Jordania explica su participación en frustrar el ataque de Irán contra Israel: “Defendimos nuestras fronteras y a nuestro pueblo, nos oponemos a cualquier intento iraní de violar nuestra soberanía”

La participación de Jordania en la interceptación de drones y misiles lanzados por Irán contra Israel el 14 de abril de 2024 provocó críticas de factores asociados con el eje de resistencia liderado por Irán. Estos acusaron a Jordania de colaborar con Israel y defenderlo, y algunos incluso llamaron traidor al rey Abdullah de Jordania.[1] El establishment jordano, por su parte, explicó sus acciones subrayando su compromiso de defender las fronteras de Jordania y la seguridad de su pueblo y rechazando las ambiciones hegemónicas de Irán a expensas del reino. Cabe señalar que Jordania ha estado preocupada durante mucho tiempo por la actividad subversiva de Irán en su territorio, preocupaciones que aumentaron después del estallido de la guerra de Gaza.[2] Por lo tanto, el ataque iraní a través del espacio aéreo de Jordania fue percibido no sólo como una infracción de la soberanía de Jordania sino también como un intento de Irán de expandir su influencia regional en el reino.

El ministro de Relaciones Exteriores jordano, Ayman Al-Safadi, aclaró que el país tiene una política permanente de defensa de su espacio aéreo y que habría frustrado un ataque similar lanzado por Israel a través de su espacio aéreo. El portavoz del gobierno, Muhannad Al-Mubaidin, condenó explícitamente a Irán, afirmando que el gobierno se niega a permitir que Jordania sea utilizada por un país que está tratando de «promover agendas regionales» a su costa.

La prensa jordana se sumó a los esfuerzos para repeler las críticas. El diario estatal Al-Rai explicó en un editorial que Jordania tiene una política clara que lleva al país a rechazar cualquier amenaza a sus ciudadanos, y que el reino no será un escenario para ajustes de cuentas por parte de otros países. Un columnista del mismo diario atacó a Irán, acusándolo de utilizar deliberadamente el espacio aéreo de Jordania para desestabilizar el reino, cuando podría haber utilizado el espacio aéreo de Siria, donde en realidad fue eliminado el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (IRGC), Mohammad Reza Zahedi, cuya muerte Irán intentó vengar con el ataque a Israel.

Este informe presenta los intentos de Jordania de repeler las críticas que recibió por su papel en la interceptación del ataque con aviones no tripulados y misiles de Irán contra Israel.

Gobierno jordano: Jordania tiene derecho a gestionar sus asuntos de acuerdo con sus propios intereses; No ayudaremos a Irán a promover sus agendas en territorio jordano

Al concluir una reunión de gabinete el 14 de abril de 2024, el gobierno de Jordania anunció: «varios objetos voladores que entraron en nuestro espacio aéreo esta noche fueron interceptados para evitar que pusieran en peligro el bienestar de nuestros ciudadanos y de las zonas pobladas». En el comunicado se enfatizaba que el ejército y las fuerzas de seguridad jordanas interceptarían «cualquier cosa que ponga en peligro o socave la seguridad de la patria y de los ciudadanos o el honor de Jordania, su espacio aéreo o su territorio, por todos los medios posibles».

En declaraciones al canal de televisión Al-Mamlaka, el ministro jordano de Exteriores, Ayman Al-Safadi, afirmó que en Jordania han caído misiles y drones en el pasado y que existe «una política vigente para interceptar todo lo que ponga en peligro al país, porque nuestra máxima prioridad es defender Jordania, las vidas y propiedades de su pueblo y la seguridad y estabilidad del país». Al tiempo que explicaba que, según las evaluaciones, «existía un peligro inminente de que cayeran drones o misiles en Jordania, y las fuerzas armadas jordanas afrontaron este peligro de manera adecuada», subrayó que Jordania habría hecho lo mismo si el ataque hubiera venido de Israel. «No permitiremos que nadie ponga en peligro la seguridad de Jordania y de los jordanos… Esta es una cuestión de principios y son medidas que hemos tomado en el pasado. Las tomamos ayer y las tomaremos en el futuro, ya sea que la fuente de la amenaza es Israel, Irán o cualquier [otro] elemento.»[4]

Muhannad Mubaidin, portavoz del gobierno de Jordania, criticó a Irán de manera más explícita, diciendo que Jordania «se niega a ser un conducto para cualquier país que aspire a promover sus ideologías y agendas regionales en territorio jordano». También sostuvo que «Irán ha intentado varias veces en el pasado lograr sus objetivos en la región, pero Jordania afirma su independencia y su derecho a gestionar sus propios asuntos de acuerdo con sus intereses nacionales y regionales».

