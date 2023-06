Omán sirve a Irán al negociar un acuerdo de intercambio para liberar a un agente iraní condenado y encarcelado en Europa por terrorismo

El 26 de mayo de 2023, el oficial de inteligencia iraní Assadollah Assadi – diplomático de la embajada iraní en Viena que en febrero de 2021 fue condenado por cargos de terrorismo en Bélgica y enviado a prisión por 20 años – fue liberado de regreso a Irán. A cambio, Teherán liberó a un trabajador humanitario belga, Olivier Vendecasteele, que había sido arrestado en Irán en 2022, condenado por espiar en Irán, azotado y sentenciado a 40 años de prisión.[1] El acuerdo de intercambio fue negociado por Omán.

La acusación a extranjeros tales como trabajadores de organizaciones humanitarias, académicos y familiares extranjeros de ciudadanos iraníes de espiar contra Irán es una práctica que el régimen iraní utiliza para presionar políticamente a los países occidentales con diversos fines. Uno de los objetivos principales es obtener la liberación de funcionarios del régimen iraní que cometieron delitos en el extranjero.

Cabe señalar que Omán habitualmente brinda a Irán servicios de mediación con Occidente, tanto para dar una apariencia de legitimidad a la liberación de criminales iraníes detenidos en Occidente, como en este caso, como para liberar activos iraníes bloqueados. O de maneras más significativas, como en las negociaciones secretas entre Estados Unidos e Irán de 2013 celebradas en Omán antes de las negociaciones abiertas del Acuerdo Nuclear JCPOA.[2]

En un tuit en respuesta a la noticia de la liberación de Assadi, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, escribió que el «diplomático iraní inocente» Assadi «había sido encarcelado en Alemania y Bélgica durante unos cinco años ilegalmente y en violación del derecho internacional» y agradeció «Al Sultanato de Omán por sus esfuerzos positivos en esa dirección».

El siguiente informe examina el caso de Assadi.

El caso del «diplomático» terrorista iraní Assadollah Assadi

En febrero de 2021, un tribunal belga condenó a Assadi por planificar, en 2018, un atentado terrorista con bomba contra una reunión del Consejo Nacional de Resistencia de Irán, con sede en Francia, una organización de oposición formada por exiliados iraníes. La reunión se llevó a cabo en Villepinte, al norte de París, el 30 de junio de 2018, un mes después de que Estados Unidos se retirara del JCPOA. El intento de ataque fue frustrado por las fuerzas policiales de Alemania, Bélgica y Francia y, según informes iraníes, las autoridades europeas habían recibido información al respecto de Israel. [3]

Assadi (Fuente: Tasnimnews.com, May 11, 2022)

Esta fue la primera vez que un tribunal europeo condenó a un funcionario iraní por cargos de terrorismo desde la Revolución Islámica de 1979.

El Tribunal Europeo dictamina que el régimen iraní apoyó el complot terrorista, pero los gobiernos europeos no toman medidas contra Irán

El tribunal dictaminó, en febrero de 2021, que el propio régimen iraní había apoyado el complot terrorista, pero los gobiernos europeos no tomaron medidas políticas contra Irán en este asunto.

Assadi había sido destinado a la embajada iraní en Viena pero – según los investigadores belgas que lo arrestaron en 2018 – trabajaba para el Ministerio de Inteligencia iraní y se dedicaba a recopilar información sobre los exiliados iraníes en Europa. De acuerdo con los documentos de inteligencia belgas, Assadi era un oficial de inteligencia iraní en el Departamento 312, la Dirección de Seguridad Interna del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán; este departamento es considerado una organización terrorista por la Unión Europea.[4]

Assadi se negó a testificar o presentarse a las audiencias en Amberes, alegando inmunidad diplomática, pero el tribunal rechazó su reclamo.

Detenido en Alemania, condenado a 20 años de prisión por Bélgica

La policía belga también arrestó a una pareja que conducía un Mercedes y se encontró que tenían 550 gramos de explosivos y un detonador en su equipaje. Los expertos en explosivos belgas afirmaron que la bomba era de calidad profesional y habría causado daños muy graves.

Más de 25.000 personas se dieron cita para la reunión, entre ellos altos funcionarios de otros países como el ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani y el ex presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Newt Gingrich, y la ex candidata presidencial colombiana y activista anticorrupción Ingrid Betancourt Pulecio.

Assadi fue arrestado en Alemania un día después de la detención de la pareja y trasladado a Bélgica. Las autoridades dijeron que en el momento de su arresto estaba de vacaciones en Alemania, donde no se aplicaba su inmunidad.

Aunque Assadi había operado desde Viena bajo inmunidad diplomática, la acusación afirmó que, en realidad, se había desempeñado como comandante operativo del ataque planeado. También dijo que él mismo había reclutado a la pareja con la bomba años antes para recopilar información sobre los activistas de la oposición iraní en Europa. Los investigadores afirmaron que Assadi había traído los explosivos a Austria en un vuelo comercial desde Irán y luego le había dado el dispositivo a la pareja cuando los conoció en un Pizza Hut en Luxemburgo.

