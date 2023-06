Sinólogo ruso Ostrovsky: “Rusia está perdiendo oportunidades económicas y políticas con China”

El sinólogo ruso Andrei Ostrovsky, investigador principal del Instituto de Estudios Orientales de la Academia Rusa de Ciencias y editor en jefe adjunto de la revista Problems of the Far East, concedió recientemente una entrevista a Business GazetA. La entrevistadora, Olga Vandysheva, estaba preocupada por la aparentemente inconclusa visita a China del primer ministro ruso Mikhail Mishustin y particularmente por la ausencia de un nuevo acuerdo de gas.

Ostrovsky fue tranquilizador: el acuerdo de gas se firmará porque China necesita la energía de Rusia. Y China, aunque espera las elecciones taiwanesas, ya ha abierto un segundo frente contra Occidente por el estatus de la isla.

Sin embargo, también criticó a su propio país por descuidar el desarrollo de lazos económicos con China y por no crear la cultura y la infraestructura necesarias para su desarrollo. Ostrovsky también dijo que algunos de los problemas de Rusia con China se remontan a la época soviética y continúan acechando la relación.

La entrevista completa con Ostrovsky sigue a continuación:[1]

Mikhail Mishustin con Xi Jinping (Fuente: Life.ru)

P: Andrei Vladimirovich [Ostrovsky], una delegación rusa grande y representativa encabezada por el primer ministro Mikhail Mishustin visitó China la semana pasada. ¿Cómo evaluaría los resultados de ese viaje?

R: Para Mishustin, este fue su primer viaje a China con el rango de primer ministro. Se puede llamar la segunda etapa de las relaciones contemporáneas entre nuestros países. La primera etapa fue la reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping en Moscú, cuando se llegaron a acuerdos políticos al más alto nivel.

La segunda etapa preveía que deberíamos estar de acuerdo en desarrollar lazos en las esferas comercial y económica. Durante la visita de la delegación rusa, se llevó a cabo un importante foro económico en Shanghái; Mishustin visitó Sinopec, una empresa que se dedica a la producción y refinación de petróleo. También viajó a Beijing, donde se reunió con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y luego visitó una de las principales universidades de China, Tsinghua, donde conoció a estudiantes chinos.

Estos contactos permitieron la firma de una serie de acuerdos, principalmente sobre la expansión de los servicios entre el Ministerio de Desarrollo Económico y el Comité de Desarrollo y Reformas de la República Popular China en el área de la agricultura y una serie de otros ámbitos. Y este proceso continuará.

P: ¿Qué tan exitosa fue la visita?

R: La prensa ahora está discutiendo por qué no se ha firmado ningún acuerdo sobre el proyecto de gas ‘Power of Siberia-2’ que atraviesa Mongolia: la empresa «Gazprom» ha emitido un comunicado sobre esto que se firmará a finales de año Yo también lo espero.

El periódico The Financial Times ha expresado la opinión de que China quiere mantener una pausa para acordar obtener gas a un precio más bajo. La historia mostrará cuál es la realidad. En mi opinión, los chinos firmarán este acuerdo de todos modos, porque tienen escasez de gas, al igual que el petróleo. Este es el principal problema de Beijing. Por ejemplo, China produce alrededor de 200 millones de toneladas de petróleo al año e importa más de 500 millones de toneladas. Lo mismo ocurre con el gas. Su producción es de unos 150 mil millones de metros cúbicos. Esto no es suficiente para mantener altas tasas de crecimiento económico en China:

Nuestro oleoducto ‘Power of Siberia-1’ no ha alcanzado su capacidad total. Pero este oleoducto junto con ‘Power of Siberia-2’, que atraviesa Mongolia, asegurará un aumento total en el suministro de gas para China en otros 50-60 mil millones de metros cúbicos después de alcanzar su capacidad de diseño. De hecho, China se encuentra ahora en una situación en la que no hay otra fuente de recursos de gas adicionales además de Rusia. Es poco probable que los suministros del campo de gas en Turkmenistán puedan compensar todas las necesidades energéticas actuales de China. Por lo tanto, creo que se firmará el acuerdo.

P: Entonces, ¿no vale la pena prestar atención a la cobertura de la prensa extranjera sobre la visita de Mishustin?

R: La prensa extranjera escribe mucho. Su objetivo principal es sembrar confusión en el pensamiento de la gente común de que Rusia y China no pueden desarrollar una cooperación comercial y económica. Pero tarde o temprano se firmará un acuerdo de gas entre nuestros países, porque la producción propia no satisface las necesidades de la economía china y, si la tasa de crecimiento del sector energético resulta ser inferior a la tasa de crecimiento de la economía, la economía china en su conjunto inevitablemente comenzará a declinar.

