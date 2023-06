Columnistas en diarios en urdu en Pakistán suscitan debate sobre el Islam y Occidente: La visión de los islamistas sobre el Islam ‘es que todas las amenazas al Islam se originan en la existencia de la mujer’; Occidente ‘sigue diciendo que el islam se propagó a fuerza de espada, no se dice qué se difundió a cañonazos’

Dos columnistas en los periódicos urdu de Pakistán han suscitado recientemente un debate sobre el papel del Islam tal como lo perciben los islamistas en Pakistán y las diversas experiencias de los musulmanes en todo el mundo según lo visto por los activistas liberales en diferentes partes del mundo islámico, incluido Pakistán.

El columnista liberal Khurshid Nadeem, en una columna en Roznama Dunya titulada «Todo el mundo tiene su propio Islam», satirizó a las fuerzas islamistas de una manera sutil y recordó a los lectores que los islamistas actualmente elogian una decisión del gobierno de Azad Jammu y Cachemira, controlada por Pakistán, que obliga a maestras y alumnas de escuelas y colegios públicos a usar el velo.

Una activista de Aurat March sostiene una pancarta que dice a los hombres: «Tu mirada es sucia; ¿debería vivir entre cuatro paredes?» (Imagen: Twitter.com/AuratMarch, 12 de marzo de 2023)

En Roznama Jasarat, un importante diario de Jamaat-e-Islami Pakistan, el columnista Shahnawaz Farooqi acusó a las fuerzas liberales en Pakistán de actuar como agentes de Occidente y criticó a Nadeem por cuestionar el Islam. En una columna titulada «El Islam de los agentes de Occidente», Shahnawaz Farooqi declaró: «Occidente y sus agentes han estado tratando de empañar la identidad del Islam durante más de 1000 años. Occidente afirma que el Santo Profeta no es un profeta. Occidente llama al Santo Profeta una gran personalidad… [pero] no lo reconoce como profeta».

Los siguientes son extractos de la columna de Khurshid Nadeem: [1]

«El gobierno de Azad Kashmir [administrado por Pakistán] ha hecho que el velo sea obligatorio para las maestras y alumnas en las instituciones educativas; las fuerzas islamistas derraman flores de elogio sobre él»

Nuestra concepción del Islam se deriva de nuestra sensibilidad geográfica y cultural. Las sociedades musulmanas son en su mayoría patriarcales. Nuestra opinión es que todas las amenazas al Islam se originan en la existencia de la mujer, como si fuera ella quien engaña a los hombres y daña a la sociedad. Si la mantenemos alejada de los hombres y encarcelada entre cuatro paredes, entonces las puertas de la fechoría social pueden ser cerradas. Esta es la manera de proteger el honor de los hombres.

Según un informe periodístico, el gobierno de Azad Kashmir [administrado por Pakistán] ha hecho que el velo sea obligatorio para las maestras y alumnas en las instituciones educativas. Flores de elogios son vertidas [por las fuerzas islamistas], y afirman cómo el gobierno [de Cachemira] ha demostrado su verdadera relación con el Islam.

Del mismo modo, cada año se convierte en el mayor requisito del Islam detener la Marcha Aurat [Marcha de las Mujeres] y los muyahidines salen a las calles con un sudario [usado para vestir a los muertos], como si fuera que si no demuestran su dignidad religiosa hoy, no podrían hacerlo en otro momento.

Después de las mujeres, nuestro segundo objetivo son generalmente las minorías religiosas. Este es nuestro ‘deber religioso’, hacer que se den cuenta todos los días de que viven en un país islámico y que deben vivir dentro de sus límites. Una voz de protesta que surge de una columna reveló que Holi [el festival hindú de los colores] se celebraba en la Academia de Servicios Civiles [en Lahore]. Se planteó una pregunta: si todas estas cosas suceden en las instituciones de formación superior del país, ¿cuál será su futuro?

