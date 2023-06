Periódicos en urdu conmemoran el 25 aniversario de las pruebas nucleares de Pakistán en 1998: ‘Pakistán surgió como la primera potencia nuclear islámica’; ‘Pakistán no solo destruyó el orgullo de India, sino que también hizo que India entendiera que no estamos durmiendo’

El 28 de mayo de 2023, los periódicos de Pakistán marcaron el 25 aniversario de las pruebas nucleares de Pakistán, que se realizaron hace 25 años. En Pakistán, el 28 de mayo se celebra como Youm-e-Takbeer («el Día de la Grandeza»).

En un editorial titulado «El jubileo de plata [es decir, el 25 aniversario] de Atomic Pakistan», el periódico en idioma urdu Roznama Jang escribió: «El 28 de mayo de 1998 es el día memorable en que Pakistán surgió como la primera potencia nuclear islámica frente a el mundo e hizo invencible la defensa del país…»

Para conmemorar el día, Roznama Dunya, otro periódico urdu de alta circulación publicado en varias ciudades de Pakistán, publicó un artículo titulado «Youm-E-Takbeer: Cuando Pakistán se convirtió en la primera potencia atómica del mundo musulmán». El artículo señala: «Pakistán no tuvo más remedio que llevar a cabo sus propias pruebas nucleares en respuesta a las explosiones nucleares de la India. Las potencias mundiales no estaban a favor, pero Pakistán no aceptó ninguna presión».

Según el Anuario 2022 del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Pakistán tenía 165 ojivas nucleares en 2021 y 2022, mientras que el número de ojivas nucleares de India aumentó de 156 en 2021 a 160 en 2022.[1]

Pakistán probó el misil balístico de largo alcance Shaheen-III en 2021

Los siguientes son extractos del editorial de Roznama Jang:[2]

Sin duda, la capacidad nuclear de Pakistán ha mejorado su importancia y estatura; ahora es nuestra responsabilidad colectiva no solo mantener este prestigio mundial.

Han pasado 25 años desde que Pakistán se convirtió en una potencia nuclear. El 28 de mayo de 1998 es el día memorable en que Pakistán emergió ante el mundo como la primera potencia nuclear islámica e hizo invencible la defensa del país mediante la realización de pruebas nucleares exitosas. El día es recordado como Youm-e-Takbeer.

Hoy, toda la nación celebra este glorioso éxito del Jubileo de Plata, con la renovación del compromiso de que no se permitirá ningún daño a la defensa de Pakistán, ni se hará ninguna concesión, para honrar los sacrificios de los mártires que dieron su vida por la protección de la patria.

Pakistán en realidad llevó a cabo estas pruebas nucleares en respuesta a las explosiones nucleares de India [del 11 al 13 de mayo de 1998]. India – que había realizado su prueba nuclear inicial en 1974 y luego llevó a cabo seis explosiones nucleares en mayo de 1998 bajo sus nefastas ambiciones – hizo sonar la campana del peligro no solo para Pakistán sino también para las naciones amantes de la paz del sur de Asia y del mundo entero.

En estas circunstancias, en respuesta a las explosiones nucleares de la India, Pakistán no tuvo más remedio que llevar a cabo sus propias pruebas nucleares. Las potencias mundiales no estaban a favor, pero Pakistán no aceptó ninguna presión. Su liderazgo político y militar, respondiendo a la voz de la nación, decidió realizar pruebas nucleares y finalmente convirtió a Pakistán en una potencia nuclear, al realizar pruebas nucleares en las montañas de Chagai el 28 de mayo de 1998.

Felicitaciones al pueblo de Pakistán por el 25.º aniversario de las pruebas nucleares. Sin duda, la capacidad nuclear de Pakistán ha aumentado su importancia y estatura. Ahora es nuestra responsabilidad colectiva no solo mantener este prestigio mundial, sino también guiarlo hacia nuevos éxitos.

El programa nuclear de Pakistán siempre fue pacífico y continúa siéndolo. India siempre ha intentado imponer la guerra, obligando a Pakistán a defenderse. En este contexto, en la década de 1970, el líder político de Pakistán en ese momento, Zulfikar Ali Bhutto, inició un programa nuclear pacífico. [El científico nuclear pakistaní] Dr. Abdul Qadeer dedicó sus habilidades y el ex primer ministro Nawaz Sharif decidió audazmente detonar las armas nucleares.

Los siguientes son extractos del artículo de Roznama Dunya:[3]

El 28 de mayo de 1998 es un día de honor y orgullo no sólo para Pakistán sino para toda la Ummah musulmana, cuando la República Islámica de Pakistán surgió como la séptima potencia nuclear del mundo… El mundo entero tuvo que aceptar su capacidad nuclear.

