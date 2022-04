À chaque époque, il y a de l’espoir pour l’humanité. C’est une histoire incroyable, rarement, voire jamais, médiatisée.

Le Leica est le pionnier de l’appareil photo 35 mm. C’est un produit allemand… précis, minimaliste et d’une efficacité redoutable.

Derrière son acceptation mondiale en tant qu’outil de création se cache une entreprise familiale à vocation sociale qui, à l’époque nazie, a agi avec une grâce, une générosité et une modestie peu communes. E. Leitz Inc., concepteur et fabricant du produit photographique le plus célèbre d’Allemagne, a sauvé ses Juifs.

Et Ernst Leitz II, le patriarche protestant aux yeux d’acier qui dirigeait l’entreprise étroitement détenue alors que l’Holocauste se profilait à travers l’Europe, a agi de manière à mériter le titre de « Schindler de l’industrie de la photographie ».

Dès qu’Adolf Hitler a été nommé chancelier d’Allemagne en 1933, Ernst Leitz II a commencé à recevoir des appels frénétiques d’associés juifs, demandant son aide pour les faire sortir, eux et leurs familles, du pays. En tant que chrétiens, Leitz et sa famille étaient à l’abri des lois de Nuremberg de l’Allemagne nazie, qui restreignaient la circulation des Juifs et limitaient leurs activités professionnelles.

Pour aider ses ouvriers et collègues juifs, Leitz a tranquillement établi ce qui est devenu connu parmi les historiens de l’Holocauste sous le nom de “Leica Freedom Train”, un moyen secret de permettre aux Juifs de quitter l’Allemagne sous le couvert d’employés de Leitz affectés à l’étranger.

Des employés, des détaillants, des membres de la famille, voire des amis des membres de la famille ont été “affectés” aux bureaux de vente de Leitz en France, en Grande-Bretagne, à Hong Kong et aux États-Unis. Les activités de Leitz se sont intensifiées après la nuit de cristal de novembre 1938, au cours de laquelle des synagogues et des magasins juifs ont été incendiés. à travers l’Allemagne.

Peu de temps après, des “employés” allemands débarquaient du paquebot Bremen sur une jetée de New York et se dirigeaient vers le bureau de Manhattan de Leitz Inc., où les cadres leur ont rapidement trouvé des emplois dans l’industrie photographique.

Chaque nouvel arrivant avait autour du cou le symbole de la liberté… un nouvel appareil photo Leica.

Les réfugiés recevaient une allocation jusqu’à ce qu’ils puissent trouver du travail. De cette migration sont nés des dessinateurs, des réparateurs, des vendeurs, des spécialistes du marketing et des rédacteurs pour la presse photographique.

Gardant le silence sur l’histoire, le “Leica Freedom Train” était à son apogée en 1938 et au début de 1939, livrant des groupes de réfugiés à New York toutes les quelques semaines. Puis, avec l’invasion de la Pologne le 1er septembre 1939, l’Allemagne a fermé ses frontières.

À cette époque, des centaines de Juifs en danger s’étaient enfuis en Amérique, grâce aux efforts des Leitz. Comment Ernst Leitz II et son état-major s’en sont-ils tirés ?

Leitz, Inc. était une marque internationalement reconnue qui reflétait le mérite du Reich nouvellement renaissant. L’entreprise produisait des caméras, des télémètres et d’autres systèmes optiques pour l’armée allemande. De plus, le gouvernement nazi avait désespérément besoin de devises fortes de l’étranger, et le plus grand marché de Leitz pour les produits optiques était les États-Unis.

Même ainsi, les membres de la famille et de l’entreprise Leitz ont souffert pour leurs bonnes œuvres. Un haut dirigeant, Alfred Turk, a été emprisonné pour avoir travaillé pour aider les Juifs et n’a été libéré qu’après le paiement d’un pot-de-vin important.

La fille de Leitz, Elsie Kuhn-Leitz, a été emprisonnée par la Gestapo après avoir été arrêtée à la frontière, aidant des femmes juives à entrer en Suisse. Elle a finalement été libérée mais a subi des traitements brutaux au cours de son interrogatoire. Elle est également devenue suspecte lorsqu’elle a tenté d’améliorer les conditions de vie de 700 à 800 travailleurs esclaves ukrainiens, toutes des femmes, qui avaient été affectés à l’usine dans les années 1940.

Après la guerre, Kuhn-Leitz a reçu de nombreuses distinctions pour ses efforts humanitaires, parmi lesquelles l’Officier d’honneur des Palms Academic de France en 1965 et la médaille Aristide Briand de l’Académie européenne dans les années 1970.

Pourquoi personne n’a-t-il raconté cette histoire jusqu’à présent ? Selon feu Norman Lipton, écrivain et éditeur indépendant, la famille Leitz ne voulait aucune publicité pour ses efforts héroïques. Ce n’est qu’après la mort du dernier membre de la famille Leitz que le “Leica Freedom Train” a finalement vu le jour.

C’est maintenant le sujet d’un livre, « La plus grande invention de la famille Leitz : Le train de la liberté Leica », par Frank Dabba Smith, un rabbin né en Californie qui vit actuellement en Angleterre.

Merci d’avoir lu ce qui précède, et si vous vous sentez enclin comme moi à le transmettre à d’autres, n’hésitez pas à le faire. Cela ne prend que quelques minutes.

Les souvenirs des justes devraient perdurer.