He sido estudiante de Islam y sociología durante 30 a 35 años. Con la guía de Alá, he tratado de comprender los factores sociales. Mi opinión es que lo que presentamos como Islam es a menudo el resultado de nuestros sentimientos que se originan en nuestra cultura y ambiente. He explicado la literatura religiosa a la luz de estas [ideas], lo interesante es que cuando alguien atiende a [la necesidad de] cambio en la cultura y el ambiente, criticamos a la persona, diciendo que no cambia, pero trata de cambiar la religión [del Islam].

¿Cuáles deberían ser las prioridades de los gobiernos musulmanes en la actualidad? ¿Ocultar a las mujeres en las instituciones educativas mediante la aplicación de la religión o proporcionarles seguridad social?

Desde Marruecos hasta Afganistán, las actitudes sociales en las sociedades musulmanas no son similares. Si todos siguen la misma religión, ¿por qué hay tanta diversidad de actitudes? Esta es una pregunta que no es religiosa. Está conectada con el tiempo y el lugar.

Aprendemos de las vidas de los profetas que predicaron los mandamientos de Alá ante la gente teniendo en cuenta las condiciones sociales. Determinaron sus prioridades a su manera. De este modo, junto con la situación [social], también se explica la diferencia entre lo que es importante y lo que es más importante. El Corán ha explicado esto como sabiduría.

Captura de pantalla del artículo de Khurshid Nadeem en Roznama Dunya

La religión mejora la sociedad. Cuando no hay solución, enredamos a las personas en dificultades en nombre de la dignidad religiosa… ¿Cuáles deberían ser las prioridades de los gobiernos musulmanes hoy en día? ¿Ocultar a las mujeres en las instituciones educativas mediante la aplicación de la religión o proporcionarles seguridad social? Más importante que esto es la entrega de la educación en sí misma. Independientemente de las diferencias de género, el acceso de todos los ciudadanos a la educación debe ser sin duda la prioridad.

El ejemplo de Afganistán está frente a nosotros. Cuando cerraron las puertas de la educación a las mujeres [es decir, los talibán prohibieron a niñas y mujeres asistir a escuelas, colegios y universidades], dieron como motivo que el estado no puede construir instituciones educativas separadas para ellos, por lo que han prohibido [a las mujeres] ir a instituciones mixtas. Como si la prioridad no fuera la educación sino la protección de la imagen de moralidad creada por ellas mismas, según la cual las mujeres son una amenaza para la moralidad de los hombres.

«El sistema completo del Estado [paquistaní] no brinda justicia; los gobernantes de la época pisotean la moralidad islámica a cada paso [pero sus políticas se centran en el Islam]»

Cuando las prioridades no se determinan adecuadamente, surge una actitud que describió el profeta Jesús: la gente busca mosquitos y se traga camellos. El sistema del estado no proporciona justicia.

Los gobernantes de la época pisotean la moralidad islámica a cada paso. Junto con esto, si él [el primer ministro] creara una institución llamada Autoridad Rahmatul-lil-Alameen Wa Khatam an-Nabiyyin [para investigar y propagar la vida del Profeta Mahoma entre jóvenes paquistaníes], u obligara a una presentadora de televisión a usar un dupatta [para cubrirse la cabeza], entonces sería considerado un representante del Islam.

Los derechos fundamentales se violan regularmente, pero nadie se da cuenta. El asesinato es el mayor crimen que ocurre en Pakistán. La dignidad de la vida humana ha sido determinada por Dios mismo. La conciencia sobre esto nunca fue nuestra prioridad. Esto se debe a que tenemos dignidad religiosa, no sabiduría religiosa». Ya sea un hombre o una mujer, su carácter social está determinado por las circunstancias. La verdadera prueba de un musulmán es ser capaz de vivir una vida de piedad en condiciones sociales adversas. Este desafío es válido tanto para el hombre como para la mujer.

Por ejemplo, la autosuficiencia financiera es la prioridad de una familia. La falta de estabilidad financiera se convierte en el primer ataque a la moralidad del individuo; ni su autoestima ni su dignidad permanecen intactas. Por lo tanto, la prioridad de una familia debe ser decorar a cada miembro de la casa con la joya de la educación, para que no puedan ser explotados.

