Introducción

Actualmente se están realizando preparativos en la Autoridad Palestina para la realización de las elecciones al Consejo Legislativo Palestino (CLP) y a la presidencia, programadas para el 22 de mayo del 2021 y el 31 de julio, 2021 respectivamente.[i] En elecciones anteriores realizadas por la Autoridad Palestina, es decir, en las elecciones del CLP de los años 1996 y 2006 y en las elecciones presidenciales del año 2005, a los residentes de Jerusalén Oriental se les permitió votar en la ciudad, específicamente en los colegios electorales establecidos en las oficinas de correos israelíes de conformidad con el artículo 6 del anexo 2 al Acuerdo interino de 1995 entre Israel y la OLP.

Sin embargo, desde el anuncio hecho en enero del 2021 para fijar las fechas de las elecciones, han habido expresiones de preocupación de que esta vez Israel no permitirá que se celebren estas elecciones en Jerusalén Oriental, con el argumento de que esto constituye violación de su soberanía sobre la ciudad y debido a su objeción por la participación de Hamas en las elecciones. El liderazgo palestino destaca que ha estado presionando a Israel en este aspecto a través de varios mediadores, pero hasta ahora no ha recibido ninguna garantía oficial de que Israel permitirá que los residentes de Jerusalén Oriental voten y se presenten en las elecciones. Según el ministro de Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina Hussein Al-Sheikh, Israel dijo que no anunciara su decisión hasta después de concluir sus propias elecciones parlamentarias fechadas para el 23 de marzo, 2021.[ii]

No está del todo claro qué medidas tomará el liderazgo de la Autoridad Palestina si Israel de hecho se niega a permitir que las elecciones se celebren en Jerusalén Oriental. Cabe señalar que, a finales del año 2019, el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud ‘Abbas, pospuso las elecciones luego que Israel no respondió a una apelación sobre este tema y declaró que realizarlas sin Jerusalén equivale a renunciar el reclamo palestino sobre la ciudad.[iii] Esto ha llevado a muchos a temer que una negativa israelí pueda servir a ‘Abbas y a Fatah como excusa para posponer las elecciones una vez más.

En informes recientes, el diario libanés Al-Akhbar especuló que el liderazgo de Fatah pudiera muy bien tomar tal medida, ya que teme perder el CLP ante Hamas, tal como lo hizo en el año 2006. Su preocupación es especialmente seria ya que dos altos funcionarios de Fatah – Marwan Barghouti, quien se encuentra en prisión en Israel y Nasser Al-Qudwa – han registrado una lista en competencia que probablemente dividirá el voto de Fatah (Al-Qudwa ha sido expulsado del movimiento por ello).[iv] Por lo tanto, el liderazgo de la Autoridad Palestina se enfrenta a un muy difícil dilema: si Hamas realmente gana las elecciones, Fatah tendrá que ceder las riendas del gobierno, creando una crisis frente a Israel y los Estados Unidos. Pero posponer las elecciones creará una crisis aún mayor con Hamas y el resto de las facciones palestinas, así como también con los Estados Unidos y los países que apoyan económicamente a la Autoridad Palestina, especialmente los europeos.

En días recientes, los medios de comunicación oficiales de la Autoridad Palestina han publicado numerosas declaraciones reiterando la firme negativa de celebrar las elecciones si Jerusalén Oriental no es incluida en ellas. Por ejemplo, el 4 de abril, 2021 el diario vocero de la Autoridad Palestina Al-Hayat Al-Jadida, publicó un extenso informe sobre «el consenso palestino de que no debe haber elecciones sin Jerusalén». Aunque el ministro Hussein Al-Sheikh negó que este tema será utilizado como motivo para cancelar las elecciones,[v] el comentario en los medios de comunicación palestinos y en los artículos de opinión en el diario Al-Hayat Al-Jadida apoyó implícitamente esta opción. Estos artículos enfatizaron que celebrar las elecciones sin Jerusalén significaría someterse a Israel y renunciar a los derechos palestinos inherentes a la ciudad. Por el contrario, artículos en otros medios de comunicación palestinos, tales como el diario Al-Ayyam, expresaron preocupación por el posible aplazamiento de las elecciones y el impacto de ello en la estabilidad política de la Autoridad Palestina. Hamas criticó la posibilidad de que Fatah, por temor a perder electoralmente, utilice el tema de Jerusalén para cancelar las elecciones. Sus funcionarios llamaron a utilizar «todos los medios posibles» para obligar a Israel a permitir que las elecciones se celebren en Jerusalén Oriental.

