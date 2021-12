En un artículo publicado el 5 de diciembre, 2021 Ziad Abu Zayyad, ex-ministro en asuntos de Jerusalén en la Autoridad Palestina, pidió detener la ola de ataques terroristas en Cisjordania. El artículo fue publicado en el diario en Jerusalén oriental Al-Quds, un día después de que un palestino, Muhammad Salima, apuñalara e hiriera a un civil israelí en Jerusalén y quien fue asesinado a tiros por agentes de la policía israelí y tras varios ataques similares ocurridos durante las últimas semanas.

Si bien este condenó duramente la política de Israel y el asesinato cometido contra el apuñalador perpetrado por agentes del cuerpo policial, calificándolo de «asesinato en el pleno sentido de la palabra», Abu Zayyad también dirigió duras críticas al liderazgo palestino en Ramala y Gaza, que glorifican estos ataques en lugar de detenerlos. Este acusó a los líderes palestinos de permitir que jóvenes hombres y mujeres derramen su sangre en vano en lugar de formular un plan nacional integral para la lucha contra Israel. La resistencia contra Israel no debería ser un tema de individuos que actúen por propia discreción e iniciativa dijo, ya que tales ataques no sirven al objetivo nacional palestino de poner fin a la ocupación y establecer un estado palestino independiente, sino que solo provocan más rondas de violencia y derramamiento de sangre. Este hizo un llamado a los líderes palestinos para que dejen de eludir su responsabilidad y formulen un plan claro y diáfano para la lucha contra Israel, como parte del cual estos ataques individuales serán detenidos.[1]

Cabe señalar que Ziad Abu Zayyad critica con frecuencia al liderazgo palestino y presenta alternativas a su conducta y a sus políticas.[2]

Lo siguiente son extractos traducidos del artículo de Abu Zayyad.[4]

«Si el asesinato de Muhammad Shawkat Salima, quien fue martirizado ayer cuando soldados israelíes le dispararon cerca de Bab Al-‘Amoud (la Puerta de Damasco) en Jerusalén, no es una acción de asesinato en el pleno sentido de la palabra, entonces ¿a qué acción pudiéramos decir es un asesinato? Salima fue herido por una bala en la pantorrilla, no podía moverse y ya no representaba una amenaza para nadie. Entonces, ¿qué tipo de lógica y qué ley autorizaba a los soldados a dispararle una y otra vez, cuando ya no podía responder hasta asegurarse de que estaba muerto? Yo no voy a debatir el tema de si realizo o no un apuñalamiento, pero yo me supongo que sí.[5] Aun así, ¿tenía derecho el soldado que le disparó mientras este se encontraba tirado en el suelo indefenso a ejecutarlo y privarlo de su derecho a vivir? En todos los países bajo el imperio de la ley – e Israel afirma ser un país así, los criminales son llevados ante los tribunales y se les permite expresar su opinión. Estos no son juzgados por policías, cuyo deber es obedecer la ley y asegurarse de que los demás la respeten y la obedezcan también.

«Lo que sucedió ayer fue un asesinato en el pleno sentido de la palabra y es otro más en una cadena de asesinatos a sangre fría perpetrados contra nuestros hijos y jóvenes, cientos de los cuales han caído en los últimos años, tantos que los congeladores en los hospitales en Israel ya no tienen espacio para mantenerlos. Esto fue un crimen y sus perpetradores y quienes están detrás de ellos… deberían ser castigados con todo el peso de la ley…

«Sin embargo, existe otra pregunta que debemos enfrentar de manera valiente, directa y responsable: ¿quién envió al mártir Muhammad Shawkat Salima a hacer lo que hizo? Y si nadie lo envió, entonces, ¿quién es el responsable de lo que este hizo?… No debemos auto-absolvernos de nuestra propia responsabilidad.