Una forma de mantenerse protegido de la explotación es que nosotros, en vista de las condiciones sociales, nos protejamos a nosotros mismos. Ya sea un hombre o una mujer, [nosotros] seguimos algunos puntos cuando sales de casa. Se ha explicado en el libro de Alá. Si las situaciones son ordinarias, luego se ha dicho en el [Corán] Capítulo 24 sobre lo que debe hacer un hombre y lo que debe hacer una mujer. ¿Qué se debe hacer si hay violencia e ilegalidad? Esto se responde en el Capítulo 33.

“Si podemos beneficiarnos de la sabiduría profética, en primer lugar tenemos que determinar nuestras prioridades; cuando el Profeta Mahoma hizo de la estabilidad económica su prioridad, toleró prácticas desagradables como la usura y la esclavitud durante muchos años”.

Pakistán se enfrenta hoy a grandes desafíos. Si podemos beneficiarnos de la sabiduría profética, primero tenemos que determinar nuestras prioridades. Cuando el profeta Mahoma hizo de la estabilidad económica su prioridad, toleró prácticas desagradables como la usura y la esclavitud durante muchos años. Si hubiera anunciado el fin de la esclavitud el primer día, la estructura social no podría haber sobrevivido.

Multitud de paquistaníes desesperados por harina de trigo subsidiada (imagen: Dawn.com)

Por un lado, no permitió que naciera una nueva crisis y, por el otro, elevó tanto el nivel moral de la sociedad que prácticas explotadoras como la esclavitud y la usura se volvieron inaceptables. Cosas similares sucedieron con respecto a los castigos.

En Pakistán, la situación económica del hombre común ha empeorado. Tiene que mantener no solo la relación entre el cuerpo y el alma, sino también proteger su existencia moral. Cuando el Estado no cumple con su responsabilidad, nuestra prioridad debe ser que debemos organizar la sociedad basándola en la fraternidad para que la dirección de los recursos económicos se dirija hacia los necesitados. Por lo tanto, nuestra prioridad debe ser ir por el camino de Alá.

Si consideramos que el velo de las mujeres es el mayor paso hacia la construcción de la sociedad, y no somos sensibles al pisoteo de los derechos humanos básicos, entonces no podemos hacer ningún servicio al Islam y a la sociedad. También tenemos que reflexionar sobre esta concepción básica de que el Islam no ha venido solo para las mujeres. El Islam es la guía para la humanidad en la que, independientemente de las diferencias de género, todos los seres humanos están incluidos. Si la mujer es [como piensan los islamistas] una prueba para el destino del hombre, entonces el hombre también es una prueba para la mujer. A través de la comprensión de la ley de prueba de Alá, podemos entender el plan divino con respecto a la sociedad.

Los siguientes son extractos del artículo de Shahnawaz Farooqui: [3]

«Occidente afirma que dado que el Mensajero de Alá [Mahoma] no es un profeta, que el Islam no es una ‘religión celestial’ sino más bien una invención del profeta»

Occidente y sus agentes han estado tratando de empañar la identidad del Islam durante más de 1000 años. Occidente afirma que el Santo Profeta no es un profeta. Occidente llama al Santo Profeta una gran personalidad. Se le considera una de las grandes personalidades de la historia, pero [Occidente] no lo reconoce como profeta.

Occidente afirma que dado que el Mensajero de Alá no es un profeta, el Islam no es una ‘religión celestial’ sino más bien una invención del Profeta… Tomó prestado algo del judaísmo y algo del cristianismo y los combinó para hacer el Islam. Una vieja afirmación de Occidente sobre el Islam es que se extendió por la espada. [El poeta urdu] Akbar Allahabadi ha escrito un poema sobre este tema, así que escúchenlo también. Akbar dijo:

«Siguen diciendo que el Islam se propagó por la espada,

No se dice lo que se propagó por el cañón”.

A principios del siglo XX, los intelectuales occidentales comenzaron a decir sobre el Islam que había dado todo lo que podía dar al mundo. Ahora no tiene nada que dar al mundo. Pero a mediados del siglo XX, el Islam creó el estado islámico más grande del mundo, llamado Pakistán.

