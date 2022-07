En una entrevista publicada el día 18 de julio del presente año 2022 en el canal de televisión ruso Russia Today, se le preguntó al ex-diplomático iraní Amir Mousavi sobre la validez de la declaración del alto funcionario iraní Kamal Jarrazi realizada el día anterior en la red Al-Jazeera de que Irán es un país con capacidad nuclear y que puede ensamblar y producir armas nucleares (véase el segmento de video del portal MEMRI TV No. 9694). Mousavi respondió que no existe duda alguna de que Irán puede producir armas atómicas. Este agregó que existe presión desde el interior de Irán y de la región para cambiar el fatua de Jamenei que prohíbe el poseer armamento nuclear y que esto puede conducir a la reconsideración del supuesto fatua. (Véanse los despachos de la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1022 y No. 1151). Este explicó que hasta la fecha Irán se ha abstenido de producir armamento nuclear debido al respeto a sus «valores morales» y sus «principios», pero que el liderazgo de Irán está bajo presión nacional y regional por parte de sus partidarios para que reconsidere dicha política.

Para ver el video del ex-diplomático iraní Amir Mousavi, pulse aquí o debajo:

Irán posee la capacidad de producir una bomba nuclear ahora, ha desinstalado las cámaras de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA)

Amir Mousavi: «Sí, Irán posee la capacidad de producir y ensamblar una bomba nuclear ahora. Cuando uno enriquece uranio al 60%, puede llegar a enriquecerlo fácilmente al 90%, 93% o 95%. Esto es un proceso totalmente normal, porque las avanzadas centrífugas de cuarta, sexta e incluso novena generación ahora son fabricadas localmente. Estas centrífugas son muy numerosas.

“Además, Irán desinstaló las cámaras pertenecientes a la AIEA, debido a las infracciones realizadas por este último, la impotencia de los países europeos y la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear. Por lo tanto, Irán posee la capacidad de alcanzar los niveles más altos de enriquecimiento de uranio.

Los enemigos de Irán “no se rigen por sus valores morales; en su lugar, recurren al lenguaje de la fuerza… Por lo tanto, existe mucha presión sobre los líderes de Irán para que cambien el fatua de Jamenei que prohíbe el poseer armamento nuclear

“No son las amenazas diarias sionistas y estadounidenses las que detienen a Irán, sino sus valores morales, sus principios y el fatua del imam Jamenei. Sin embargo, existe presión proveniente del interior de Irán, así como también de la región… Los partidarios de la Revolución Islámica, los aliados de Irán y las fuerzas de la resistencia están presionando a Teherán para que cambie dicho fatua, porque las violaciones realizadas por la entidad sionista y Estados Unidos son de hecho perpetradas casi a diario.

“Hoy día escuchamos sobre la amenaza israelí, la cual fue hecha pública. El jefe del estado mayor sionista amenazó a Irán y dijo que tenía un plan preparado para atacar el programa nuclear de Irán. Este tipo de violación puede hacer que los líderes iraníes reconsideren su política y exijan reconsiderar el fatua del imam Jamenei, en aras a la disuasión y porque nuestros enemigos no se rigen por los valores de moral. En su lugar, recurren al lenguaje de la fuerza y ??a la ley de la jungla. Por lo tanto, existe mucha presión ante los líderes de Irán para que modifiquen este fatua. Veremos qué sucede en los próximos días. Cuando Irán se vea arrinconado, este pudiera tomar decisiones muy difíciles en el futuro».

The post Ex-diplomático iraní Amir Mousavi: Irán es técnicamente capaz de producir una bomba nuclear; existe presión interna en Irán y desde la región para cambiar el fatua de Jamenei que prohíbe la obtención de armas nucleares first appeared on MEMRI Español.