Italia es una nación muy diversa a sus colindantes europeas, ya desde su magnanimidad histórica adherida a su temperamento mediterráneo que son características de su identidad nacional. Esta personalidad mediterránea ha fascinado a todo el mundo, así va enraizada este ingenio artístico incorporada a las conquistas romanas que le concedió su ingreso a la historia tal como un vasto Imperio Romano. Este imperio ha dejado grandiosas construcciones; como estuvieron los acueductos, termas, etc., agregado a esto el arte renacentista, la arquitectura, la moda y además esa celebré comida entre sabores, perfumes y gustos de este inconfundible modo italianísimo de ser. Las regiones del norte han migrado en torno al mundo, efecto de las guerras, sin embargo, ha sido motivo corajoso para ser transferido en tanta laboriosidad creativa desarrollada en regiones como Lombardía, Piamonte, Véneto, que serán más prósperos centros económicos como Milán. Pero, ninguno pensó en la irrupción del virus de la cadena coronavirus, denominado COVID-19 el cuál se propagó en todo el territorio italiano (y ahora en todo el mundo). Nos dejó atónicos a todos el cierre de Codogno, pueblo del norte de Italia, estuvo una decisión del alcalde de Milán Giuseppe Sala (2016), del Partido democrático, (independiente del centro izquierda). Beppe Sala político respetado por los milaneses, así él por precaución aisló el pueblo de Codogno (todos sus habitantes en cuarentena, 22 de febrero 2020). Se pensó que la infección partiría de Wuhan, China, sin embargo, en Codogno ninguno de sus habitantes había viajado a Wuhan, por eso vienen estas dudas ¿el cómo y por qué arribo este virus al norte de Italia? ¿y sin encontrarse hasta ahora el infectado N.º 0? De allí comienza una prevención mediática (televisiva, radial y periodística) informando a la población sobre cómo combatir esta epidemia que sería declarada más tarde por la OMS como pandemia. Los italianos iniciaron primeramente comprando mascarillas, segundo concurriendo a los supermercados para luego proseguir hacia las farmacias así se agotan los antigripales y la vitamina C. La inquietud frecuentemente es poder medir la temperatura corporal que no puede o supere los 37,5ºC muy controlada en los aeropuertos y ahora en fábricas. Paradoxalmente, este ha sido en Italia uno de los inviernos más calurosos en los últimos años. Para muchos residentes en Italia, en que todos los años han sufrido estas influencias fuertes de invierno, siendo diverso cada año y recaen en la mayoría de la población durante los meses fríos, Diciembre, Enero y Febrero, así este último mes es la cumbre de los agripados, no obstante, extrañamente este 2020 solo los niños en jardín y escuela se resfriaron.

La zona de Lombardía ha sido la más afectada por esta epidemia teniendo el mayor número de contagiados y muertes (550 sábado 21-3). Italia ha puesto medidas extremas de emergencia como haber paralizado y aislado regiones allí donde residentes han permanecido en cuarentena (sin trajinar), así fueron acatadas las disposiciones del gobierno de Giuseppe Conte. El presidente del consejo de ministro Conte nació en Volturara Appula, sur de Italia y pertenece al partido M5S, profesor universitario encargado por el Presidente de la República Sergio Mattarella.

Posterior al aislamiento de Codogno han seguido las regiones de Trento, cerrando escuelas y prohibiendo tener abierto los sitios públicos. Venecia; Anulado su famoso carnaval por posible propagación infectiva.

Toda Italia ha sido declarada zona roja, permaneciendo paralizada completamente, solo han quedado abiertos los servicios fundamentales; supermercados, farmacias, y transportes (otros esenciales). Muchos han rememorado Cassandra Crossing película adonde actuaba Sofia Loren cómo parte del momento vivido por los viajeros desde el norte, escapando la noticia del cierre de la región Lombardía así se repletaron los trenes dirigidos hacia al sur, agravando esta propagación infectiva hacia esas áreas.

En Roma donde hubo un contagiado en primer momento, siendo un sacerdote de la iglesia Luigi dei Francesi, próxima a Piazza Navona. Actualmente es una capital fantasma, es posible transitar solo con auto certificación, se debe portar mascarilla, y no alejarse de donde se reside. Consejos mediáticamente de higiene difundidos por medios de comunicación, esencialmente lavarse las manos bien posiblemente varias veces día y taparse la boca cuando se estornuda, para esto se han agotado las mascarillas, todas estas eran made in China.

Así Italia más tarde nombrará el coronavirus como COVID-19 y últimamente como Virus Sars CoV-2. Los fallecidos son personas ancianas no obstante en aumento día a día se van infectando los inmunes y sobre todo los ancianos a manera de pulmonía, o provocando problemas cardiovasculares o insuficiencia renal, a esto la falta de respiró para ello es imprescindible maquinas ventiladores, siendo estas insuficientes en los hospitales. Sin dejar de lado que por la gripe todos los años mueren más de 200 personas, además por el AIDS continúa muriendo innumerables seropositivos, y han aumentado los fallecidos de cáncer.

El 25 de marzo 2020 o variando entre dos semanas a esa fecha será la cima del coronavirus según, el gobierno.

El decreto del 10 Marzo ha interrumpido de todo tipo de actividades en Italia hasta el 3 de abril 2020, se pide que se trabaje desde casa y solo aquellos indispensable en el lugar del trabajo; algunas fábricas, supermercados y hospitales. Se esperaba en el dinero que debía ser aprobado por Alemania, así la declaración de Christine Lagarde, Presidenta del Banco Europeo, los sorprendió pues no esperaban lo enunciado. Ya desde ese momento descendió la bolsa, más tarde llegaría la respuesta esperada de la UE aprobando solvencia económica a Italia. Así, ha puesto a disposición 25 mil millones de euros para resolver esta emergencia, el gobierno lo ha llamado dinero fresco.

Será Angeló Borrelli responsable de la Protección Civil que comunica los casos de COVID-19 (22 de marzo), encontrados 46.638 positivos (+2648), fallecidos 5.476 y 7024 pacientes que se han sanado, permaneciendo 3.009 pacientes en terapia intensiva, aislamiento domiciliario 23.783 de un total de 59.138 Es la zona de Brescia y, en particular la ciudad de Bérgamo, con mayores números de infectados, en un día han fallecido 550 personas. (ancianos, entre ellos médicos).

Es un virus perteneciente a la familia coronavirus, que no solo ha paralizado un país sino ha tenido un efecto domino en todos los países del mundo y los entierra en una situación jamás imaginada antes de extrema emergencia y decadencia de la economía mundial. Cada gobierno optará por medidas convenientes e inteligentes en contra de este Virus- pandemia, percibiendo que cada continente tiene su realidad distinta como cada nación y sus habitantes por ello cualquiera equivocación puede producir más muertos por hambruna que la misma pandemia en sí.