«Algunos dicen que resistirse a la ocupación es un derecho legítimo de cualquier pueblo bajo el yugo de la propia ocupación – y eso es muy cierto – pero no obstante debemos señalar que la resistencia no debe ser realizada por individuos, fuera del marco de una acción nacional coordinada y armoniosa. Porque las acciones individuales no son más que un inútil derramamiento de sangre que no aporta ningún beneficio a la causa. ¿Cuántos chicos palestinos, ambos varones y hembras y adultos han caído? Y, en última instancia, ¿cuánto contribuyó su muerte a la lucha nacional para acabar con la ocupación? ¿No fue derramada su sangre en vano? El punto no es cuántos israelíes asesinamos o cuántos de nosotros ellos asesinan. El punto es que estos asesinatos no alcanzan nuestros objetivos de obtener la independencia y poner fin a la ocupación y el asesinato de nuestros hijos y jóvenes no les brinda seguridad… Al contrario, solo aumenta el deseo de venganza, atrapándonos en un ciclo de mutuos asesinatos.

«Si bien yo condeno total y sin reservas el asesinato de nuestros jóvenes perpetrado por los israelíes, no obstante pregunto: ¿Dónde está el liderazgo palestino, el cual tiene la responsabilidad de administrar el conflicto con la ocupación? Yo no me refiero sólo a los líderes en Ramala, es decir, el liderazgo de la Autoridad Palestina y Fatah o en Gaza, es decir, el liderazgo de Hamás y de otras organizaciones en Gaza, sino a todos los líderes, a todas las facciones, a todos aquellos que pronuncian discursos grandilocuentes y hablan en nombre del pueblo y su destino. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están sus planes de resistencia nacional? ¿Hasta cuándo nuestros hijos y jóvenes permanecerán como rebaños sin pastor? ¿Por qué alaban y glorifican estas acciones individuales inútiles? ¿Es para cubrir su impotencia como líderes?

«¿Cuál es su estrategia para lograr la victoria y por qué ustedes no son honestos con el pueblo? Si ustedes poseen una estrategia y un plan de resistencia y de hecho para terminar con la ocupación, anúncienselo a la población y llamen a todos a unirse y adhiéranse estrictamente a este, para de esta manera poner fin a todas las acciones individuales. Alternamente, si ustedes se sienten desesperados por las luchas y solo desean una vida de hedonismo y poder, anúncienle esto a su pueblo… Los apuñalamientos e intentos de asesinato que hacen que nuestros hijos derramen su sangre en vano deben ser detenidos. El liderazgo debe asumir su responsabilidad y establecer claramente los medios y las diferentes formas de librar la lucha o manejar la rendición. Pero su silencio y la falta de un plan nacional es una vergüenza que ya no puede ser aceptada en silencio».

[1] Abu Zayyad fue una de las figuras palestinas que, en el transcurso de la Segunda Intifada, firmaron un comunicado llamando a detener los ataques armados contra la población civil. Véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 101 – El debate palestino sobre las operaciones de martirio parte II: Un comunicado palestino en contra de los ataques – 4 de julio, 2002.

[2] Véase, por ejemplo, los siguientes informes de MEMRI: Serie Despacho Especial No. 9591 – Personalidades públicas palestinas y periodistas critican el discurso del presidente ‘Abbas en las Naciones Unidas: Su ultimátum a Israel no tiene ningún sentido; este debe dimitir inmediatamente y celebrar elecciones: 18 de octubre, 2021; Despacho Especial No. 9489 – Políticos y periodistas palestinos arremeten contra Fatah: Este se ha transformado de un movimiento de liberación en una milicia que reprime todas las críticas legítimas a la Autoridad Palestina – 10 de agosto, 2021; Despacho Especial No. 8943 – Ex-ministro de la Autoridad Palestina: Nuestro discurso se ha vuelto igual que un disco rayado, nos hace ver como aquellos que rechazan la paz – 23 de septiembre, 2020; Despacho Especial No. 8866 – Periodistas palestinos: Detener la coordinación civil con Israel es un error que exacerba nuestra crisis económica – 27 de julio, 2020.

[3] A la visita también asistió el secretario de la filial Salfit de Fatah ‘Abd Al-Sattar’ Awwad (Facebook.com/abujihadAlaloul, 7 de diciembre, 2021).

[4] Al-Quds (Jerusalén oriental), 5 de diciembre, 2021.

[5] Los medios de comunicación oficiales de la Autoridad Palestina se abstienen constantemente de reconocer que los terroristas perpetraron los actos que a estos se les atribuyen, pero acusan a las fuerzas de seguridad israelíes de ejecutarlos.

