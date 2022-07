Introducción

Al igual que en todos estos años, el régimen iraní celebró el Día de Qods (Jerusalén), establecido por el padre de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini en el año 1979 como el último viernes de Ramadán; este año la celebración cayó el día 29 de abril, 2022. Irán considera el Día de Qods como un símbolo de la destrucción de Israel, también conocido como el pequeño Satán. Más allá de los llamados del régimen a la destrucción de Israel, ya sea a través de una confrontación armada de la resistencia islámica o a través de un referéndum entre los palestinos de todo el mundo (aunque no entre los judíos ni tampoco entre aquellos que viven de Israel), dos tendencias son evidentes en las declaraciones hechas por funcionarios del régimen en del Día de Quds de este año:

El uso de los palestinos para lograr los objetivos del régimen islámico de Irán, la destrucción de Israel y el «exportar la revolución», es decir, establecer el control chiita-iraní en la región a expensas de los grupos árabes sunitas.

Difundir el antisemitismo y el odio hacia los judíos y los sionistas.

Este informe, en su primera parte, dividido en dos etapas, discutirá estas tendencias tal como aparecen en las declaraciones de los funcionarios del régimen iraní por el Día Mundial de Qods.

El Día de Qods le sirve al régimen revolucionario islámico: La destrucción de Israel y el «exportar la revolución»

Desde su creación en el año 1979, el régimen revolucionario islámico de Irán ha establecido la aniquilación del Estado de Israel como su enfoque ideológico. Para hacer realidad este objetivo, este trabaja a nivel militar esforzándose por obtener armamento nuclear y financiando, entrenando y armando a las diferentes organizaciones de resistencia tales como Hezbolá, Hamás y el grupo Yihad Islámico palestino con armas y misiles y a nivel ideológico, cuyo vértice es el Día Mundial de Qods.

Al mismo tiempo, el régimen revolucionario islámico se encuentra trabajando para lograr otro objetivo central: «exportar la revolución». Esto implica difundir e inculcar la revolución islámica chiita y sus valores a través de la hegemonía árabe sunita en el Medio Oriente. La opinión del régimen iraní es que en 1979 fue cuando comenzó la «revolución islámica integral» en Irán.

De hecho, el régimen islámico de Irán utiliza el Día Mundial de Qods, un día de solidaridad con los «palestinos oprimidos», como justificativo de sus esfuerzos por expandir la hegemonía iraní-chiita en el mundo islámico, a expensas de la histórica hegemonía sunita que ha prevalecido en la geografía del Medio Oriente durante 1.400 años. Para ocultarle este objetivo principal a los musulmanes sunitas reclutándolos en referencia al tema palestino de una manera que le sirva a la lucha de Irán por la hegemonía regional, esta tendencia es manifestada más claramente en el lema acuñado por el ayatolá Jomeini: «El camino a Jerusalén pasa por Karbala»- es decir, la lucha por Jerusalén pasa por el control iraní de las regiones históricamente bajo hegemonía sunita (Karbala se encuentra ubicado en Irak).

Irán plantea la disputa nacional palestino-israelí utilizando los colores de la religión – el islam contra los judíos – y presenta su interés en la destrucción de Israel como interés de todo el islam.

Aunque el régimen iraní afirma que el Día Mundial de Qods es un día de solidaridad y apoyo al pueblo palestino contra el ocupante israelí, las declaraciones dadas el Día de Qods por parte de funcionarios del régimen iraní revelan que no son los palestinos el centro del Día Mundial de Qods, sino los objetivos de la Revolución Islámica –establecer el control iraní-chiita en la región y aniquilar a Israel – al punto en que los funcionarios ignoran totalmente a los palestinos, siendo estos simplemente un peón para actualizar los intereses revolucionarios de Irán.

Por ejemplo, los palestinos no son mencionados en lo absoluto en un tuit de Ali Shamkhani, presidente del Comité supremo de seguridad nacional del Majlis y la retórica utilizada en este es la de la revolución islámica de Irán superpuesta al conflicto palestino-israelí. Shamkhani tuiteó el día 30 de abril, 2022 luego del Día de Qods: «El llamado del gran Jomeini a la libertad y opresión ha penetrado más profundamente que nunca en los corazones de los amantes de la #RevoluciónIslámica y el sonido del quebrarle los huesos al sionismo internacional se puede escuchar muchísimo más fuerte». [1]

Además, en su discurso del Día de Qods del 29 de abril Esmail Qaani, comandante de las Fuerzas Qods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), comenzó con Jerusalén y Palestina, pero rápidamente se centró en lograr el gran objetivo de la Revolución Islámica: extender la revolución hasta que el mandato del jurisprudente – velayat-e faqih– prevalezca en toda la región. En efecto, Qaani presenta a la Revolución Islámica del Irán chiita como la única fuerza que puede, por medio del eje de la resistencia establecido por Irán, detener a Israel y destruirlo. Revisando los fracasos de los árabes y el nacionalismo secular al enfrentarse a Israel y glorificar el poderío islámico del modelo iraní, este afirmó que «el Día de Qods continuará poderosamente hasta la total aniquilación de Israel y este frente de resistencia que se vuelve cada día más fuerte no se detendrá hasta que los destruya a todos. Este es el mensaje del Día de Qods». (El discurso completo de Qaani puede leerse a continuación).

