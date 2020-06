Diario Judío México - Introducción

En los últimos meses, el régimen iraní ha sufrido varios reveses geoestratégicos muy serios: el asesinato del comandante de las Fuerzas Qods del CGRI y número 2 del régimen iraní Qassem Soleimani, quien se encontraba a cargo de actualizar los objetivos del régimen de exportar la Revolución Islámica de Irán; el debilitamiento del control que ejerce Irán en Irak con la creación del gobierno del primer ministro pro-estadounidense Mustafa Al-Kadhimi; y la profundización de la crisis económica en Irán debido a las muy duras sanciones ejercidas por los Estados Unidos, la caída en picada de los precios del petróleo y la fuerte devaluación de la moneda en el país, junto al daño generalizado al régimen, a la economía y a la sociedad de Irán causado por la pandemia del coronavirus. A pesar de todos estos golpes, el régimen iraní está demostrando su actividad y progreso en tres áreas estratégicas: la de los misiles balísticos, los submarinos nucleares y su intensificación al proceso de enriquecimiento de uranio, junto a su negativa de permitir una inspección intrusiva a sus instalaciones nucleares.

En abril del 2020, el CGRI lanzó al espacio un satélite militar y el comandante de la Fuerza Aérea del ejército iraní General Hossein Janzadi, dijo que la construcción de submarinos nucleares con fines militares estaba en la agenda de las fuerzas armadas de Irán. En particular, en sus declaraciones el general utilizó el término «capacidad a un segundo ataque», refiriéndose al posible lanzamiento de una bomba nuclear luego de ser blanco de un ataque nuclear.

En enero del 2020, en respuesta al asesinato del General Soleimani perpetrado por los Estados Unidos, Irán anunció públicamente que ya no estaría sujeto a las limitaciones establecidas en el acuerdo nuclear PIDAC y que enriquecerá uranio de acuerdo a sus necesidades. Un informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) en junio del 2020 confirmó que Irán había violado los compromisos que asumió en el acuerdo: este posee 1.500 kg de uranio enriquecido al 4.5%, en contraste con los 300 kg enriquecidos al 3.67%, adecuados para generar electricidad, permitida en el acuerdo nuclear y durante todo el año pasado se ha negado a permitir que los inspectores de la AIEA tengan acceso a instalaciones donde se sospecha ocurren actividades nucleares militares.

El retiro del estatus civil a los programas estratégicos del régimen iraní junto al anuncio público de sus altos funcionarios de que estos programas tienen de por si fines militares, constituye un cambio significativo en la política. Ahora, el régimen está eligiendo revelar públicamente sus capacidades estratégicas, como para indicar que el régimen revolucionario islámico no se someterá a las potencias o a las culturas occidentales. Por lo tanto, el régimen iraní está haciendo saber, particularmente a los Estados Unidos que no solo no capitula ante las demandas estadounidenses, sino que continúa construyendo su poderío e implementando su ideología revolucionaria.

Este informe se centrará en las recientes revelaciones de los líderes del régimen iraní respecto al progreso del régimen hacia el logro de misiles balísticos estratégicos y de submarinos nucleares junto a lo que todo esto significa.

El significado de la presentación de Irán demostrando sus capacidades estratégicas: El programa nuclear iraní es militar; el régimen ha abolido la limitación impuesta de 2.000 km a su alcance y rango de sus misiles

El programa nuclear de Irán es militar

Las declaraciones del comandante naval iraní Janzadi acerca de las intenciones de Irán en construir submarinos nucleares revelan en esencia que el programa nuclear de Irán es para fines militares. Si anteriormente los portavoces del régimen explicaron que el régimen necesita de los submarinos para «transferir bienes y mercancías» (véanse los informes de MEMRI a continuación), las declaraciones de Janzadi en abril del 2020 ahora dejan en claro que el régimen trabaja en la construcción de un submarino nuclear con fines militares para garantizar la paz y la seguridad de Irán y para la región. Al preguntar «¿qué superpotencia puede impedirnos [alcanzar] estas capacidades de tal manera que no podamos defendernos y establecer la paz?», Janzadi continuó diciendo que «un submarino es considerado como un arma con [capacidad] de realizar un segundo ataque», explicando que si el enemigo ataca una base, un submarino nuclear «oculto a gran distancia puede atacar al enemigo en un lugar que este nunca consideró». (Para declaraciones previas del portavoz del régimen sobre la necesidad de Irán por poseer un submarino nuclear, véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1390 – Ante la celebración del ‘Día de la tecnología nuclear’ el 9 de abril en Irán: desarrollos en el programa nuclear de Irán, desviaciones del acuerdo PIDAC, 10 de abril, 2018 e Investigación y Análisis No. 885 – Teherán declara su intención de enriquecer uranio al 90% para fines militares – submarinos nucleares, 27 de septiembre, 2012).