Respondemos a cada ataque a nuestra manera. El enemigo no debe pensar que estas armas son débiles.

Este es el día que enorgulleció a Pakistán y a su pueblo y lo incorporó a la lista de los países más importantes del mundo al aumentar la importancia y el prestigio de Pakistán en la lista de naciones. La razón principal de la posición y el estatus de Pakistán en el mundo de hoy es su capacidad nuclear. El 28 de mayo de 1998, en respuesta, se llevaron a cabo pruebas nucleares en las montañas del remoto distrito Chagai de Baluchistán.

El 28 de mayo, con motivo de Youm-e-Takbeer, toda la nación ora por la seguridad nacional en mezquitas en especial nawafil [oraciones voluntarias] y muestra un gran amor por las instituciones militares, ofrece fatiha [es decir, súplica] en los santuarios de mártires, y se organizan mítines y ceremonias llenos de banderas nacionales con toda las fuerzas.

Pakistán en realidad realizó estas pruebas nucleares en respuesta a las explosiones nucleares de la India, que llevó a cabo la India en la segunda semana de mayo de 1998. La India había hecho algo similarmente estúpido en 1974. La histeria bélica de la India siempre ha sido una amenaza para los países del sur de Asia. También se atribuye a la India la falta de equilibrio de poder en la región, por lo que siempre ha estado enfrascada en un plan u otro contra Pakistán, pero a veces su frenesí bélico crea muchos problemas de defensa a otros países al romper todos los límites de la razón e inteligencia.

“Cuando se transmitió la noticia de las pruebas nucleares exitosas, una ola de felicidad se extendió por todo el país; esta noticia se escuchó con alegría en los países de todo el mundo islámico”.

Hubo una situación similar [es decir, un frenesí de guerra] en 1998 cuando India llevó a cabo seis explosiones nucleares que hicieron sonar las alarmas no solo en el sur de Asia sino también en las naciones amantes de la paz de todo el mundo. En estas circunstancias, Pakistán no tuvo más remedio que realizar sus propias pruebas nucleares en competencia con las explosiones nucleares de la India.

Las potencias mundiales no estaban a favor de esto, por lo que comenzaron a ejercer presiones sociales, militares y económicas sobre Pakistán. Se aconsejó a Pakistán que no realizara pruebas nucleares y también se le ofreció el atractivo de la ayuda si aceptaba el consejo. Luego, el propio presidente estadounidense, Bill Clinton, entró en la refriega y llamó al primer ministro de Pakistán y le pidió que no realizara pruebas nucleares. Ofreció todas las tentaciones posibles, pero Pakistán decidió no aceptar ninguna presión y demostró que incluso la mayor potencia del mundo no puede interponerse en el camino de las decisiones de Pakistán.

Toda la nación paquistaní se convirtió en un muro solidificado y toda la nación tenía una sola demanda: responder a los ladrillos con piedras. El liderazgo político y militar de Pakistán, respondiendo a la voz de la nación paquistaní y reflejando los sentimientos del pueblo, decidió llevar a cabo pruebas nucleares y, finalmente, el 28 de mayo de 1998, al realizar pruebas nucleares en las montañas del remoto distrito Chagai de Baluchistán, Pakistán se convirtió en una potencia nuclear y, por lo tanto, se unió a la lista de los países nucleares del mundo.

Pakistán es el primer país del mundo musulmán en lograr este honor al detonar con éxito un arma nuclear. Cuando se transmitió la noticia de las pruebas nucleares exitosas, una ola de felicidad se extendió por todo el país. Esta noticia se escuchó con alegría en los países de todo el mundo islámico. La historia es un testimonio de que India obligó a Pakistán a hacer lo mismo al detonar primero sus armas nucleares.

“Aunque el país enfrenta muchos problemas sociales y económicos, todavía estamos orgullosos de ser una potencia nuclear; nuestras fuerzas son las mejores del mundo, capaces de contrarrestar cualquier amenaza”

Pakistán es un país pacífico que siempre ha tratado de establecer relaciones amistosas con países de todo el mundo y también tiene buenas relaciones con los países vecinos. Desde sus inicios, Pakistán ha difundido el mensaje de paz, estabilidad y prosperidad en el mundo y ha estado comprometido con él. Pakistán nunca ha tomado voluntariamente el camino de la guerra, pero la historia es testigo de cómo India siempre ha impuesto la guerra a Pakistán y Pakistán ha tenido que defenderse. Las guerras de 1948, 1965 y 1971 son prueba de la política de agresividad de India.

