, redactado por los anfitriones qataríes, ambos discutieron planes para alentar protestas masivas contra el régimen sirio en las que se mataría a manifestantes desarmados, con el fin de desencadenar una revolución violenta en la que los rebeldes sirios y las fuerzas yihadistas, armadas y financiadas, por Qatar, en última instancia derrocarían al régimen.

(Ultra secreto)

Acta de la reunión

Jeque Hamad bin Jassim bin Jaber Aal Thani

Primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores

con

El Honorable Sr. Bernard-Henri Lévy

Asesor Especial y Enviado de Su Excelencia el presidente de Francia Sarkozy

(martes 20 de diciembre de 2011)

Tras un intercambio de saludos:

El invitado:

Estamos orgullosos de nuestra alianza con ustedes. Logramos alcanzar nuestros objetivos conjuntos en Libia; Francia no olvidará el inmenso papel que desempeñó Qatar a la hora de garantizar el [suministro de] energía a Europa para las próximas décadas, y el inmenso papel que Qatar sigue desempeñando en el apoyo a las revoluciones populares por la libertad, la difusión de la democracia y la construcción de un nuevo Oriente Medio, libre de regímenes dictatoriales tiránicos. No se logrará un nuevo Oriente Medio y estabilidad sin el derrocamiento de Assad y los demás regímenes dictatoriales de la región.

Honorable Jeque Hamad:

Hemos implementado el primer paso al obligar a Assad a aceptar y firmar el plan de la Liga Árabe para [mantener] el diálogo con la oposición, retirar el ejército de las ciudades, proteger a los civiles desarmados y liberar a los prisioneros políticos. Se enviará una delegación de observadores árabes a Siria para verificar [esto], junto con medios de comunicación árabes e internacionales que brindarán una cobertura clara de los acontecimientos.

Le dimos [a Assad] muchas oportunidades, pero no logró sacar [la conclusión correcta de los hechos], y está apostando a la [capacidad de] su ejército y sus fuerzas de seguridad para aplastar la revolución y a que Rusia oculte sus crímenes e impida la aprobación de una resolución del Consejo de Seguridad que llama a proteger a los civiles desarmados.

Le dijimos que debe ver y comprender lo que ha sucedido en muchos países, y que es primordial atender a la voluntad del pueblo, y que apostar por mantenerse en el poder a través del ejército nunca ha tenido éxito en ninguna parte. [Le dijimos que] la iniciativa árabe era su última oportunidad, y que su única opción era entre implementar [el plan de la Liga Árabe] o un boicot y asedio árabe integral.

El invitado:

¿Cuáles son, en su opinión, los próximos pasos que debemos dar para aprovechar la retirada del ejército sirio de las ciudades y pueblos como una oportunidad para proporcionar todo tipo de apoyo a la oposición siria y a los rebeldes, con el fin de cambiar el equilibrio de poder en el terreno[?]

Honorable Jeque Hamad:

En primer lugar, hemos ordenado a la delegación de observadores árabes que coopere con el régimen sirio, mantenga su actividad neutral y la limite a zonas alejadas de las áreas de conflagración, con el fin de ganarse la confianza del régimen para que retire el ejército de las ciudades y pueblos. Ese es nuestro principal objetivo. Debe ir acompañado de declaraciones y afirmaciones críticas sobre el desempeño de la delegación, por parte nuestra y de los gobiernos occidentales, especialmente Estados Unidos, Francia y los medios de comunicación.

En segundo lugar, hemos llegado a un acuerdo con la oposición de que, inmediatamente después de la retirada del ejército sirio de las ciudades y pueblos, los activistas, los organizadores de las protestas, llamarán [a la gente] a salir a las calles y ocupar las plazas públicas en grandes ciudades y en todas las demás ciudades de mayoría sunita. Assad intentará reprimir las protestas, [y] manifestantes desarmados serán asesinados, especialmente niños y ancianos, justo en frente de los medios de comunicación y los observadores árabes. Eso enfurecerá a las masas. Los funerales desencadenarán la revolución y la violencia y aumentarán el número de deserciones del ejército y del régimen. Entonces los pistoleros se moverán libremente y tomarán el control de las zonas desocupadas por las fuerzas de Assad, así como de las zonas densamente pobladas de las ciudades. Esto trasladará la campaña de las aldeas a las ciudades, especialmente a Damasco y Alepo. Miles de manifestantes en las ciudades se unirán a los rebeldes y tomarán las armas. El ejército sirio, con sus vehículos y equipo militar pesado, no podrá moverse dentro de las ciudades y barrios y enfrentarse a los rebeldes. Esto aumentará la capacidad de los rebeldes para controlar el resto de barrios y zonas estratégicas de las ciudades, y establecer hechos sobre el terreno.