[Los eruditos islámicos] Maulana Maududi y Hasan Al-Banna crearon extraordinarios movimientos de revitalización en el mundo musulmán. En 1999 [sic., 1979], el Islam lanzó una revolución en Irán. Durante la década de 1980, el concepto islámico de Yihad derribó a la entonces superpotencia Unión Soviética en Afganistán En esta situación, Occidente lanzó nuevos ataques para socavar la identidad del Islam.

Una activista de la Marcha de las Mujeres sostiene un cartel que critica la política de la shari’a sobre cómo se tratan los testimonios de las mujeres en los tribunales: «Soy la medio testigo que da a luz a una testigo completa: Asma Jahangir». (Imagen: Twitter.com/AuratMarch, 12 de marzo de 2023)

Occidente dijo que el Islam no está [unido]. Hay un Islam tradicional, hay un Islam sufí, hay un Islam político, hay un Islam moderno, hay un Islam armado. Los actuales agentes de Occidente en el mundo musulmán han recordado esta lección enseñada por Occidente y ahora, día tras día, continúan inventando alguna nueva forma de Islam y sociedad islámica en sus escritos.

No se habla de que [el erudito islámico liberal] Javed Ahmad Ghamidi sea un agente occidental y desafortunadamente Khurshid Nadeem es un discípulo de Ghamidi. Sin embargo, en sus columnas, continúa distorsionando las características del Islam y la sociedad islámica. En este sentido, se puede citar como ejemplo una columna reciente de Khurshid Nadeem.

“El Islam es una realidad más allá del tiempo y el espacio; sin duda, el Islam tiene su propia historia, pero el Islam mismo es una realidad metahistórica; esta es la razón por la cual el Islam nunca se ha visto afectado por la enfermedad de la ‘evolución’ como ha ‘evolucionado’ la filosofía en Occidente»

Farooqi incluye una cita larga pero inexacta e incompleta del artículo de Nadeem. Luego continúa: «El Islam es una realidad más allá del tiempo y el espacio. Sin duda, el Islam tiene su propia historia, pero el Islam mismo es una realidad metahistórica. Esta es la razón por la cual el Islam nunca ha sido afectado por la enfermedad de la ‘evolución’ como lo ha hecho la filosofía ‘evolucionada’ en Occidente. Pero Khurshid Nadeem afirma que nuestro Islam se deriva de nuestra sensibilidad geográfica y cultural».

Captura de pantalla de la columna de Shahnawaz Farooqui

«Difícilmente se puede decir algo más insultante sobre el Islam. El concepto básico del Islam es Tawhid [monoteísmo islámico] y el concepto de Tawhid sigue siendo el mismo que durante la época del Santo Profeta. Uno de los conceptos básicos del Islam es la profecía, e incluso en nuestros tiempos, el concepto de la profecía es el mismo que durante la era bendita del Santo Profeta.

Un concepto fundamental del Islam es el Más Allá y los musulmanes no han modificado este concepto durante 1.400 años. Los musulmanes siguen el Corán como un orden después de Dios y el Profeta (la paz sea con él) y los matices del Corán no han cambiado. El halal [actos permitidos] y haram [actos prohibidos] del Islam eran objetivos ayer e incluso hoy lo halal y haram del Islam son objetivos.

Los musulmanes estaban convencidos de las cinco oraciones fard [obligatorias] también ayer y hoy todavía creen en las cinco oraciones fard. Los musulmanes mantuvieron 29-30 [días de] ayuno en Ramadán incluso hace 1.000 años y también hoy mantienen 29 o 30 [días de] ayuno en Ramadán. Los musulmanes solían realizar el Hajj antes e incluso hoy en día realizan el Hajj. Los musulmanes solían dar un 2,5% de zakat [es decir, limosnas] durante la época del Santo Profeta y la era [posterior] del Khilafah [califato]”.

“Khurshid Nadeem también ha masticado la misma saliva de Occidente en su columna; Khurshid Nadeem está al tanto de la historia islámica; déjenlo que nos diga: Durante el reinado de 23 años del Santo Profeta, ¿cuándo alguien dijo que la Sociedad de los Santos Profetas era ‘patriarcal’ y que eso es algo negativo?»

