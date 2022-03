10 ans après les attentats de Montauban et de Toulouse, le Crif a organisé une soirée exceptionnelle autour du thème : “La France face à l’antisémitisme et à l’islamisme”, lundi 21 mars 2022 à 18h30 au Bataclan ; en présence des anciens Présidents de la République Nicolas Sarkozy et François Hollande. Un évènement fort en émotion, en hommage aux trop nombreuses victimes du terrorisme islamiste.

Vous étiez très nombreux hier soir, plus de 600, à venir rendre hommage aux victimes du terrorisme islamiste lors de cette soirée exceptionnelle au Bataclan.

10 ans après les attentats de Toulouse et Montauban, 7 ans après ceux de Charlie Hebdo, de l'Hyper Cacher et du Bataclan, nous nous sommes interrogés sur les prémices de la menace islamiste en France, les sigaux d'alertes trop longtemps minimisés voire ignorés, la chronologie des terribles évènements qui ont marqué la France et les traumatismes du terrorisme islamiste en France.

La question de l'antisémitisme et de la sécurité des Juifs en France a également été posée, au regard de la menace islamiste.

La soirée a débuté par l'intervention de Nicolas Sarkozy, Président de la République en 2012, lors des Attentats de Toulouse et Montauban.

Francis Kalifat, Président du Crif, a ensuite pris la parole à son tour.

Un film sur les attentats des 10 dernières années, réalisé pour l'événement à la demande du Crif, a été projeté.

La soirée s'est poursuivie par la présentation d'une enquête réalisée par l'Ifop sur la perception de l'antisémitisme aujourd'hui, par Frédéric Dabi, Directeur Général Opinion du Groupe Ifop.

Ce sondage, commandé par le Crif auprès de l'IFOP, a porté sur plusieurs interrogations : la perception de la menace terroriste et le souvenir des attentats de Toulouse et Montauban, le souvenir des différentes affaires impliquant des victimes juives, et les opinions et les perceptions à l'égard du phénomène de l'antisémitisme. Pour découvrir les résultats de cette enquête, cliquez ici .

L'ancien président François Hollande, Président de la République au moment des Attentats de Janvier 2015 et des attentats du 13 Novembre, s'est ensuite fait interviewé par la journaliste Nathalie Saint-Cricq.

Enfin, la soirée s'est conclue par une table-ronde sur le sujet de la lutte contre l'antisémitisme et l'islamisme, avec la participation de Manuel Valls, ancien Premier ministre, Abnousse Shalmani, et Frédéric Dabi.

Tout au long de la soirée, ensemble, dans ce lieu si spécial, nous avons tourné nos coeurs et nos esprits dans la même direction : celle qui permet de panser les plaies.