Ya sea por la usurpación de Cachemira o las atrocidades contra las minorías [musulmanas] en India, India ha recurrido a la violencia en todas partes. Aunque ninguno de los países vecinos de India está a salvo de sus atrocidades, su principal objetivo es Pakistán. Todo su énfasis ha estado en preparar la guerra contra Pakistán.

Las organizaciones internacionales han recordado repetidamente al gobierno indio que reduzca sus gastos de defensa y aumente su presupuesto para el desarrollo social, pero no lo hace. Aunque India detonó un dispositivo nuclear en 1974, intoxicada por el frenesí de la guerra y para establecer su dominio en el sur de Asia, nuevamente llevó a cabo las seis explosiones en mayo de 1998. El programa nuclear de Pakistán fue y siempre ha tenido fines pacíficos.

Es lamentable que India nunca haya reconocido sinceramente a Pakistán. Para contrarrestar su locura bélica, Pakistán no tiene más remedio que mantener sus capacidades de defensa efectivas a toda costa. En este contexto, Pakistán comenzó su programa nuclear pacífico en la década de 1970. El liderazgo político de la época tuvo la previsión de alentar a personalidades como el Dr. Abdul Qadeer Khan y más tarde fundó la Comisión de Energía Atómica de Pakistán. Esta institución es un gran activo de Pakistán, que convirtió al país en una potencia nuclear trabajando duro. Las pruebas nucleares de Pakistán conmocionaron no solo a India sino también al mundo occidental.

Aunque el país enfrenta muchos problemas sociales y económicos, todavía estamos orgullosos de ser una potencia nuclear. Nuestras fuerzas son las mejores del mundo, capaces de contrarrestar cualquier amenaza y han estado combatiendo el frenesí de guerra de la India durante 75 años con coraje e inteligencia. Dedicado al espíritu de fe y profesionalismo, el ejército de Pakistán hoy está armado con armas nucleares. Ningún poder en el mundo puede menospreciar a Pakistán. Instituciones como el Ejército de Pakistán y la Comisión de Energía Atómica son los activos de capital de Pakistán y su pueblo.

«Estos experimentos [pruebas nucleares de Pakistán] hicieron inexpugnable la defensa de la patria y destrozaron para siempre el sueño de los gobernantes indios de una India unida [incluyendo el territorio de Pakistán]»

Después de las exitosas pruebas nucleares de Pakistán, la moral de la nación y el ejército paquistaníes alcanzaron nuevas alturas. Estos experimentos hicieron inexpugnable la defensa de la patria y destrozaron para siempre el sueño de los gobernantes indios de una India unida [incluyendo el territorio de Pakistán], que hablaban demasiado de eso después de sus explosiones nucleares. Y soñaban con ocupar Cachemira.

Pakistán no solo destruyó el orgullo de India, sino que también hizo que India entendiera que no estamos durmiendo, sabemos cómo defender la patria. Ahora es responsabilidad de todos nosotros no solo mantener este prestigio mundial sino también llevarlo a futuros logros. La nación pakistaní cree en la paz, el amor y la hermandad. Ningún poder en el mundo puede desafiarla…

El clima era claro y agradable en Chagai ese día. Todas las personas, excepto las relacionadas con la zona cero, fueron retiradas. Todos los permisos se dieron a las tres en punto. Entre los 20 hombres en el puesto, a Muhammad Arshad, que había diseñado el mecanismo de disparo, se le dio la responsabilidad de presionar el botón. Muhammad Arshad presionó el botón mientras elevaba la voz de Allahu Akbar [Alá es el Más Grande], salió del anonimato y se convirtió en inmortal en la historia para siempre. La computadora se hizo cargo de todo el trabajo al pulsarse un botón.

Ahora, todos los ojos estaban fijos en la montaña a diez kilómetros de distancia. Los corazones estaban pesados y los latidos del corazón se detuvieron. Hubo solo 30 segundos entre presionar el botón y la explosión en las montañas, pero esos 30 segundos fueron más largos que toda una vida. Era el destino final de un camino de 20 años, fue un instante de triunfo sobre las dificultades y el sufrimiento, a través de momentos de incertidumbre y duda.

A medida que las nubes de humo y polvo se elevaban de la montaña, el puesto de observación también se movió. El color de las montañas cambió y los miembros del equipo inclinaron la frente en señal de postración. Ahora había llegado el momento en que Pakistán podía mirar a los ojos a las grandes potencias del mundo y hablar. Estos momentos comenzaron a brillar como una corona de honor, dignidad y gloria en la historia de Pakistán…