Para el primer trimestre de 2023, el PIB de la República Popular China fue del 4,5%. Esto significa que el crecimiento en el sector energético fue de alrededor del 5-6%. China no solo tiene que mantener esta tasa en el petróleo y el gas. La República Popular China disfruta de muchos recursos, sin embargo necesitan suministros de gas.

Moscú en un momento planeó firmar un borrador de acuerdo con Beijing para poner en marcha una carretera y un gasoducto a través del paso de Kanas en Gorno-Altaysk. Pero surgieron problemas porque las autoridades locales no dieron permiso para construir la carretera a través de la meseta de Ukok. De modo que tenían que pasar el gasoducto a través de Mongolia, proporcionando gas natural también para las necesidades de Ulaanbaatar. Pero creo que tarde o temprano se firmará un acuerdo sobre el proyecto Power of Siberia-2, porque China no tiene adónde ir.

P: Pero Rusia está tan interesada en este proyecto como China, porque hemos perdido el mercado europeo del gas.

R: Es cierto, perdimos el mercado europeo, el gasoducto Nord Stream 2 explotó. Pero Europa ha sufrido aún más. ¿De dónde obtendrán sus suministros de gas adicionales? De Estados Unidos. Pero es el doble de caro. Nuestro gas es más barato. Y podemos redirigir el gas hacia el este, que es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, llevo años publicando artículos sobre este tema argumentando que Rusia necesita ir hacia el este en términos de suministro de hidrocarburos, porque nuestros yacimientos de petróleo y gas están principalmente en el Este. Y nuestros hidrocarburos son necesarios no solo en China, sino también en Corea del Sur y Japón. Hasta ahora, dada la situación política actual, nuestro principal socio en el Este es China. Y creo que esta situación persistirá por un tiempo bastante largo.

«Rusia representa menos del 3% del comercio exterior total de China»

P: Pero hasta ahora, no hemos podido acordar con Beijing los pasos prácticos con respecto al proyecto ‘Power of Siberia-2’. En este sentido, no solo extranjeros, sino también algunos medios comerciales rusos y canales de Telegram escriben que la visita del primer ministro ruso no fue concluyente.

R: No diría que la visita de Mishustin fue un fracaso. Pero, naturalmente, los resultados esperados fueron mucho más significativos de lo que resultaron ser. Eso es exacto. Tenemos que admitir que nuestras relaciones comerciales y económicas con China están subdesarrolladas, su nivel es inferior al nivel de las relaciones políticas entre los dos estados. La visita de Mishustin acaba de resaltar este problema. Además de eso, tenemos una infraestructura de comercio exterior y conexiones bancarias absolutamente subdesarrolladas. Esta conclusión está bastante en línea con la realidad.

P: También hay informes de que las autoridades chinas supuestamente han prohibido a sus altos funcionarios y empresarios destacados reunirse con miembros de la delegación rusa debido a la amenaza de sanciones.

R: Es difícil decir si a los funcionarios y empresarios chinos se les ha prohibido o no reunirse con los rusos. Pero hay muchas organizaciones y estructuras en China que muy bien podrían tener contactos con Rusia sin temor a sanciones, ya que de ninguna manera están ligadas a Estados Unidos.

En general, deberíamos haber cambiado y pasado al comercio de rublos y yuanes hace mucho tiempo para evadir este problema. Entonces, ni nosotros ni los chinos tendremos miedo de ninguna sanción, porque nadie sabrá sobre estas transacciones, a menos que haya un “denunciante”. Dado que muchas empresas chinas se centran en los mercados extranjeros, podemos distinguir entre las que trabajan con América y Europa y las que trabajan con Rusia.

Cualquier problema se puede resolver o eludir. Pero es cierto que en China una serie de grandes empresas operan bastante activamente en Occidente y no quieren romper las relaciones con Occidente. No creo que Occidente quiera romper de las relaciones con las empresas chinas tampoco.

P: Entonces, ¿algunos empresarios chinos pueden temer las sanciones occidentales? Pero no todos, ¿verdad?

R: Todo depende de las empresas específicas. Por ejemplo, hubo una fuerte presión sobre Huawei durante varios años, así como sobre ZTE. Y no sé qué sentido tiene que Beijing mantenga relaciones con Estados Unidos como resultado de esa política.

P: Por cierto, el profesor Guan Guihai de la Universidad de Beijing en un discurso reciente…

R: Nos conocemos.

P: Entonces, Guan Guihai argumentó, en particular, que Rusia es un país mucho más autosuficiente que China. Por lo tanto, China, a diferencia de Rusia, no puede darse el lujo de romper con la economía global y, por lo tanto, busca mantener buenas relaciones con Occidente. ¿Puedes comentar sobre esto?