La mayoría de las declaraciones de los funcionarios del régimen iraní, desde el líder supremo iraní Ali Jamenei hasta los voceros del régimen, se enfocan en destruir a Israel a través de las armas de los movimientos de resistencia, con el apoyo de Irán. Pero de vez en cuando, siguiendo la presión ejercida por Occidente, las flagrantes declaraciones sobre la destrucción de Israel con armas son suavizadas a un llamado mucho más sofisticado para eliminar a Israel como estado a través de un voto supuestamente democrático de todos los palestinos, dentro y fuera de Israel. A los judíos israelíes y sus descendientes también se les permitirá tener voz en ello, siempre que hayan vivido en el territorio durante el Mandato Británico, antes del año de 1948. (Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 7682 – La erradicación de Israel – Un objetivo ideológico y práctico del régimen de la revolución islámica de Irán, 25 de septiembre, 2018, serie de MEMRI Investigación y Análisis N° 1577 – Destrucción de Israel por la espada o por referéndum – Parte I: En el Día de Qods del 2021 el líder supremo iraní Jamenei llama a los palestinos a sublevarse contra Israel, 24 de mayo, 2021).

Antisemitismo en las declaraciones de funcionarios iraníes contra judíos y sionistas

El antisemitismo es otro de los temas recurrentes en las declaraciones del Día Qods de los funcionarios y voceros del régimen. Oficialmente, el régimen iraní distingue entre religión judía, percibida como legítima, ya que, como monoteístas, los judíos tienen derecho a practicar su religión bajo el dominio islámico y la nacionalidad judía, cuya existencia misma estos rechazan. Sin embargo, los funcionarios del régimen tienden a desdibujar la línea entre religión y la nación judía, a veces refiriéndose a los judíos en función de su religión y otras veces a su afiliación ideológica nacional, es decir, sionistas. De manera anacrónica, estos se basan en el Corán para respaldar sus afirmaciones, utilizando los términos «judío» y «sionista» de manera intercambiable. La visión del régimen iraní sobre los sionistas es similar a la visión de la ideología racial nazi ante los judíos, es decir, ellos son los enemigos de la humanidad que traman complots y utilizan su dinero para apoderarse de la política, la economía y cultura con el objetivo de dirigir el mundo.

Para más información sobre el disminuir intencionalmente la claridad a la diferencia entre sionistas y judíos en las declaraciones de los funcionarios del régimen iraní, véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1514 – Régimen iraní celebra el Día de Quds 2020 con antisemitismo, libelos de sangre y llamados a la destrucción de Israel, mayo 21, 2020 e Investigación y Análisis No. 922 – La imagen del judío ante los ojos del régimen islámico de Irán – Parte I: Raíces teológicas, 25 de enero, 2013.

En el Día de Qods, 2022 altos funcionarios iraníes piden la aniquilación de Israel como estado judío, por la fuerza de las armas perpetrada a través del frente de la resistencia

Líder supremo iraní Jamenei: «Los problemas del mundo islámico, en primer lugar y sobre todo Palestina, pueden resolverse solo a través del poderío de la resistencia, basado en el sagrado Corán y las leyes del islam… nosotros condenamos el movimiento de ‘traidores que normalizan relaciones’»

En su tradicional discurso del Día de Qods pronunciado el día 29 de abril, 2022 el líder supremo Jamenei describió las fuerzas que operan en la región de la siguiente manera: Irán y su frente de resistencia islámica contra los sionistas, a quienes comparó con el «lobo sediento de sangre» de Estados Unidos y el terrorismo internacional. Este instó a los jóvenes de Jenin y a otros jóvenes palestinos, «una parte importante de la resistencia de Irán», a «continuar las operaciones de martirio» en contra de Israel. Los siguientes son los puntos principales más importantes de sus comentarios:

«Hoy día, toda Palestina se ha convertido en un escenario de resistencia… El Día de Qods ha llegado de nuevo. La sagrada Jerusalén convoca a todos los musulmanes del mundo. La verdad es que mientras el agresivo y criminal régimen sionista controle Jerusalén, debemos considerar todos los día del año como el Día de Qods. La sagrada Jerusalén es el corazón de Palestina y Jerusalén se extiende por toda la tierra ocupada, desde el río hasta el mar. Todos los días, el pueblo palestino muestra, más que nunca, que se opone con valentía al opresor Israel y seguirá haciéndolo. Con sus operaciones de martirio, los jóvenes se han convertido en los defensores de Palestina y esto presagia un futuro muy diferente.