El 12 de abril, 2021 funcionarios de las distintas facciones de la OLP celebraron una reunión sobre el tema de las elecciones en Jerusalén. La declaración que estos emitieron al cierre de la reunión no mencionó el aplazamiento de las elecciones, pero reiteró la consigna de ‘No a las elecciones sin Jerusalén y no a otorgarle a la ocupación el poder de veto sobre las elecciones en Jerusalén” y llamó a convertir el proceso electoral en una arena de «resistencia popular integral» en contra de Israel.[vi]

Cuenta Twitter de Fatah: «No a las elecciones sin Jerusalén» (Twitter.com/fatehorg, 31 de marzo, 2021)

Lo siguiente es una revisión a las diversas posturas palestinas sobre este tema.

Autoridad Palestina y Fatah: Es muy importante celebrar elecciones, pero no a costa de renunciar a Jerusalén

Tal como fue dicho, los funcionarios de Fatah y de la Autoridad Palestina indicaron recientemente que, si Israel no permite que las elecciones se celebren en Jerusalén, estas serán pospuestas nuevamente. El miembro del Comité Central de Fatah ‘Azzam Al-Ahmad dijo: «Todos estamos de acuerdo en que no habrá elecciones sin Jerusalén».[vii] Otro miembro del comité, Rouhi Fattouh, dijo: «Las elecciones del CLP no se llevarán a cabo sin la participación de los residentes de Jerusalén».[viii] El jefe palestino muftí Sheikh Muhammad Hussein pidió a los palestinos que insistieran en la celebración de las elecciones, pero advirtió que dejar de lado a Jerusalén era una violación a las directivas del Islam y significaba reconocerla como la capital de Israel. «Jerusalén es la base y el corazón de Palestina y el corazón no se le puede extraer al cuerpo palestino», dijo.[ix]

Una postura muy similar fue expresada en artículos en el diario portavoz de la Autoridad Palestina Al-Hayat Al-Jadida. El columnista Bassem Barhoum enfatizó que las elecciones no son un fin en sí mismas, sino son solo un medio para lograr los objetivos nacionales del pueblo palestino. Dado que uno de estos objetivos es establecer un estado con Jerusalén como su capital, este enfatizó, las elecciones no deben celebrarse sin Jerusalén bajo ninguna circunstancia habida o por haber. Este escribió: «Algunos pueden pensar que el mantra del liderazgo nacional legítimo, ‘No a las elecciones sin la Jerusalén ocupada’, es una excusa o un pretexto para renunciar a las elecciones en su totalidad. Esta suposición tiene como base la falta de comprensión de que acordar a unas elecciones sin Jerusalén significa aceptar el anuncio del ex-presidente de los Estados Unidos Trump, de que Jerusalén es ‘la capital del pueblo judío’ y renunciar al derecho fundamental del pueblo palestino a Jerusalén, lo cual se encuentra fijado al derecho internacional público y en las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas además de ser mencionado explícitamente en los Acuerdos de Oslo como uno de los temas del acuerdo sobre el estatuto final que no debe ser decidido unilateralmente…

«Las elecciones son sin lugar a duda importantes y cruciales, pero no son un fin en sí mismas. Jerusalén es uno de los temas más importantes en la lucha contra la expansión sionista y uno de los objetivos nacionales palestinos más emblemáticos. No debemos perder de vista la importancia y prioridad de Jerusalén en la lucha nacional palestina, así como también no olvidarnos que todavía estamos en la etapa de luchar por la liberación nacional y nos parecemos más a un movimiento de liberación nacional que a un estado independiente. Somos un estado bajo ocupación y Jerusalén es su capital ocupada. Algunos no han establecido claramente sus prioridades y no han distinguido entre el fin y los medios… Dada la necesidad nacional a unas elecciones, siendo estas preludio necesario para renovar la legitimidad de las instituciones estatales palestinas, para de esta manera poner fin al cisma interno palestino y unir a la patria y a los aparatos políticos, las elecciones deben celebrarse a tiempo, pero nunca sin Jerusalén…»[x]

Otro columnista del diario Al-Hayat Al-Jadida, ‘Omar Hilmi Al-Ghoul, también enfatizó que las elecciones no deben celebrarse sin Jerusalén, ya que al hacerlo las dejaría sin total sentido y muy probablemente será una capitulación ante Israel. Este escribió: «No debemos renunciar a las elecciones ni evitar celebrarlas, o ignorar su importancia y necesidad. Pero esto significa que estas deben celebrarse en cada parte del estado de Palestina que fue ocupado en el año de 1967, especialmente en la eterna Capital palestina Jerusalén… Las elecciones no deben, por ningún motivo, ser celebradas sin Jerusalén, la capital eterna de Palestina. Jerusalén es la joya de la corona y la reina de las ciudades árabes palestinas. Sería un craso error rendirse a este derecho, que está totalmente fijado en infinidad de acuerdos firmados con el estado de la empresa colonialista sionista es decir, Israel. Nadie puede pensar que nuestra insistencia en celebrar elecciones en la capital, Jerusalén sea un tema de importancia secundaria, o un pretexto para posponer las elecciones…