«Mientras interpretaban el Sagrado Corán, los musulmanes miraron primero lo que el Corán mismo nos dice en relación con un verso. Incluso hoy en día, los musulmanes miran primero lo que el Corán mismo nos proporciona sobre cualquiera de sus versos. En relación con la interpretación del Corán, la importancia de los hádices fue fundamental ayer y sigue siendo fundamental hoy. Incluso hace 1000 años, los dichos de los Compañeros [de Mahoma] eran importantes en la interpretación del Corán y siguen siendo importantes hoy…

Entonces, ¿cómo se derivó nuestro Islam de nuestras sensibilidades geográficas y culturales [como argumenta Khurshid Nadeem]? E incluso si el Islam de uno se deriva de la sensibilidad geográfica y cultural, ¿cuál es su relación con el Islam real y la historia real de los musulmanes y cómo se puede presentar como un ejemplo para los musulmanes? Una acusación que Occidente hace contra los musulmanes… es que sus sociedades están centradas en el hombre, no en la mujer.

Khurshid Nadeem también ha masticado la misma saliva de Occidente en su columna. Khurshid Nadeem está al tanto de la historia islámica. Que nos diga: durante los 23 años del reinado del Santo Profeta, ¿cuándo alguien dijo que la sociedad de la Iglesia del Santo Profeta era ‘patriarcal’ y que esto es algo negativo? ¿Alguien dijo alguna vez en la era de Khilafah que las sociedades de [los califas correctamente guiados] Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali eran patriarcales, y que esto es algo malo?“

“Si el patriarcado de la sociedad fuera algo malo o negativo, entonces el Santo Profeta y los Califas Correctamente Guiados lo habrían condenado, pero el Santo Profeta y los califas correctamente guiados no lo hicieron”.

“Si el patriarcado de la sociedad fuera algo malo o negativo, entonces el Santo Profeta y los Califas Correctamente Guiados lo habrían condenado, pero el Santo Profeta y los Califas Correctamente Guiados no lo hicieron. Después de los Compañeros [de Mahoma], ninguno de los Tabi’in [que vivieron durante la era de los Compañeros pero no conocieron al profeta] y Taba Tabi’in [los que vivieron durante la era de Tabi’in pero no conocieron a los Compañeros] condenaron la sociedad patriarcal.

[El jurista islámico del siglo XII] Imam Al-Ghazali había bebido todo Oriente y Occidente [es decir, leyó todo sobre sus culturas], pero tampoco censuró la sociedad patriarcal en ninguna parte. No es un defecto. Cientos de miles de eruditos islámicos han venido desde Ghazali, pero ninguno de ellos ha presentado la sociedad patriarcal como un defecto.

Pero Khurshid Nadeem escupe a la sociedad paquistaní bajo la influencia de Occidente llamándola patriarcado. La ‘impresión’ de la frase de Khurshid Nadeem es que ya no hay ninguna sociedad patriarcal en el mundo, solo las sociedades musulmanas son patriarcales.

Entonces, ¿las sociedades occidentales se han vuelto centradas en la madre, centradas en la mujer? Veamos. La política en Occidente es el punto de referencia más importante para el poder de la sociedad y toda la política de Occidente es el ‘patriarcado’.

Gran Bretaña es la madre de la democracia, pero en su historia de 200 años, solo dos mujeres se han convertido en primeras ministras. Estados Unidos es la única superpotencia del mundo y es el líder del mundo occidental. Estados Unidos también es llamado la democracia más fuerte, pero hasta el día de hoy ninguna mujer se ha convertido en la presidenta del país. Esta es también la situación en otros países occidentales del mundo. La pregunta es: ¿Qué nos dice el dominio de los hombres en la política de Occidente? Que las sociedades occidentales ¿Están ‘centrados en el hombre’ o centrados en la mujer?

Todo el desarrollo de Occidente se debe a su progreso científico y tecnológico. La pregunta es: ¿Están los hombres o las mujeres detrás del desarrollo científico y tecnológico de Occidente? El desarrollo de la industria y el comercio de Occidente también está frente a nosotros. La pregunta es: ¿qué mente tiene el crédito de este desarrollo? ¿De los hombres o de las mujeres? Basado en esto, la verdadera pregunta es: ¿Qué nos dicen todos estos círculos? ¿Que las sociedades occidentales están centradas en el hombre o en la mujer?”

