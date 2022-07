Secretario general de Hezbolá Nasrallah: Todos los campos de gas en alta mar pertenecientes a Israel están dentro de nuestro alcance; traeremos combustible de Irán si el gobierno libanés lo pide; los israelíes muy pronto huirán de su país

El día 25 de julio, 2022, el secretario general de Hezbolá Hassan Nasrallah fue entrevistado por el canal de televisión libanes Mayadeen. Este dijo que el Líbano no renunciará a su derecho de extraer gas natural y petróleo de sus reservas en alta mar y rechazó la idea de que el Líbano mantenga perspectivas en alta mar por Qana a cambio de que Israel mantenga el campo petrolero Karish (para más información sobre la disputa en la frontera marítima entre Israel y el Líbano, véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1640). Este también dijo que los misiles de precisión de Hezbolá pueden alcanzar cualquier objetivo israelí en tierra o mar y que Hezbolá posee las capacidades navales ofensivas y defensivas para disuadir efectivamente a Israel. Además, Nasrallah dijo que Israel es una «entidad temporal» y que en cuestión de unos cuantos años, los israelíes harán sus maletas y abandonarán el país.

Para ver el video del secretario general de Hezbolá Hassan Nasrallah, pulse aquí o debajo:

“Ningún objetivo israelí en tierra o mar está más allá del alcance de los misiles de precisión de la resistencia”

Hassan Nasrallah: «Tal como dije en mi último discurso, no se trata solo del campo gasífero de Karish a cambio del prospecto Qana. Estamos hablando de todos los campos de petróleo y gas que fueron saqueados por Israel y se encuentran en aguas palestinas… Esta es la forma precisa de describirlos. Todos los campos de gas y petróleo a lo largo de las costas palestinas ocupadas a cambio de los derechos del Líbano para demarcar sus fronteras marítimas y extraer petróleo y gas. Uno no puede existir sin el otro. Ya no es solo Karish a cambio de Qana.

[…]

«Todos esos campos gasíferos están dentro del alcance de nuestras amenazas.

[…]

“Ningún objetivo israelí en tierra o mar está fuera del alcance de los misiles de precisión de la resistencia.

[…]

«Hezbolá está listo para emplear a sus contactos y amigos en Irán con el fin de traer la cantidad necesaria de combustible… de regalo para el estado libanés; pero este primero debe aceptarlo»

“Si el estado libanes me informa oficialmente que acuerda aceptar combustible proveniente de Irán como regalo, Hezbolá está listo para emplear sus contactos y amigos en Irán con el propósito de traer la cantidad necesaria de combustible y obsequiárselo al estado libanés. Pero este primero debe aceptarlo.

[…]

«Nosotros poseemos ciertas capacidades navales. No deseo exagerar. Tenemos ciertas capacidades navales que son suficientes para lograr una disuasión necesaria».

[…]

Entrevistador: «¿Todas estas son capacidades defensivas?»

Nasrallah: «No. ¿De qué habla usted? Estas son capacidades ofensivas. Son tanto defensivas como ofensivas. Cuando usted habla de disuasión y logro de objetivos, la defensa vendría a ser ofensiva. No es solamente capacidades de defensa».

Entrevistador: «Así que ustedes tienen una fuerza naval disuasoria…»

Nasrallah: «Es una de nuestras capacidades».

Entrevistador: «Ustedes poseen capacidades navales para defender y atacar, en el punto más distante de la Palestina ocupada…»

Nasrallah: «Esta no es una fuerza naval tradicional. Somos un grupo de resistencia. Ninguna de nuestras capacidades toma una forma tradicional. Nadie debería imaginarse eso…»

Entrevistador: «Yo no estoy hablando de barcos. Por supuesto».

Nasrallah: «Permítame describírselo. ¿Somos capaces de disuadir y repeler al enemigo y atacar objetivos en el mar de la Palestina ocupada?…»

Entrevistador: «¿En todo ello?»

Nasrallah: «Sí. En cualquier lugar de ese mar. Nosotros tenemos esa capacidad».

Entrevistador: «¿En cualquier lugar de ese mar?»

Nasrallah: «Sí.

[…]

«Israel no tiene futuro… yo creo que su final está muy cerca»

“Creo que esta entidad no tiene futuro. Yo la llamo una entidad temporal.

[…]

“Yo creo que su final está muy cerca. Los líderes y analistas israelíes están debatiendo si su país llegará a los 80 años o no. Todo es cuestión de unos cuantos años. Son ellos los que dicen esto, no nosotros.

[…]

«El otro día, leí una encuesta de opinión realizada por un centro de investigación estadounidense. Más del 51% cree que, en unos cuantos años, los Estados Unidos será testigo de una guerra civil. Sin Estados Unidos, Israel no existe. La imagen que veo ante mis ojos es de gente agarrando sus maletas y dirigiéndose a los aeropuertos, puertos marítimos y a las fronteras jordana y egipcia. Esta es la imagen que yo me imagino. Esta entidad no tiene futuro. Si hablan de los 40 años que han pasado desde que se creó Hezbolá y dicen que tal situación sucederá en los próximos 40 años, yo les digo: No. No necesitamos otras 40 primaveras para presenciar dicho desenlace. Yo no hablo de ocultismo, profecías o sueños. No».

Entrevistador: «Esto no es astrología…»

Nasrallah: «Uno más uno suman dos. Estos son los datos desde el interior de Israel, de la región y del mundo».

Entrevistador: «La población de Jordania y Egipto ni siquiera les permitirá llevar su equipaje. Ellos se oponen a la normalización de relaciones…»

Nasrallah: «Así que estos se irán por el aeropuerto y por mar».