R: Tiene razón. Absolutamente. Estoy de acuerdo con él. China y Rusia son países independientes. Pero China es más pequeña. Un ejemplo clásico son los recursos energéticos [disponibles]. Ni siquiera Rusia puede satisfacer las necesidades de China. Es por eso que ahora somos el principal proveedor de energía a China, junto con Arabia Saudita. Y si Beijing se peleara con Estados Unidos, bloquearía todos los estrechos en el mar, especialmente el Estrecho de Malaca. Entonces China se quedaría sin recursos energéticos y su economía comenzaría a desacelerarse. Yo, por mi parte, tengo una gran pregunta sobre por qué China querría hacer esto.

P: Volviendo a la visita de nuestra delegación, según las redes sociales, incluso Putin supuestamente estaba preocupado por la fría recepción a nuestros funcionarios y empresarios y solicitó un informe sobre el viaje para sacar conclusiones sobre cómo cooperar con los chinos en el futuro.

R: Tiene sentido estudiar los resultados de la visita. A mí mismo me gustaría saber qué sucedió realmente allí. Pero como alguien que ha estado muy involucrado en las relaciones comerciales y económicas entre Rusia y la República Popular China, puedo evaluar la situación sin un informe. No hay duda de que Rusia enfrenta bastantes problemas en la esfera comercial y económica con China. Nuestros vínculos no se han desarrollado durante muchos años.

Los problemas en las relaciones bilaterales surgieron durante la visita de Mishustin al país. El más importante es que nuestro volumen de comercio exterior no es tan grande. Anteriormente ocupábamos el puesto 10-11, ahora estamos en el puesto 7-8 [en términos de facturación comercial con China]. Pero considerando nuestras relaciones políticas, deberíamos ocupar el 1° o 2° lugar. Nuestro [facturación de] comercio exterior con China totaliza solo 190 mil millones de dólares, mientras que el comercio exterior total de China es de 6,2 billones de dólares.

En otras palabras, Rusia representa menos del 3% del comercio exterior total de China. Estas cifras son comparables a las del período 1963-1964, cuando hubo un enfriamiento serio entre nuestros países. Aunque en 1960, Rusia, es decir, la URSS, representaba el 50% del comercio exterior de la República Popular China. Fuimos los primeros socios de la República Popular China. Y hoy tenemos poca importancia económica para China (si uno fuera a mirar objetivamente, desde una perspectiva de estadísticas económicas). En otras palabras, el nivel de cooperación comercial y económica entre nuestros países es sustancialmente inferior al nivel de cooperación militar y política.

«¿Qué tienen de malo los autos chinos? ¿O estamos todos acostumbrados a conducir solo BMW y Mercedes?»

P: De hecho, China es el primer socio comercial de Rusia. A su vez, la propia Rusia ocupa el séptimo lugar entre los socios comerciales de la República Popular China. ¿Cómo se puede cambiar este desequilibrio?

R: Necesitamos desarrollar la economía y expandir el mercado. Si anteriormente disfrutábamos de una gran oferta de productos de Europa, hoy, después de 10 paquetes de embargo, tenemos que centrarnos solo en los países del Este y del Sur. Europa ha estado efectivamente cerrada para nosotros (tanto en Europa Oriental como Occidental). Los corredores de transporte [allí] también fueron cerrados. Pero si nosotros [Rusia] no expandimos nuestra propia economía y mercado, sino que introducimos productos chinos a nuestro mercado en grandes cantidades, habrá ciertos problemas para nuestros productores.

P: Exactamente. No es coincidencia que surjan temores, por ejemplo, de que pronto todos nuestros automóviles serán fabricados exclusivamente por chinos y que no podremos desarrollar nuestra propia industria automotriz.

R: ¿Qué tienen de malo los autos chinos? Yo, por ejemplo, conduzco un vehículo fabricado en China y puedo decir que son buenos coches. Por ejemplo, Haval o Geely son vehículos bastante decentes, comparables en términos de relación calidad-precio con los occidentales. ¿Qué tienen de malo los autos chinos? ¿O estamos todos acostumbrados a conducir solo BMW y Mercedes?

P: Pero no podremos desarrollar nuestra propia industria automotriz, a pesar de la oportunidad que presentan las sanciones.

R: Bueno, en cualquier caso no estábamos desarrollando la industria del automóvil. Yo, por ejemplo, visité China por primera vez en la década de 1980. Nuestros vehículos ‘LADA’ y ‘Volgas’ estaban bastante bien representados allí en ese entonces. Incluso en la década de 1990, corrían por las carreteras de la República Popular China. Pero hoy ya no están. Como dicen los chinos, ahora solo se pueden ver en un museo de autos antiguos.