«Ante el estatus condicional fundamental de Jerusalén, la ciudad árabe palestina de paz, celebrar las elecciones allí es más que crucial, porque Jerusalén es una parte auténtica – quizás incluso la parte más fundamental – de la principios nacionales palestinos. La celebración de elecciones en Cisjordania y Gaza, sin Jerusalén, no tiene ningún sentido de ser. Por lo tanto, el llamado del miembro del buró político de Hamas Muhammad Nazzal y de otros miembros de este movimiento islámico político, de celebrar las elecciones sin Jerusalén, se ajusta a la visión y plan del estado de la empresa colonialista sionista…[xi] Esto no solo es capitulación a la voluntad y a las decisiones del estado enemigo sionista, sino que también significa aceptar la noción de una Palestina como un ‘estado cantón’ y darnos cuenta del miserable Acuerdo del Siglo de Trump, que ya parecía obsoleto… Ningún palestino patriota puede estar de acuerdo con esto, ciertamente no el liderazgo legítimo encabezado por el presidente Mahmoud ‘Abbas. Por lo tanto, a menos que las elecciones tengan lugar en Cisjordania – incluyendo Jerusalén – y en Gaza, no existe ninguna necesidad de celebrarlas en lo absoluto, a pesar del daño temporal que esto causará».[xii]

Periodistas palestinos: debemos tener algún plan B si Israel prohíbe las elecciones en Jerusalén

Los periodistas pertenecientes a los diarios menos comprometidos con la línea oficialista de la Autoridad Palestina sugirieron una forma de celebrar las elecciones según lo planeado, incluso si Israel impide que tengan lugar en Jerusalén, es decir permitir que los residentes de Jerusalén voten dentro de los territorios de la Autoridad Palestina, fuera de los límites de la ciudad. Hisham Kuhail, director de la Comisión Electoral Central de la Autoridad Palestina, anunció que esta opción estaría disponible para todos los residentes de Jerusalén,[xiii] pero no está claro si la Autoridad Palestina realmente la aprobará.

Muhannad ‘Abd Al-Hamid, columnista del diario Al-Ayyam, advirtió contra la cancelación de las elecciones por el tema de Jerusalén y llamó a formular un plan alterno, tal como el que acabamos de mencionar. Este escribió: «En los círculos nacionales y extranjeros, se habla de posponer o cancelar las elecciones porque el estado ocupante no nos permite que nosotros los celebremos en la Jerusalén ocupada y prohibirá que la delegación de supervisión europea internacional ingrese a la Autoridad Palestina. Esto significa dejar que el estado ocupante decida si las elecciones se llevarán a cabo o no… A nosotros los palestinos nos gusta decir ‘no a las elecciones sin Jerusalén’. No existe desacuerdo alguno en este punto entre las fuerzas políticas que apoyan las elecciones y participan en estas, pero esta postura también es incompatible con la noción de aplazar o cancelar las elecciones. El punto principal es que los residentes de Jerusalén deben participar en las elecciones como candidatos y como votantes, así las autoridades ocupantes estén de acuerdo o no. Así que debemos tener algún plan B con el fin de permitir que los residentes de Jerusalén voten, dentro o fuera de la ciudad – lo que decida la Comisión Electoral Central…»[xiv]

«Posponer o cancelar las elecciones… será mucho más dañino que el posible fracaso o debilitamiento de alguna facción política, especialmente el movimiento Fatah. La única cura para la atrofiada infraestructura de este movimiento político palestino, el cual se encuentra reprimido por la burocracia de la Autoridad Palestina, está incrementando una participación política pública organizada, renovando las infraestructuras políticas y organizativas además de desarrollar nuestra ideología y pensamiento político. La prevención del cambio interno durante las últimas décadas es decir, desde la creación de la Autoridad Palestina ha provocado una crisis cada vez mayor, que puede conducir al colapso, al caos y a ser intervenida por fuerzas externas. Lo peor de todo, puede que este confirme la falsa afirmación israelí de que el pueblo palestino es incapaz de decidir su propio destino. La política, al igual que la naturaleza, aborrece el vacío, especialmente en situaciones de colapso y división. Para evitar el colapso, que no es del interés del pueblo palestino, no tenemos más remedio que lanzar un proceso de renovación, cambio y de construcción…»[xv]

