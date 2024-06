Los Camisas Doradas: ¿hubo fascismo en México?

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El régimen de Lázaro Cárdenas (1934-1940) destacó por sus reformas políticas en México. Sin embargo, no todos aplaudieron estos cambios, y entre los opositores más violentos se encontraba el grupo fascista conocido como Acción Revolucionaria Mexicanista, también llamado “Los Dorados” o “Los Camisas Doradas” (1933-1945). Este artículo explora quiénes fueron, de donde procedían, su resistencia contra el gobierno y la trama conspirativa que marcó su historia.

Los orígenes: ¿fueron fascistas Los Camisas Doradas?

Los Dorados se erigieron como una fuerza política claramente fascista, marcada por su oposición radical contra el movimiento obrero y al gobierno de Cárdenas, al que consideraban comunista. Este grupo no solo se oponía a las reformas políticas que propuso, sino que también abrazaba una ideología antidemocrática, autoritaria y ultranacionalista, características fundamentales del fascismo. Se trataba de una organización que, conforme iba creciendo, recibió el apoyo de la burguesía mexicana y del partido nazi alemán, además de agentes japoneses.

Se llamaban así porque iban vestidos de la misma manera que Pancho Villa y su ejército, que destacaba por sus sombreros y el color de sus camisas amarillas. De hecho, se dice que algunos sus integrantes habían luchado junto a él. Después de la Gran Depresión de los años 30, las tensiones sociales empeoraron drásticamente, y el odio hacia los chinos y judíos creció sin precedentes. El auge de los movimientos racistas sirvió a Nicolás Rodríguez Carrasco para fundar primero los Camisas Verdes (1932), que se disolvió para luego crear un año después los Camisas Doradas. En su ferviente lucha contra el socialismo, Los Dorados adoptaron tácticas crueles y agresivas, asaltando a balazos al Partido Comunista Mexicano, como en los disturbios en el Zócalo de 1935, y a los inmigrantes.

Conspiración antisocialista y ataques a la comunidad judía

Símbolo de La Acción Revolucionaria Mexicanista (ARM) o “Los Camisas Doradas”wikipedia

La resistencia de Los Dorados tomó una forma particularmente virulenta al dirigir sus ataques contra la comunidad judía. Como en la Alemania de Hitler, consideraban a los judíos como portadores de ideas socialistas y los señalaban como ladrones que robarían el dinero de los trabajadores del país. Bajo el lema “México para los mexicanos”, esta ideología antisemita exacerbó aún más las tensiones sociales, convirtiendo a Los Dorados en un grupo que buscaba no solo desestabilizar al gobierno, sino también propagar el odio hacia los extranjeros.

Sus acciones se manifestaron en ataques físicos, discriminación, asesinatos y campañas difamatorias. Estos actos no solo buscaban romper las huelgas de trabajadores o debilitar el gobierno de Cárdenas, sino también socavar la cohesión social al fomentar divisiones y hostilidades entre el pueblo.

Exilio y alianzas con el fascismo internacional

Fotografía de los líderes de Camisas Doradaswikipedia

Después de ordenar su disolución en 1936 por un tiroteo con la policía, Los Camisas Doradas encontraron refugio en Texas, desde donde continuaron sus conspiraciones. En el exilio, se fueron de gira a Estados Unidos para recibir apoyo y conectar con los movimientos fascistas internacionales. La ayuda del general Cedillo, la delegación alemana con inclinaciones nazis y los intereses petroleros estadounidenses crearon un entorno propicio para sus actividades propagandísticas.

Durante este período, la conexión con el fascismo internacional se fortaleció, alimentando sus aspiraciones y proporcionándoles recursos para mantener viva su resistencia. Aunque su influencia se extendió más allá de las fronteras mexicanas, su objetivo principal seguía siendo por encima de todo desestabilizar el gobierno de Cárdenas.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el fascismo de Los Dorados no logró prevalecer. El estallido de la Segunda Guerra Mundial y los cambios globales alteraron las dinámicas políticas de forma irreversible. La caída de Los Camisas Doradas marcó no solo el fin del principal movimiento fascista en México, sino también el declive de una ideología antidemocrática que había escalado a nivel mundial, pero que ya no tenía ningún poder. La caída en el olvido de Los Camisas Doradas se convirtió en un episodio más en la historia de México, dejando atrás sus intentos fallidos de derrocar al gobierno y sus acciones destructivas.

La resistencia del gobierno y los cambios globales no solo pusieron fin a Los Dorados, sino que también ofrecieron lecciones cruciales sobre cómo combatir las ideologías antidemocráticas en un mundo frágil y en constante evolución.