¿Por qué no podemos establecer una empresa conjunta entre ‘LADA’ [de fabricación rusa] y la empresa china ‘Haval’, por ejemplo? Esta empresa está representada en nuestro país. Hay una producción localizada en el Óblast de Tula, Stantsiaya Uzlovaya. Aquí tienes. Los coches Haval son bastante comparables a los últimos modelos occidentales. No veo nada malo en que los coches chinos y los todoterreno entren en nuestro mercado, siempre que sean de la misma calidad que los alemanes.

Además, el suministro de automóviles occidentales a Rusia está prácticamente bloqueado. Y China ya es el fabricante número uno de automóviles en el mundo. Producen 26 millones de automóviles por año. Más de un tercio de ellos son automóviles de pasajeros de alto nivel.

Fábrica de Haval en Tula (Fuente: Myslo.ru)

P: Un gran grupo de unos 40 funcionarios de Tatarstán [Business Gazeta tiene su sede en Tatarstán] encabezados por Rustam Minnikhanov formaba parte de la delegación rusa en China. Minnikhanov celebró una serie de reuniones en la República Popular China, incluso con los líderes de la provincia de Anhui.

R: Es cierto, Minnikhanov incluso dio una gran entrevista en Shanghái al respecto.

P: ¿Y cómo evaluaría las perspectivas de cooperación entre Tatarstán y la República Popular China?

R: Creo que Tatarstán y China tienen grandes perspectivas de cooperación. Por ejemplo, en China hay una demanda de nuestros KAMAZ [vehículos de carga pesada]. La calidad de la producción es de un nivel muy alto. El hecho de que nuestros camiones ganen premios en todas las carreras da testimonio de ello.

En la década de 1990, trabajé con una delegación china que visitaba Tatarstán. En ese momento, se celebraron varias reuniones en empresas industriales, así como seminarios científicos. Los chinos mostraron un gran interés en el desarrollo de oportunidades económicas en Tatarstán. Pero, lamentablemente, después de 1993-1994, esos lazos se rompieron.

Nos orientamos más hacia Occidente. Nadie quería estudiar la experiencia china. La ignoramos durante muchos años. Antes de 1991, no estudiamos la experiencia de la República Popular China porque la dirección del PCUS creía que los chinos se estaban desviando del rumbo comunista, que eran revisionistas y que sus reformas no nos convenían.

Después de 1991 hubo una posición diferente: son comunistas en China, no nos enseñarán nada bueno, deberíamos estudiar la experiencia occidental. Pero si uno mira los resultados de la reforma china hoy, dónde está China y dónde está Rusia en términos de indicadores económicos, estamos muy rezagados. Al igual que el caso de Vietnam, donde la experiencia china resultó tener demanda, (al igual que en varios otros países), que ha alcanzado éxitos económicos bastante serios. Nosotros también podríamos haber adaptado la experiencia china y haber pasado de una economía planificada a una economía de mercado sin inflación ni desastres sociales.

Deberíamos haber considerado la experiencia china hace 30 años, pero incluso ahora no es perjudicial estudiar las reformas económicas chinas.

P: Pero hoy se abren nuevas oportunidades de cooperación con China, incluso para Tatarstán.

R: Correcto. Por ejemplo, en la ciudad de Elabuga, los chinos planeaban tener una producción conjunta de camiones. Es cierto, he oído hablar de este proyecto durante muchos años. Hasta ahora no ha dado ningún resultado.

Además, en el pasado había planes para poner en marcha un ferrocarril de alta velocidad entre Moscú y Pekín. Esto se mencionó en 2017 en la conferencia ‘One Belt, One Road’ en China, a la que asistió Putin.

Pero, pasó un año y 5 meses y renunciamos a este proyecto. Los argumentos fueron: no es rentable, no es conveniente. Como resultado, no fuimos incluidos en el ‘One Belt, One Road’ chino en absoluto: cero rublos de inversión, cero dólares. No participamos en ningún proyecto de la iniciativa china One Belt, One Road, aunque hubiera sido absolutamente beneficioso para nosotros recibir préstamos del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y el Fondo de la Ruta de la Seda.

Pero nos negamos a construir la carretera porque estábamos orientados hacia Europa. ¿Y con qué terminamos? – con la Operación Militar Especial.

«Incluso el amplio Internet carece de suficientes publicaciones competentes sobre China»

P: Por lo tanto, es culpa nuestra que los chinos no tengan prisa por concluir contratos concretos con nosotros hoy, ¿no es así?