Es notable que incluso ahora el régimen viola el acuerdo nuclear del 2015 excediendo significativamente la acumulación de uranio enriquecido que se le permite mantener – 300 kg enriquecido al 3.67% – y de hecho ha acumulado unos 1.500 kg de uranio enriquecido al 4.5%. Esta cantidad le da al régimen un tiempo de respiro nuclear, el tiempo requerido para producir suficiente uranio para producir una bomba atómica, en un lapso de cuatro meses.

En este último año, Irán implementó una política considerada y sistemática de dejar nulo el acuerdo PIDAC. El presidente iraní Hassan Rouhani anunció, el 4 de septiembre, 2019, el tercer retiro de Irán de sus obligaciones ante el acuerdo, centrándose en la cancelación de los itinerarios a los que Irán se comprometió en virtud del acuerdo y la renovación y aceleración de las operaciones de investigación y de desarrollo iraníes sin limitaciones en lo absoluto. El 5 de noviembre, 2019 Irán anunció su cuarto paso para reducir sus obligaciones bajo el acuerdo PIDAC, que incluía un proceso de enriquecimiento de uranio renovado en las instalaciones Fordo y la operación de centrifugas de generación avanzada, que le permitirán duplicar y triplicar su capacidad de enriquecimiento a futuro (véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1478 – A pesar del acuerdo PIDAC, Irán acelera sus investigaciones y desarrollo nuclear – mientras que los Estados Unidos luego de abandonar el acuerdo PIDAC, de hecho lo conserva con algunas excepciones para los países miembros que les permiten ayudar a Irán a continuar su desarrollo nuclear para propósitos civiles, 10 de octubre, 2019 e Investigación y Análisis No. 1481 – Incluso mientras el Reino Unido y Francia reconocen que Irán viola el acuerdo PIDAC, la administración Trump, luego de retirarse aparentemente de este, continúa preservándolo, por medio de sus excepciones por una cooperación nuclear civil con Irán, 6 de noviembre, 2019). Además, durante el año pasado el régimen se negó a otorgarles a los inspectores de la AIEA acceso a instalaciones sospechosas de realizar actividades militares a comienzos de la década del año 2000, tal como se señala en el Informe de la Junta de la AIEA del 20 de junio, 2020.

Cabe destacar que Irán se niega a permitir que la AIEA inspeccione actividades relacionadas con la detonación de un dispositivo nuclear explosivo, que, según la Sección T del acuerdo PIDAC, sobre «actividades que pudieran contribuir al diseño y desarrollo de un dispositivo nuclear explosivo» está permitido bajo ciertas condiciones: si es «aprobado por la Comisión Conjunta para fines no-nucleares» y esté «sujeto a supervisión y monitoreo». Irán no permite que la AIEA supervise esto y rechaza el derecho de la agencia a hacerlo (Véase la serie de MEMRI Informe Diario No. 180 – Cómo engañó Irán a la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos – Parte II: Irán no permite que la AIEA monitoree el área más crítica de su proyecto nuclear – desarrollar un dispositivo explosivo nuclear (Sección T en el acuerdo PIDAC), 18 de marzo, 2019 e Investigación y Análisis No. 1351 – La nueva estrategia de la administración Trump sobre Irán: El precio de una indecisión es aceptar la realidad de un Irán con capacidad nuclear, con su expansión regional, lo que resultará en una escalada de sus actividades política y militar contra los Estados Unidos, 19 de octubre, 2017).