El columnista del diario Al-Ayyam Talal ‘Okal argumentó que la decisión de celebrar las elecciones dependía en primer lugar de los palestinos y no de Israel, e insinuó que la sociedad palestina castigará duramente a los líderes de Fatah si utilizaba el tema de Jerusalén para cancelar las elecciones. Este escribió lo siguiente: «El destino de las elecciones y especialmente el tema preliminar de si se llevarán a cabo o no, depende de los palestinos. Este tema de las elecciones debe estar libre de consideraciones partidistas por parte del movimiento Fatah y debemos dejar de intentar inventar excusas para posponer las elecciones debido a consideraciones políticas… Es inconcebible que alguien – sea este un movimiento o algún funcionario – deba buscar excusas, relacionadas con Jerusalén o el Covid-19, para frustrar celebrar estas elecciones por temor a una derrota electoral. Las facciones palestinas, la Comisión Electoral Central y la sociedad palestina han recorrido un largo trecho hacia la celebración de estas elecciones, en las que los palestinos depositan grandes esperanzas. Después de todos los preparativos que hemos hecho para estas elecciones, las cosas no volverán a ser lo que fueron antes, incluso si las elecciones son pospuestas o se cancelan. Lo que quiero decir es que la sociedad palestina en su conjunto emitirá un juicio muy severo sobre cualquier elemento que llegue a frustrar esta campaña electoral, con cualquier pretexto y muy probablemente tomará medidas sin precedentes para castigar este elemento.[xvi]

Hamas: Debemos confrontar a Israel y tomar por la fuerza nuestro derecho de celebrar elecciones en Jerusalén

Elementos de la oposición palestina, tales como el movimiento Hamas, criticaron la posibilidad de que los líderes de Fatah, por temor a perder en la contienda electoral, utilicen el tema de Jerusalén para cancelar las elecciones y enfatizaron que los palestinos deben obligar a Israel a celebrar las elecciones palestinas en Jerusalén Oriental, en lugar de esperar su aprobación. Periodistas identificados con Hamas llamaron a celebrar las elecciones en Jerusalén incluso sin el consentimiento de Israel y a embarcarse en una lucha popular masiva en su contra, incluso por medios violentos, para obligarle a aceptar las elecciones palestinas en la ciudad como una conclusión inevitable.[xvii]

El portavoz de Hamas Hazem Qassem escribió lo siguiente: «El pueblo palestino puede imponer su voluntad ante la ocupación a través de la constancia, el sacrificio, la cooperación y la unidad sobre el terreno».[xviii] Otro portavoz de Hamas Fawzi Barhoum, enfatizó que el nombre de la lista de Hamas que se presenta en las elecciones del CLP – Nos reuniremos en Jerusalén – expresa su postura al respecto.[xix] El activista de Hamas Nasser ‘Abd Al-Jawad pidió «utilizar todos los medios y maneras» para obligar a Israel a celebrar las elecciones palestinas en Jerusalén Oriental y subrayó que no se debe aprovechar el tema para cancelarlas «por estrechas razones partidistas» – refiriéndose indirectamente a las preocupaciones del movimiento Fatah respecto a perderlas.[xx]

En una declaración inusual de un partidario de Hamas ‘Issam Shawar, columnista del diario afiliado a Hamas Filastin, escribió que sería preferible que los palestinos celebren elecciones sin Jerusalén oriental y así resolver la crisis política en la que se encuentran enredados, en lugar de posponerlas nuevamente, tal como lo hicieron en el año 2019. Este escribió: «En el año 2019 el tema de las elecciones en Jerusalén Oriental fue una de las excusas más endebles utilizadas para cancelar todo el proceso electoral, pero ahora dicen que la Comisión Electoral Central de la Autoridad Palestina posee «alternativas», en el caso de que Israel se niegue a permitir que la Autoridad Palestina celebre las elecciones en la ciudad.[xxi] Con el debido respeto a los líderes de todas las facciones palestinas, cancelar las elecciones no es la manera de expresar nuestro amor por Jerusalén o nuestra soberanía allí… yo creo que es preferible unir las filas palestinas y celebrar elecciones sin Jerusalén, en lugar de cancelarlas y seguir viviendo en este caos, con el pretexto de que Israel nos impidió celebrar las elecciones en Jerusalén…»[xxii]

*S. Schneidmann es compañero investigador en MEMRI.