R: El hecho de que estuviéramos ignorando la experiencia china es, naturalmente, culpa nuestra. ¿Quién más tiene la culpa? Éramos reacios a estudiarla. Recuerdo bien allá por la década de 1990 cuando mis artículos sobre este tema fueron rechazados y no publicados en los periódicos. La gente decía: ‘China no es una autoridad; no vamos a estudiar a China. No obtendremos nada bueno de ellos´. En 2020 publiqué un libro llamado ‘China se convierte en una superpotencia económica’. Se publicó en una edición de 150 ejemplares. La gente me preguntaba: ¿dónde puedo comprarlo? No lo encuentro en las tiendas. Le pregunté al editor. No les quedó ni una sola copia. ¿Te imaginas?

R: Últimamente, los expertos en China han estado hablando constantemente sobre esto. Que solíamos mirar hacia Occidente, poniendo nuestros «huevos en una canasta», y solo ahora estamos dando un giro en U hacia Oriente…

R: Y este problema no se ha ido a ninguna parte. Todavía estamos vueltos hacia Occidente.

P: Incluso en la situación actual, en el contexto de la SVO, ¿seguimos mirando hacia Occidente?

R: Sí. La experiencia china debe ser estudiada. En Rusia, se sabe poco sobre las reformas chinas. Hay académicos que escriben al respecto. Pero los artículos se publican generalmente en ediciones de 100 a 200 copias. Incluso en la gran extensión de Internet, no hay suficientes publicaciones competentes sobre China. Hay entrevistas con sinólogos, que hablan inteligentemente sobre la economía china, pero que ellos mismos no han publicado ni una sola monografía, ni un solo artículo sobre la economía china».

P: Sea como fuere, uno tiene la impresión hoy de que los líderes rusos se esfuerzan por pasar lo antes posible a un nivel cualitativamente nuevo de relaciones con Beijing. El hecho de que la visita de nuestra delegación se produjera dos meses después de la reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping en Moscú es prueba de ello.

R: El liderazgo ruso puede estar interesado en desarrollar relaciones comerciales y económicas con China. Pero el tiempo que hemos perdido durante estos 30 años no se puede recuperar en 2 o 3 años. Tomará años de arduo trabajo. Es necesario educar. Los sinólogos, empleados de empresas que cooperan con China, firman acuerdos relevantes a nivel de ministerios y agencias. En nuestro país, casi nada de esto se está haciendo».

P: Entonces, ¿no será posible en ningún caso pasar rápidamente a un nivel superior de relaciones con la República Popular China?

R: Siempre que nos esforcemos por desarrollar las relaciones comerciales y económicas con China, en primer lugar, como dije, necesitamos capacitar a especialistas que puedan entablar conversaciones con los chinos. Las empresas deben trabajar activamente entre sí.

En Rusia, el trabajo se realiza solo en los niveles políticos más altos. Durante la pandemia de COVID, casi no tuvimos cooperación con la República Popular China. ¿Y cómo se podrían firmar acuerdos si no podíamos ir a China y los chinos no podían viajar a nuestro territorio? Firmar acuerdos requiere trabajo constante, visitas, reuniones.

P: Por cierto, mencionó Vietnam. La semana pasada, Dmitry Medvedev hizo una visita allí, casi el mismo día. ¿Podría haber sido interpretado en Beijing como una señal hostil de Moscú?

R: No, no pudieron. Para nosotros, Vietnam también es un país muy importante en el clima actual. Especialmente porque Hanoi no apoya las sanciones de Estados Unidos y también debemos desarrollar relaciones con ellos.

Dmitry Medvedev visita el Mausoleo de Ho Chi Minh en Hanoi (Fuente: RiA:ru)

P: ¿Pero por qué las dos visitas deben programarse juntas, dado que Beijing y Hanoi están en desacuerdo por disputas territoriales?

R: Puede haber diferencias de opinión entre China y Vietnam. Pero [Hanoi disfruta] de un mayor nivel de comercio exterior con Beijing que Moscú. Disculpe, si el volumen del comercio exterior entre China y Vietnam es de 250 mil millones de dólares, y nosotros ni siquiera llegamos a 200 mil millones, entonces, ¿de qué hablar? Vietnam en general se está desarrollando de manera bastante activa.

Estuve en Vietnam, hablé con líderes locales que están involucrados en la economía. ¡Incluso limitan la cooperación con China! Por ejemplo, en un momento era una regla que los productos chinos solo podían ingresar a Vietnam en barcos vietnamitas. Pero Hanoi tiene, lamentablemente, escasa cantidad de barcos. Sea como fuere, disfrutan de un mayor comercio exterior con Beijing que nosotros.

«Hoy, China, junto con Rusia, está en un enfrentamiento con Occidente»

P: «Existe la opinión de que el Kremlin tenía grandes esperanzas de que China, como nuestro aliado, nos suministraría armas, capturaría Taiwán y abriría un segundo frente contra el Occidente colectivo. Pero esto no sucedió…»

R: Como sinólogo, no puedo decir de qué tipo de armas está hablando. El problema es diferente. Hay un gran volumen de bienes de consumo, que nosotros en Rusia no producimos en cantidad suficiente. Además, los productos chinos tienen un precio mucho más bajo que los nuestros. Las empresas rusas tienen mucho miedo de que aparezca un gran volumen de productos chinos en el mercado nacional porque nuestros fabricantes simplemente perderían en una lucha competitiva.