Se recordará que en noviembre del 2019, Mohammad Javad Larijani, secretario del Consejo Superior de Derechos Humanos del Poder Judicial de Irán, le dijo al canal 2 de la televisión iraní que su país «puede obtener fácilmente armamento nuclear, pero no queremos poseer ninguna». También pidió al régimen que cambie su ya declarada estrategia nuclear (es decir, su carácter pacífico), que rechace todas las obligaciones nucleares ante sus quejas respecto el incumplimiento de la UE3 después de que Estados Unidos anunciara su retirada del acuerdo, e incluso para discutir el tema del cumplimiento de Irán con el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Irán cancela sus restricciones en el alcance de sus misiles

El satélite militar lanzado al espacio por Irán fue lanzado en abril del 2020 por el CGRI, a diferencia del pasado, cuando tales lanzamientos de pruebas eran realizados por un organismo de investigación civil. Esto demostró que Irán posee la capacidad para lanzar misiles balísticos con un alcance de más de 2.000 km, erradicando efectivamente las restricciones voluntarias que limitan el alcance de misiles a 2.000 km anunciado por el régimen iraní durante las negociaciones nucleares con la administración Obama para evitar sospechas por parte de los países europeos y de los Estados Unidos.

El comandante del CGRI Hossein Salami explicó en abril del 2020, con el lanzamiento del misil y el satélite, que el mensaje de Irán y del CGRI es que «estamos decididos a expandir nuestro poder defensivo, en tierra, mar y en el espacio».[1] Anteriormente, en febrero del 2019, este dijo: «Nuestra fuerza de misiles es totalmente abierta e infinita – en estructura, organización, desarrollo, cantidad y calidad. No hemos establecido límites para desarrollar esta fuerza. Los países con una política de control hostil y respecto a Irán deben temerle a nuestra respuesta».[2] Otros altos funcionarios militares iraníes enfatizaron que no existían límites al alcance de los misiles de Irán.

El diario vocero del régimen Kayhan alardeó, el 4 de mayo, 2020 sobre el logro estratégico al lanzamiento del satélite militar al espacio, calificándolo de «un componente del programa espacial [de Irán] que muestra que los estadounidenses desconocen el alcance [de este programa]… y que la República Islámica ha superado todas las limitaciones del acuerdo nuclear».[3]

Ministro de Defensa Jatami: «En unos pocos años, tendremos un estado mucho más fuerte e invulnerable»

En un discurso pronunciado el 19 de diciembre, 2019 en la Universidad Naval Imam Jomeini en Noshahr, el Ministro de Defensa iraní Amir Jatami, dijo que Irán aspiraba desarrollar medios estratégicos para la guerra que lo hiciesen invulnerable: «La necesidad del mundo por proveerse de energía ha incrementado la sensibilidad de la situación y la Revolución Islámica ha creado una faceta de doble sensibilidad. La solución a este problema es ser fuerte – de lo contrario no lograremos enfrentar este desafío. El objetivo es lograr una fuerza estratégica. La fuerza de misiles, aire y mar es una característica importante. Somos una espina en el ojo del enemigo en lo que respecta a la fuerza de nuestros misiles y ellos han aceptado el impacto de esta fuerza, diciendo: «Queremos hablar con ustedes». Los enemigos deben saber que si cometen un error, recibirán una respuesta increíble. Este año, presentamos el avión Yassin, diseñado totalmente por iraníes y tenemos otros planes aeronáuticos que sorprenderán al enemigo. Estamos en la ruta que proveerá y fabricará todo el equipo de la armada y del ejército dentro de Irán y poseemos un plan detallado para la fabricación de barcos y submarinos más pesados.

Ministro de Defensa iraní Amir Jatami (Fuente: Tasnim.ir, 19 de diciembre, 2019)

«Cuando queremos hablar con los demás, si tenemos los poderosos y apropiados equipos podremos hablar mucho mejor… Estoy seguro de que en otros dos o tres años, no necesitaremos exportar más petróleo y los asuntos relacionados con temas financieros se resolverán pronto, en el mundo y en Irán. En unos cuantos años, tendremos un estado más fuerte e invulnerable».[4]

Submarinos nucleares con fines militares

Comandante naval del ejército iraní Hossein Janzadi: «Los submarinos son considerados la segunda opción en lo que respecta a capacidades de ataque… El programa de desarrollo de submarinos impulsados ​​por energía [nuclear] está definitivamente en la agenda de la Armada iraní»

En una entrevista con la agencia de noticias iraní ISNA el 16 de abril, 2020 el comandante naval del ejército iraní Hossein Janzadi amplió la necesidad de Irán de obtener submarinos nucleares. Este dijo que Irán se esforzaba por obtener capacidades militares que le permitieran mantener la paz en la región.