El activista y político jordano de las redes sociales Madallah Al-Nawarseh, uno de los fundadores del partido político jordano Eradaa, compartió una publicación en su cuenta de X que decía: «Un jordano que ama a su patria debería alegrarse de que Jordania tenga la capacidad de interceptar drones iraníes y misiles balísticos. Esto significa que somos un país que tiene capacidades militares significativas y es capaz de defender sus fronteras y espacio aéreo de Irán y sus milicias.»[6]

Editorial en el diario estatal Al-Rai: Jordania no es un escenario para ajustar cuentas, rechazará cualquier amenaza a su seguridad

El editorial del 15 de abril de 2024 del diario estatal Al-Rai aclaró que Jordania tiene una política clara y consistente de frustrar cualquier amenaza a la seguridad de su pueblo, y enfatizó que el reino se niega a ser un escenario para ajustes de cuentas por parte de elementos extranjeros. El texto decía: «…Jordania fue clara desde el principio, transmitiendo el siguiente mensaje a todas las partes en igual medida: Nuestro espacio aéreo no es un escenario para ajustar cuentas. Hay abundante evidencia histórica de este arraigado principio jordano, que se basa esencialmente en el principio jordano de mutualidad a nivel regional e internacional. Esta mutualidad es parte de un plan preexistente y no tiene nada que ver con los objetivos y metas de cualquier dron o misil. Quien piense que Jordania puede servir como un escenario pasivo mientras renuncia a su soberanía y arriesgar su seguridad no está familiarizado con las reglas de enfrentamiento de Jordania a nivel político, de seguridad y militar. Estas reglas obligaban a las fuerzas armadas a impedir [la entrada de] cualquier dron y misil que, según las alertas de radar, pudiera aterrizar en suelo jordano, amenazando los centros de población de Jordania.”

“El objetivo claro era [cumplir] el deber hacia la patria y los ciudadanos, y el Estado y el ejército no tomaron partido en ningún juego político. Aquellos que se apresuraron a culpar a Jordania deberían haber esperado hasta la mañana y escuchar las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores iraní, que tradujo el golpe [asestado a Israel] en logros políticos y luego [expresó] una inclinación a un alto el fuego, mientras insistía claramente en que Irán había tenido cuidado de no atacar intereses económicos o centros de población en Israel. Incluso si los jordanos se molestaron por algunos de los comentarios y declaraciones infundados [hechos en su contra], que no se basaron en ninguna prueba o conocimiento, saben que cumplieron con su deber de la manera correcta y necesaria y protegieron a sus ciudadanos e intereses.”

“Jordania no surgió ayer en la región, y si hay algún país que puede presentar una narrativa coherente e inquebrantable… es Jordania. Las represalias [de Irán] contra Israel no deben amenazar los intereses de Jordania ni aterrorizar y poner en peligro a sus ciudadanos, incluso si la mayoría de los misiles no llevaran ojivas, como lo revelaron los misiles que cayeron en suelo jordano. Jordania no es un tablero de ajedrez para este conflicto y no puede ser tratado como un espacio vacío. Jordania es un país profundamente arraigado que ha soportado muchas pruebas y luchado sus guerras en el momento adecuado basándose en una evaluación de sus intereses nacionales, tiene un ejército experimentado y capacitado que puede repeler cualquier peligro que amenace al país sin prestar atención a las consideraciones de los demás y sus acuerdos abiertos o encubiertos «[7].

Columnista de Al-Rai: Irán operó en el espacio aéreo de Jordania como parte de su plan para desestabilizar este país, cuando podría haber atacado desde Siria

En su columna del 15 de abril de 2024 en Al-Rai, Alaa Al-Qarala atacó a Irán, acusándolo de utilizar el espacio aéreo de Jordania en un intento de desestabilizar a este país. También señaló que Irán podría haber utilizado el espacio aéreo de Siria, que es su aliado y donde fueron eliminados los comandantes iraníes cuya muerte Irán buscaba vengar. El columnista escribió: «Los delincuentes e ilusos pensaron que podían realizar sus farsas, lo que puso de relieve su insolencia y mentiras y demostró que solo son capaces de hablar y desarrollar teorías. [Pero] hay halcones en nuestros cielos y leones en nuestra tierra que están listos y dispuestos a defender nuestra patria en tierra y aire, ¿de dónde vinieron esas personas que se permitieron utilizar [Jordania] para ajustar cuentas imaginarias?”

“Desde su fundación, Jordania no ha permitido que ninguna parte o país viole su soberanía por ningún motivo ni utilice su tierra o espacio aéreo para llevar a cabo acciones militares contra nadie, y esto con el fin de proteger su soberanía y la seguridad de su pueblo…”

“Todos comprenden y conocen el alcance de las presiones y los complots que están tramando contra nosotros día y noche los enemigos que se esconden detrás de una pantalla de mentiras y engaños [que oculta] sus ambiciones y objetivos expansionistas destructivos. Su objetivo es desestabilizar Jordania y arrastrar al país y su pueblo a los reinos del odio, de modo que [este odio] se utilice como herramienta para ajustar cuentas entre varios elementos de nuestro frente norte, que es atacado diariamente por milicias subordinadas a un determinado país regional [es decir, Irán], puede ser la mejor prueba del alcance de las conspiraciones contra nosotros.”

“Nadie niega o ignora las ambiciones de ciertos países con respecto a Jordania y su deseo de desestabilizarnos y llevar a cabo sus complots regionales haciendo que las milicias en el sur de Siria contrabandeen drogas, armas y otro tipo de contrabando [a Jordania]. Después de que no lograron infiltrarse en nuestro territorio y se dieron por vencidos, comenzaron a pensar en arrastrar a Jordania a sus guerras imaginarias –[ que no son más que] palabras – utilizando su espacio aéreo para curar llagas y realizar su agenda expansionista en la región… No utilizan el espacio aéreo de un país vecino con que tienen una alianza estratégica, a saber, Siria, aunque su consulado fue bombardeado en la capital de ese país y aunque es allí donde son atacados a diario…” [8]