“La mayor manifestación de la vida cultural de Occidente es la industria cinematográfica estadounidense: Hollywood; si esta industria ha producido 1000 películas en los últimos cien años, 900 de ellas tienen protagonistas masculinos»

“En Occidente, los Premios Nobel se otorgan a personas destacadas y el Premio Nobel es el premio más alto de su tipo en el mundo. Según la historia de este premio, en los últimos 122 años, 102 hombres y solo 17 mujeres recibieron el Premio Nobel de Literatura. La pregunta es, ¿qué nos está diciendo esta situación? Que el mundo occidental está ‘centrado en el hombre’ o ‘centrado en la mujer’.

La mayor manifestación de la vida cultural de Occidente es la industria cinematográfica estadounidense – Hollywood. Si esta industria ha producido 1.000 películas en los últimos cien años, 900 de ellas tienen protagonistas masculinos. La pregunta es, ¿qué nos dice esta naturaleza del asunto? ¿Es que la sociedad occidental es patriarcal o centrada en la mujer? Lo principal que hay que decir aquí es que, si las sociedades de todo el mundo son patriarcales, entonces ¿por qué Khurshid Nadeem desafía solo a las sociedades musulmanas por ser patriarcales?

Khurshid Nadeem también ha escrito que la gente de la sociedad musulmana considera a las mujeres como la raíz de todos los males. Creemos que es la mujer la que desvía al hombre. Sin embargo, creemos que si una mujer está encarcelada entre cuatro paredes, las puertas de las tentaciones sociales puede cerrarse.

Occidente no presenta a las mujeres como ‘geniales’ como madres, esposas, hermanas, hijas, científicas, médicas, ingenieras y maestras; las presenta como ‘geniales’ como actriz, cantante, modelo y estrella porno.

Estamos felices de asumir que Khurshid Nadeem debe haber leído algo del eminente escritor de Occidente, D.H. Borence [sic., Lawrence], y si no, debe haber escuchado la mención de Lawrence. Lawrence es uno de los grandes genios de Occidente. En sus escritos, las mujeres y la sexualidad se entienden de una manera poco convencional. Esta es una solicitud para que Khurshid Nadeem lea un breve artículo de Lawrence titulado ‘Dale un patrón’.

En este artículo, Lawrence establece claramente que las mujeres no se corrompen por sí mismas, son los hombres quienes corrompen a las mujeres. Es el hombre quien hace de la mujer un modelo de pensamiento y acción. Las mujeres aceptan con gusto los moldes hechos por los hombres. Si un hombre quiere hacer que una mujer sea pura, entonces ella se vuelve pura. Si un hombre quiere hacer que una mujer se prostituya, entonces la mujer comienza a prostituirse. El análisis de Lawrence es en gran parte correcto.

Visto en este contexto, si la mujer de hoy está desnuda, es por culpa del hombre; si vende su apariencia en la pantalla de televisión, es por instigación del hombre; si se rebela contra las tradiciones, entonces es a instancias del hombre, si ella evita cuidar a su esposo e hijos es por el ‘concepto de vida’ impuesto por el hombre.

Occidente no presenta a las mujeres tan ‘geniales’ como madres, esposas, hermanas, hijas, científicas, médicas, ingenieras y maestras. La presenta como ‘geniales’ como actriz, cantante, modelo y estrella porno. Sin embargo, las mujeres consideran que estos puestos son importantes. Pero Khurshid Nadeem y la gente como él no piensan en estos temas».

[1] Roznama Dunya> (Pakistán), 14 de marzo de 2023.

[2] Serie de despachos especiales de MEMRI No. 10556, Notificación oficial en ‘Azad Jammu y Cachemira’ controlada por Pakistán ordena la aplicación del hijab para niñas y maestras en las escuelas; Ministro de Educación, Diwan Ali Khan Chughtai: ‘Hemos tomado estos pasos de acuerdo con las enseñanzas de Alá y Su Mensajero’, 6 de abril de 2023.

[3] Roznama Jasarat (Pakistán), 2 de abril de 2023.