P: ¿Y qué hay del segundo frente al confrontar a Occidente?

R: China, de hecho, abrió un segundo frente contra Occidente. El problema de Taiwán no es menos grave para Beijing que el problema de Ucrania para nosotros. Hoy está en un estado de reposo por una simple razón. China está esperando los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Taiwán en 2024.

La presidenta Tsai Ing-wen no es elegible para un tercer mandato, y se espera que el partido Kuomintang gane las elecciones según todos los informes actuales, porque ganó las elecciones locales del año pasado por un amplio margen. Y este partido, a diferencia del gobernante Mingdang (Partido Democrático Progresista), no apoya la independencia de la isla y la considera parte de China.

Así, Pekín espera a que el Kuomintang, con cuya dirección ya se realizaron conversaciones preliminares, llegue al poder en Taiwán y se llegue a un acuerdo que incorpore gradualmente Taiwán a China, según el modelo ‘un país, dos sistemas’ de Hong Kong.

P: Entonces, ¿usted cree que la República Popular China, junto con Rusia, se enfrenta a Occidente?

R: Naturalmente, hoy en día, la República Popular China, junto con Rusia, está involucrada en una confrontación con Occidente. Eso es absolutamente cierto. Aunque el comercio exterior de China con Occidente es significativo, está disminuyendo. Por ejemplo, el comercio chino-estadounidense ha disminuido. El comercio de China con la UE también ha disminuido (tanto en términos de porcentaje como de valor total), pero el comercio ha aumentado con los países del sudeste asiático y los estados miembros de la iniciativa One Belt One Road.

Aquellos que argumentan que la principal inversión en China es occidental y que Beijing estaría perdida sin ella están absolutamente equivocados. La mayoría de la inversión en China (dos tercios) proviene de Hong Kong. Por alguna razón, todo el mundo en nuestro país se olvida de eso. La inversión occidental en China es mínima. La inversión extranjera anual en China representa menos del 2% del total.

La economía china disfruta de la inversión de sus propias empresas (que constituyen hasta dos tercios de todas las inversiones). La inversión extranjera no juega un papel importante en el desarrollo de la economía china en absoluto. La única cuestión es que las últimas tecnologías chinas se están desarrollando con inversión extranjera. La RPCH hizo planes para cada sector económico, es decir, en los que se puede hacer inversión extranjera, en los que se imponen restricciones y en los que está prohibido invertir.

Beijing fomenta principalmente la inversión extranjera en alta tecnología. Pero Occidente y, sobre todo, Estados Unidos, están frenando esas inversiones al darse cuenta de que China es ahora su principal competidor. La economía china pronto superará a la estadounidense, tal vez incluso para 2027. Esos pronósticos ya se están haciendo. Estoy de acuerdo con esos pronósticos. Para 2027, China será el líder de la economía mundial y ocupará el primer lugar en todos los parámetros.

P: ¿No tiene la impresión de que en sus relaciones con Rusia, la República Popular China sigue desempeñando el papel de ‘hermano mayor’, en particular al atraer a los países postsoviéticos de Asia Central a su órbita?

R: «La iniciativa ‘One Belt, One Road’ de Xi Jinping está dirigida principalmente a los estados de Asia Central, así como a Europa del Este, con los que China tenía vínculos insuficientes. Sin embargo, el comercio exterior (no estoy tomando en cuenta la inversión) con los cinco países de Asia Central (es decir, Kazajstán, Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán) asciende a unos escasos 75 000 millones de dólares.

Dado que el comercio exterior total de China asciende a 6,2 billones de dólares, eso significa que es minúsculo. Los chinos están tratando de fortalecer a los países de Asia central a través del desarrollo de infraestructura, ferrocarriles, carreteras: China-Kirguistán-Uzbekistán, China-Kazajstán, China-Tayikistán.

Por otro lado, es beneficioso para estos países participar en la iniciativa ‘One Belt, One Road’ porque se fortalecen económicamente, ya que el desarrollo de la economía de un estado en particular depende en gran medida del desarrollo de la infraestructura.

P: Mientras tanto, están construyendo estos proyectos sin nuestra participación. Por ejemplo, en la reciente cumbre de los estados de Asia Central, ahora denominada C5, se firmó con China un documento sobre nuevos pasos para construir un ferrocarril a Europa sin pasar por Rusia.