En tercer lugar, retiraremos la delegación de observadores árabes antes de que finalice su mandato, con el argumento de que el régimen sirio no ha implementado el plan de la Liga Árabe para detener la violencia, que los civiles desarmados no estaban protegidos y [que el régimen] no ha cumplido con su responsabilidad general. Estas acciones deben ir acompañadas de una escalada en los medios de comunicación globales, con el fin de despertar el antagonismo entre la gente de Occidente y los países árabes contra Assad, sus relaciones y sus aliados inmediatos, y responsabilizarlos por las matanzas y los crímenes contra manifestantes desarmados.

En cuarto lugar, Estados Unidos, Europa y los Estados árabes intensificarán su presión política, mediática y diplomática sobre Rusia para convencerla de que cambie su posición y presione a Assad para que negocie con la oposición y detenga la matanza de manifestantes.

En última instancia, la única manera de eliminar a Assad es apoyar al Ejército [Sirio] Libre y a los rebeldes por medio de armas, especialmente armas de alta calidad que crearán un equilibrio de disuasión; reforzándolos con combatientes extranjeros y yihadistas altamente competentes en la guerra de guerrillas; estableciendo bases militares en los países vecinos de Siria, especialmente Israel, para entrenar a tiradores y atraer voluntarios, proporcionándoles apoyo logístico, como ocurrió en Turquía, y abriéndoles pasos seguros a Siria. La oposición siria, en su totalidad, no es hostil a Israel. Sus miembros nos recalcaron que, si controlan Siria, su segundo objetivo, después de establecer un Estado democrático, será [hacer] la paz con Israel.

El invitado:

Deben proporcionar los fondos, y luego, inmediatamente después de la retirada del ejército sirio de las ciudades y pueblos, nuestros medios de comunicación y redes de seguridad enviarán millones de mensajes por teléfono, correo electrónico y canales [de televisión], llamando al pueblo sirio y la comunidad sunita a utilizar la presencia de los medios extranjeros, junto con los observadores árabes, [como una oportunidad] para salir a las calles y ocupar las plazas públicas en todas las grandes ciudades, especialmente en Damasco y Alepo.

Actuaremos para [crear] un aumento sin precedentes en la oposición de los medios globales a Assad y todos sus aliados y asociados inmediatos, para hacerlos responsables de los crímenes contra los manifestantes desarmados. Nuestras empresas de relaciones públicas y yo intensificaremos las presiones francesas, europeas y estadounidenses sobre Rusia para que cambie su posición.

Las fuerzas francesas en Libia han terminado de entrenar a un gran número de combatientes libios, encabezados por el Sr. [Al-Mahdi] Harati, y pronto serán enviados a Siria para ayudar al Ejército Sirio Libre. Hablaré con el presidente Sarkozy sobre la opción de equiparlos con armas adecuadas, y hablaré con mis amigos yihadistas, especialmente en Chechenia, sobre el envío de combatientes especializados en la guerra de guerrillas. Es importante involucrar a Israel en la cuestión siria. Hablaré con ellos y coordinaremos con ellos sobre este asunto.

Honorable Jeque Hamad:

Proporcionaremos el apoyo financiero necesario.

(fin)

Abdullah bin Eid Al-Sulaiti

Director de la Oficina del Primer Ministro

Apéndice: Los documentos originales

A continuación, se muestran imágenes de los documentos originales en árabe.

[1] El Proyecto Raven fue una iniciativa confidencial para ayudar a los Emiratos Árabes Unidos a vigilar a otros gobiernos, militantes y activistas de derechos humanos (Wikipedia.org/wiki/DarkMatter_Group). Véase MEMRI Investigación y Análisis No. 1734 – ‘Proyecto Raven’ – El origen de la filtración de cartas del gobierno de Qatar – 22 de diciembre, 2023; MEMRI Despacho Especial No. 10966, Documentos supuestamente revelan el acuerdo de 2010 entre el entonces presidente francés Sarkozy y el entonces príncipe heredero de Qatar Tamim Bin Hamad, en el que Qatar se comprometió a pagar a Sarkozy 300 millones de euros, 20 de noviembre, 2023; MEMRI Despacho Especial No. 10973 – Las filtraciones del Proyecto Raven: Presunto apoyo qatarí de 3 millones de euros para Human Rights Watch, 21 de noviembre, 2023; MEMRI Despacho Especial No. 10978 – Las filtraciones del Proyecto Raven: El ex presidente sudafricano supuestamente recibió $2 millones para el Instituto Thabo Mbeki, 22 de noviembre, 2023; Despacho Especial No. 10986, Fugas del Proyecto Raven: Se informa que se pagaron 15 millones de dólares a movimientos islamistas en el norte de Malí y el Sahel, 29 de noviembre de 2023; Despacho especial No. 10988 – Fugas del proyecto Raven: Se informa que Qatar pagó 10 millones de dólares al político libanés Walid Jumblatt en 2018 – 29 de noviembre de 2023.