“Este año celebramos el Día de Qods en un momento en que todo atestigua la fe de una nueva ecuación en el presente y futuro de Palestina. Hoy día, la ‘voluntad indomable’ en Palestina y en toda Asia occidental (el Medio Oriente) ha reemplazado al ‘ejército invencible’ de los sionistas. Hoy, este ejército criminal se ha visto obligado a cambiar de una estructura ofensiva a una defensiva. Hoy, en la arena política, el partidario más importante del régimen agresor, los Estados Unidos, sufre derrota tras derrota: en la guerra en Afganistán, en la política de ‘máxima presión’ sobre el Irán islámico, contra las fuerzas asiáticas, en el control económico del mundo, en la administración de sus asuntos internos y en el surgimiento de una profunda brecha en la validez a la soberanía estadounidense.

“El régimen agresor se está entrelazando dentro de una compleja red de problemas, tanto en el ámbito político como militar. El verdugo criminal que anteriormente encabezó este régimen (Benjamin Netanyahu) está en el cubo del basurero, tras los acontecimientos de la operación Espada de Jerusalén (es decir, el conflicto Israel-Gaza ocurrido en mayo del 2021) y ahora sus sucesores esperan enfrentarse a esta precaria situación de eventos adicionales en cualquier momento.

“El movimiento Jenin (es decir, la declaración a la preparación para combatir contra Israel del año 2002 emitida por algunas mezquitas de la ciudad ha vuelto loco al régimen sionista. Este movimiento comenzó hace 20 años, luego que el régimen agresor asesinara a 200 personas en el campo Jenin en respuesta al asesinato de varios sionistas en Nahariya ¡Este pretende resolver el problema de Jenin de una vez por todas!

«Las encuestas muestran que casi el 70% de los palestinos en los territorios de 1948 y 1967 y en los campamentos fuera de Israel, le imploran a los líderes palestinos a que lancen ataques militares en contra del régimen agresor. Este es un fenómeno importante, porque muestra la total y completa voluntad de los palestinos de luchar contra el régimen agresor y le da a las organizaciones yihadistas mano libre para actuar cuando lo consideren oportuno.

«La existencia de los movimientos yihadistas del pueblo palestino en las ramas norte y sur de los territorios de 1948, la celebración de importantes marchas en Jordania y en Jerusalén oriental, la poderosa defensa de la mezquita Al-Aqsa por parte de los jóvenes palestinos y los ejercicios militares en Gaza ha demostrado que toda Palestina se ha convertido en un escenario de la resistencia. Actualmente, el pueblo palestino es unánime en continuar con su yihad.

“Estos eventos y lo que ha sucedido en Palestina en los últimos años, significan la cancelación de todos los planes de compromiso con el enemigo sionista. Esto se debe a que ningún plan relacionado con Palestina puede ser implementado sin sus verdaderos dueños, o sin su consentimiento. Esos dueños son de hecho los palestinos. Esto significa que todos los acuerdos hasta la fecha, tales como Oslo, el plan árabe de dos estados, el Acuerdo del Siglo o la reciente repugnante normalización de relaciones – están canceladas.

«Aunque el régimen sionista se encuentra impaciente, todavía continúa con sus crímenes y lleva a cabo ataques armados contra los oprimidos. Asesina a mujeres, niños, ancianos y jóvenes desarmados, encarcela, tortura, arrasa casas y destruye propiedades. Pero los mentirosos que afirman defender los derechos humanos en Europa y Estados Unidos y que armaron un escándalo en el caso de Ucrania, no tienen nada que decir sobre todos esos crímenes en Palestina. Ellos no están protegiendo a estos oprimidos, en cambio lo que hacen es ayudar al lobo sanguinario (Israel).

“Esta es una tremenda lección. La lección es que en los problemas del mundo islámico y en particular el de Palestina, no es posible y está prohibido, confiar en las fuerzas odiosas y racistas. El mundo islámico y en particular el de Palestina, sólo puede resolverse mediante el poder de la resistencia, basada en el sagrado Corán y las leyes del islam.

“El surgimiento de la resistencia en la región del Medio Oriente en las últimas décadas es un fenómeno altamente bienvenido en la región. Este incluye a hombres de la resistencia que purgaron la inmundicia de las regiones ocupadas por los sionistas en el Líbano, que sacaron a Irak de las fauces de los judíos estadounidenses, que rescataron a Irak de la maldad del EIIS y ayudaron a los defensores sirios frente a los planes estadounidenses. Los hombres de la resistencia luchan contra el terrorismo internacional, ayudan al pueblo yemení que resiste en la guerra que les fue impuesta, luchan contra la existencia de los agresores sionistas en Palestina y los hacen arrodillar con un éxito divino. Todos los días, estos esfuerzos yihadistas resaltan el tema de Jerusalén y Palestina en la opinión pública mundial.

