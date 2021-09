El antisemitismo se ha enconado en España durante siglos, mucho después de la infame expulsión de la comunidad judía del país durante la Inquisición en 1492. A lo largo de los años, el odio a los judíos en España ha conservado los motivos antisemitas tradicionales y ha evolucionado para adaptarse a los prejuicios antisionistas modernos.

El movimiento BDS ha proliferado por toda España en los últimos tiempos, y algunas ciudades se han declarado “zonas libres de apartheid” donde están prohibidas las relaciones económicas o culturales con el Estado de Israel. Este singular ataque al único Estado judío del mundo revela el grado insidioso del antisemitismo en la esfera pública de España.

Se desempeña como director de la Liga Internacional Contra el Racismo y el Antisemitismo (LICRA) en Barcelona desde 2014 y recientemente finalizó su tesis de maestría sobre la prevención contra la radicalización en el Departamento de Sociología y Política de la Universidad de Barcelona, ​​Isaac Levy, quien también es el comisionado de la memoria de la Shoah y la lucha contra el antisemitismo de la Comunidad Israelita de Barcelona (CIB) - ha escrito un nuevo libro (disponible en español) titulado - "Antisionismo: ¿Un discurso de odio del antisemitismo contemporáneo?"

Levy se sentó con el Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo (CAM) para hablar sobre su último trabajo y sus esfuerzos para abordar el antisemitismo en Barcelona.

¿Qué te inspiró a escribir "Antisionismo: un discurso de odio del antisemitismo contemporáneo?"

Realicé mi máster en Prevención contra la Radicalización en la facultad de Sociología y Política de la Universidad de Barcelona y el libro fue mi tesis de máster para la realización del programa. Un profesor mío me inspiró a escribir sobre el antisemitismo contemporáneo y cómo el antisionismo es antisemitismo según cómo se manifiesta en casos reales. Esta conversación con mi profesor en la universidad me recordó a mi hijo diciéndome que uno de sus profesores de secundaria le dijo a una clase llena de estudiantes que "los judíos están haciendo lo mismo con los palestinos que los nazis hicieron con los judíos", lo cual claramente no se basa en hechos y es obviamente antisemita.

¿Qué es lo que más le preocupa del antisemitismo contemporáneo? ¿Cómo se compara con el "antisemitismo tradicional"?

Lo que yo llamo "antisemitismo contemporáneo" se conoce más comúnmente como antisionismo, pero el antisionismo no es la crítica a Israel, es la negación de que Israel debería existir como estado. Este antisemitismo contemporáneo enmascarado como antisionismo solo está aumentando, especialmente debido a la difusión de información errónea. Los medios de comunicación distorsionan el conflicto árabe-israelí para encajarlo dentro de una narrativa política que se inclina contra Israel con los palestinos siempre siendo descritos como "buenos" y los israelíes siendo siempre los "malos", con la acusación más popular de que Israel mata a niños palestinos inocentes . Los periodistas que informan del conflicto con precisión y sin un sesgo político son amenazados por antisionistas, sean judíos o no.

Me preocupa mucho que personas que ignoran el conflicto hablen de él como si fueran expertos. El movimiento BDS en España es muy fuerte y está conectado con el partido político de extrema izquierda, que está en el gobierno actual. La periodista de TV3 (Clara Basiana) que dijo esas declaraciones antisemitas contra los nadadores israelíes es miembro de este partido de extrema izquierda que tiene puntos de vista increíblemente antiisraelíes y antisemitas.

La comunidad judía de Barcelona es muy pequeña, pero la comunidad no experimenta menos antisemitismo. Las sinagogas son atacadas con grafitis de “Palestina libre” y ciudadanos notablemente judíos, por su nombre o vestimenta, son hostigados abiertamente en las calles en nombre del antisionismo o antisemitismo contemporáneo. Hay un movimiento llamado “Barcelona contra el apartheid” que llama a cancelar la relación ciudad hermana entre Barcelona y Tel Aviv. Quiero comunicarle a la gente que los judíos son como los demás residentes de Barcelona y no son extranjeros. Incluso me han dicho que parezco “europea” ya que tengo el pelo rubio y los ojos azules, pero mi nombre me delata como judío.

¿Cuáles fueron sus reacciones ante el aumento de los ataques antisemitas en línea y en las calles, principalmente en el mundo occidental? ¿Hay algo que podamos hacer para evitar que esto gane más tracción?

En España, el antisemitismo y la ignorancia existen incluso si la comunidad judía es increíblemente pequeña, por lo que en áreas donde hay comunidades judías más grandes, por supuesto, los judíos son un objetivo mucho mayor. A diferencia de países como Estados Unidos, el odio a los judíos en España tiene sus raíces en el antisemitismo cristiano que ve a los judíos como los "asesinos de Jesús", pero el antisionismo es una forma mucho más común de antisemitismo en la actualidad.

Lo más importante para las generaciones futuras es que nuestros hijos estén debidamente educados sobre el judaísmo y el conflicto árabe-israelí, pero también que la comunidad judía global permanezca abierta con la sociedad para que el mundo no judío vea que los judíos son personas normales simplemente. como ellos. No podemos tener miedo de identificarnos abiertamente como judíos e interactuar con personas ajenas a la comunidad judía. Además, establecer relaciones con organizaciones internacionales sería útil para exponer al mundo al pueblo judío.

¿Tiene esperanzas futuras para su libro y el futuro de la lucha contra el antisemitismo contemporáneo?

Planeo traducir mi libro del español al inglés para una audiencia más amplia, pero me gustaría ver cómo funciona en español. Me gustaría involucrarme con más personas sobre cómo el antisemitismo contemporáneo es antisionismo y cómo eso impacta negativamente a la comunidad judía no solo en Barcelona, ​​sino en todo el mundo. Necesitamos enseñarle a la gente la verdad sobre Israel, recordarle a la gente que Israel es un país democrático y que los judíos son más similares a sus vecinos que a las mentiras difundidas por los antisemitas.