R: Este camino llevará mucho tiempo. Hay tres rutas desde la República Popular China a Europa. Se planeó que la primera pasara por Rusia. A su vez, esto requería la puesta en marcha de un tren de alta velocidad ‘Moscú – Beijing’. La segunda ruta era a través de Aktau, Bakú, Tbilisi y Turquía. La tercera discurre a través de Irán y Afganistán.

Si uno mira la historia del Imperio Romano durante el período de Julio César, entonces la ruta del sur se usaba más. Pero hoy en día hay una serie de razones que dificultan su realización: la primera es la situación política en Afganistán.

La segunda ruta es muy costosa debido al doble transbordo a través de los mares Caspio y Negro. Sin embargo, el suministro de cargamentos enviados a través del Mar Caspio desde el puerto kazajo de Aktau a Bakú, luego por ferrocarril a Tbilisi, la ciudad turca de Kars y finalmente, Estambul está bien desarrollada. Sin embargo, la segunda ruta central hace que sea mucho más costoso transportar carga de China a Europa y viceversa.

«Los chinos entienden que no son compañeros de viaje de Estados Unidos; persiguen objetivos muy diferentes»

P: Algunos expertos argumentan que China está probando el papel de líder del segundo ‘polo’ de un mundo bipolar para dos, con Estados Unidos, pero sin Rusia.

R: No lo creo. Esta cuestión se discutió durante la visita del presidente Barack Obama, creo, en 2011, a China, cuando los estadounidenses ofrecieron a los chinos organizar el G2. Beijing se negó. China no va a seguir la política dictada por Estados Unidos. China tiene su propia política.

Esto fue establecido por Mao Zedong y Deng Xiaoping. Si hablamos de la actualidad, uno puede leer los escritos de Xi Jinping y sus discursos sobre política exterior. Se lee muy claramente que los chinos tienen su propia línea de construir una sociedad compartida para un solo destino de la humanidad, su propia civilización separada. Y la iniciativa One Belt, One Road es la clave para implementar los objetivos que el liderazgo chino estableció, incluso en las relaciones económicas exteriores.

P: Pero, ha pasado mucho tiempo desde la presidencia de Obama.

R: ¿Qué ha cambiado? El problema de Taiwán no se ha ido a ninguna parte…

P: Bueno, el conflicto de Ucrania ha aparecido…

R: El conflicto ucraniano ya estaba en su infancia en 2014. Creo que también estaba claro para la República Popular China. China trató de usarlo para sus propios fines, al involucrar a Ucrania en la iniciativa china One Belt One Road durante las conversaciones con Viktor Yanukovych en 2014. Beijing también intentó comprar la compañía ucraniana ‘Motor Sich’ para producir los motores de avión que necesitaban, pero como resultado, los estadounidenses bloquearon el trato.

La situación ahora no ha cambiado mucho. Los chinos son muy conscientes de que Estados Unidos bloqueará dichos acuerdos y no habrá cooperación hasta que se resuelva el problema con Taiwán.

Según el Comunicado de Shanghai de 1972, los estadounidenses deberían reconocer la soberanía china sobre Taiwán. Oficialmente la han reconocido, firmaron una serie de documentos en las décadas de 1970 y 1990. Pero los estadounidenses dicen una cosa y hacen otra en la práctica.

Ellos, como antes, están agravando la situación en torno a Taiwán, proporcionándole nuevos tipos de armas, realizando maniobras con Japón y estableciendo el bloque militar AUKUS con Australia y Gran Bretaña. La tarea de Estados Unidos es disfrutar de una especie de portaaviones insumergible totalmente controlable en forma de una isla llamada Taiwán frente a la costa de China: los chinos entienden que no son compañeros de viaje de Estados Unidos, persiguen objetivos completamente diferentes.

P: ¿Qué pasa con el plan [chino] para resolver el conflicto ucraniano, sobre qué llevarán a cabo las negociaciones Estados Unidos y China?

R: Todavía no hay un plan concreto. Todavía no sabemos en detalle cuál es el plan. El Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Li Huei realizó una gira de ‘democracia transbordadora’ [comercio de democracia puerta a puerta] por las capitales de los países participantes o garantes de los acuerdos de Minsk: Kiev, Varsovia, Berlín, París, Bruselas. El destino final de su visita es Moscú, donde mantendrá un encuentro de alto nivel. Se reunirá con Sergei Lavrov para discutir cómo debería abordar la situación actual. Pero es demasiado pronto para hablar sobre el plan de arreglo en sí.

P: Pero China ya ha presentado condiciones a Rusia para resolver este conflicto.

R: Hubo 12 puntos que China presentó en febrero. La posición china más importante es detener las hostilidades, los disparos y el uso de armas y, mientras tanto, mantener conversaciones de paz con esa condición. Pero las hostilidades aún continúan.