«Ustedes, el pueblo de Palestina; ustedes, los jóvenes mártires en Cisjordania y los territorios del año 1948; ustedes, los combatientes del campo de Jenin; y ustedes que viven en los campos palestinos fuera de Palestina, son parte importante y sensible y son el motor de la resistencia…

“La República Islámica de Irán apoya y se adhiere al frente de la resistencia. Apoya y se pone del lado de la resistencia de Palestina. Siempre lo hemos dicho y estamos trabajando para alcanzar dicho objetivo y persistimos en ello. Condenamos el traidor movimiento de normalización de relaciones. Condenamos la política acomodada (es decir, la normalización de relaciones árabe-israelí)…»[2]

Comandante de las Fuerzas Qods Esmail Qaani: «El Día de Qods procederá con fuerza hasta que estos sean totalmente aniquilados y el frente de resistencia, que se fortalece cada día, no se detendrá hasta que los destruya a todos; ese es el mensaje del Día de Qods»

En su discurso del Día de Qods publicado el 29 de abril, 2022 el comandante de las Fuerzas Qods Esmail Qaani afirmó que los sionistas, llamándolos el grupo de personas que fueron llevadas a «Palestina» en 1948 desde varios lugares del mundo y que se auto-denominan «el pueblo judío», no poseen ninguna conexión a esa tierra. Solo la Revolución Islámica del año 1979 en Irán y sus filiales regionales, dijo, pudieran hacerle frente a la invasión de los sionistas y a Estados Unidos, gracias a su «preciosa escuela de pensamiento divino». Al equiparar a los sionistas con los judíos, este le asegura a su audiencia el inminente final del régimen sionista y dice que «ningún régimen judío ha durado nunca más de 80 años». La desaparición del régimen sionista, dijo, sería provocada por los éxitos del régimen revolucionario islámico de Irán,

Qaani dijo: «… Fue la naturaleza de este hombre (ayatolá Ruhollah Jomeini) el defender a los oprimidos, pero en el caso de Palestina y la defensa de su pueblo y héroes oprimidos, vemos que el imam fue pionero y visionario. Observando los fatuas y las conversaciones del imam, vemos que incluso en los años pre-revolucionarios, este no solo estuvo siempre al frente de la defensa de la oprimida nación palestina, sino que también emitió varios fatuas que permitían la asignación del zakat (caridad islámica) y sahumin (impuestos islámicos) para ayudar así al pueblo palestino».

“Cuando triunfó la Revolución en 1979, el imam instituyó el gran concepto de defender al oprimido pueblo palestino. En el primer año de la Revolución, este emitió un mensaje de gran alcance invitando al pueblo iraní y a toda el ummah islámico a observar el Día de Qods y declarar solidaridad en la defensa del oprimido pueblo de Palestina.

«El imam comenzó con la causa de defender Palestina, pero amplió el Día de Quds a un día para el islam y el renacimiento del islam. Durante más de 40 años (se ha observado), tanto la gran nación de Irán como todas las grandes naciones islámicas han estado implementando este día, cada vez mejor a cada año. Incluso en los años del brote del coronavirus, no descansaron; honraron este día y no existe ninguna duda de que tal como lo prometieron los imames revolucionarios, honrar este gran día estableció los cimientos para la liberación de la tierra de Jerusalén y no pasará mucho tiempo antes de que Palestina sea finalmente liberada.

«En 1948, ellos (los que le desean el mal al islam y a Irán) reunieron a varias personas de varios lugares del mundo, los llevaron a una tierra con un gran pasado histórico, asesinaron y desplazaron a sus nativos y trajeron al grupo que se auto-denominaba el pueblo judío a una tierra con la que no tienen conexión. Si el imam decreta que este crecimiento canceroso debe ser eliminado, hay mucha lógica en esto. Esta tierra posee dueños y esos dueños son el pueblo palestino.

Para ver el resto del despacho en inglés de los discursos dados en el Día de Qods junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/iranian-regime-incites-israels-destruction-world-qods-jerusalem-day-using-palestinians

*A. Savyon es director del Proyecto de medios de comunicación de Irán en MEMRI; M. Manzour es compañero investigador en MEMRI.

[1] Twitter.com/alishamkhani_ir/status/1520351160292491264, 30 de abril, 2022.

[2] Khamenei.ir/speech-content?id=50116, 29 de abril, 2022.

The post Régimen iraní instiga la destrucción de Israel en el Día Mundial de Qods (Jerusalén), utilizando a los palestinos para lograr los objetivos de la revolución islámica – destruir Israel y establecer el control iraní-chiita en la región – Parte I first appeared on MEMRI Español.