Al referirse a «las capacidades de la Armada iraní para la fabricación de submarinos nucleares», Janzadi dijo: «La postura de Irán en el debate sobre el tema de la energía nuclear es muy clara y el líder iraní Ali Jamenei ha enfatizado muchas veces que la energía nuclear de Irán es para fines pacíficos. Todos los aparatos del régimen y del gobierno actúan dentro del marco acordado para el programa nuclear. Ninguna de las convenciones internacionales prohíbe la utilización de energía nuclear con fines pacíficos. Pero cuando hablamos de paz, esto no tiene sentido sin capacidades de defensa. Sin disuasión y sin preparación para la defensa, la paz no es sólida y estable y es por eso que los países poseen fuerzas armadas, para mantener estable [la situación de] paz.

«El tema de defensa y guerra es la siguiente fase y es por eso que necesitamos equipos para que la paz sea algo estable. En este contexto, podemos garantizar la seguridad de nuestro país y de la comunidad internacional empleando mano de obra comprometida y utilizando este equipo. Nuestro país está acosado por muchas amenazas. Cuando vemos hoy día a portaaviones estadounidenses en la región, debemos saber que estos utilizan energía nuclear, lo que les permite permanecer en el mar un aproximado de hasta seis meses. De lo contrario estos hubiesen tenido que regresar a puerto muy pronto para reabastecerse de combustible y luego partir nuevamente en ruta».

Este agregó: «¿Qué superpotencia puede impedirnos alcanzar estas capacidades de manera que no podamos defendernos y establecer la paz?»

Janzadi explicó: «Existen tres tipos de propulsión en los submarinos. El primero son los submarinos diesel…, que permanecen bajo el agua durante un período limitado antes de que tengan que subir para recargar sus baterías y refrescar sus tripulaciones. Alternativamente, pueden permanecer bajo el agua y enviar los tubos de sus motores diesel por encima de la superficie para recargar sus baterías. En este punto, el submarino puede ser identificado por varios medios y la forma de lidiar con ello es [permitiendo que] permanezca bajo el agua por más tiempo y se mantenga alejado [de la base].

Para este fin se creó un [sistema] de propulsión [no-nuclear] diferente, llamado propulsión independiente en aire. Este [sistema] de propulsión utiliza un tipo especial de combustible que genera energía utilizando una combinación de varios productos químicos. El uso de este [combustible], que a su vez genera electricidad, permite recargar la batería y mantener el submarino en movimiento. Sin embargo, el submarino aún puede permanecer bajo el agua [solo] durante un tiempo limitado: aproximadamente dos o tres veces [más largo] que los [submarinos] tipo diesel [ordinarios], que también están limitados”.

Comandante de la Fuerza Aérea del Ejército iraní, General Hossein Janzadi (ISNA, Irán, 16 de abril, 2020)

Janzadi señaló que “los submarinos son considerados como naves de ataque de segunda [capacidad]” y añadió: «Si el enemigo ataca una base, un submarino oculto a gran distancia puede atacar al enemigo en algún lugar que este nunca consideró. [Por esta] razón, el submarino necesita un tipo especial de propulsión y si [esta propulsión especial] es nuclear, entonces eso es lo que se necesita».

Afirmando que muchos países en el mundo utilizan propulsión nuclear (aunque actualmente solo seis países, Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido, China e India, poseen estos submarinos), Janzadi agregó: «Si la República Islámica no piensa utilizar submarinos de propulsión nuclear, esta será negligente y es por ello en que lo estamos considerando. La capacidad de construir submarinos más grandes que los Fateh [submarinos clase] se encuentra disponible localmente al Ministerio de Defensa [de Irán]. Un plan para desarrollar [submarinos propulsados ​​por energía nuclear están definitivamente en la agenda de la marina».[5]

Para ver el despacho en su totalidad en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/iran-us-conflict-iran-working-obtaining-strategic-capability-%E2%80%93-long-range-missiles-and

*A. Savyon es Director del Proyecto de Medios de Comunicación de Irán en MEMRI.