P: Beijing también ha instado a Moscú a reconocer la integridad territorial de todos los países, incluida Ucrania.

R: Los chinos no dijeron que Rusia debería regresar a las fronteras de 1991. Naturalmente, China, como una de las principales economías del mundo, también debe ser más activa en política. De esta manera, Pekín está tratando de lograr un impulso a su autoridad en la arena internacional. Pero en este momento, el principal objetivo de China con respecto a Ucrania es detener las hostilidades y entablar conversaciones. Sin embargo, las hostilidades continúan. Nada bueno puede venir de eso. Y las propuestas chinas son bastante razonables. Pero Ucrania no quiere negociar, por lo que la posición de Rusia es continuar con las hostilidades militares.

«¿Por qué todos usan los términos ‘pequeño hermano’, ‘gran hermano’? ¿Estábamos en la posición de hermano mayor o hermano pequeño con Europa cuando les suministramos gas a bajo precio?»

P: ¿Perdimos la oportunidad de asociarnos con China para resolver el problema de Ucrania?

R: No tuvimos ninguna posibilidad. Desperdiciamos el momento hace mucho tiempo. Tuvimos nuestras diferencias con la República Popular China en la década de 1960, cuando cerramos todos los consulados allí y retiramos a nuestros especialistas. Fue entonces cuando comenzaron todos nuestros problemas. Y todavía nos persiguen hasta el día de hoy. Además, después de la delación del Tratado Chino-Soviético de 1950 en 1979, la posición oficial de China es no participar en ninguna alianza.

P: Hoy, Vladimir Putin y Xi Jinping demuestran su determinación de cooperar. Pero los expertos tienen puntos de vista diferentes sobre nuestras relaciones. En su opinión, ¿somos amigos, aliados o socios (estratégicos o coyunturales) con los chinos hoy?

R: No podemos llamarnos aliados, porque el tratado que se firmó allá por 2001 entre nuestros países sobre buena vecindad, paz y amistad es diferente al tratado de alianza de 1950, cuando en caso de acción militar contra una de las partes la otros tenían que participar en ella.

Hoy Beijing declaró que no reconoce ninguna relación de alianza con ningún país del mundo. Eso significa que China no se unirá a ningún bloque como la OTAN o el Pacto de Varsovia que está muerto desde 1991. Y debemos apartarnos de este concepto de política exterior de China.

P: Entonces, ¿Rusia está en la posición de un ‘hermano pequeño’ con respecto a China?

R: ¿Por qué todo el mundo usa los términos ‘hermano pequeño’, ‘hermano mayor’? ¿Estábamos en la posición de hermano mayor o hermano pequeño con Europa cuando les suministramos gas a bajo precio? No se puede pensar en estos términos. Cuando se firma un acuerdo de cooperación, se detallan los beneficios que ambas partes reciben. Y, naturalmente, cada parte tiene que renunciar a algo. El mundo entero se basa en ese principio.

P: Sin embargo, algunos expertos creen que China está resolviendo sus problemas a expensas de Rusia y está ascendiendo.

R: ¿Cómo es posible? Rusia ocupa solo el séptimo lugar en términos de comercio exterior con la República Popular China. China se desarrolla a expensas de la Unión Europea, Estados Unidos y Hong Kong, a través de los cuales recibe el 68% de toda la inversión extranjera.

P: Me refiero al peso político de China. Y su mayor postura en un mundo cada vez más bipolar…

R: Es cierto, el mundo se está volviendo cada vez más bipolar. Por un lado están Estados Unidos y la Unión Europea y por otro lado están Rusia, China y los estados miembros del BRICS. Pero el peso político de China está creciendo porque es una superpotencia económica. Los bancos chinos se encuentran entre los diez primeros. La participación del dólar en el comercio mundial está disminuyendo gradualmente, mientras que la del yuan está aumentando gradualmente. Y esto está sucediendo independientemente de los deseos de Estados Unidos.

P: Por lo tanto, el orden mundial no se definirá sin Rusia.

R: Naturalmente, Rusia tiene una gran capacidad militar, que juega un papel importante en la región del Pacífico. Mientras se mantenga un tratado entre Rusia y China desde 2001, la situación no va más allá del control de armas.

P: ¿Y cómo enmarcaremos nuestra relación con Beijing?

R: Lo principal es desarrollar los lazos comerciales y económicos. Hemos firmado todo lo que podemos en cooperación militar y política. Y en la esfera comercial y económica, todavía tenemos muchos recursos, desde petróleo y gas hasta cooperación científica y técnica. También en educación, deporte y cultura. Moscú y Beijing tienen un gran potencial para desarrollar relaciones.

Andrei Ostrovsky. El encabezado dice «China apoya a Rusia» (Fuente: Radiokp.ru)

