SaveTheMusic presenta “My Yiddishe Mame”, interpretada por The Barry Sisters

“My Yiddishe Mame” es una canción escrita por Jack Yellen (letra y música) y Lew Pollack (música) y fue muy popular desde el principio. La primera versión grabada fue la de Willie Howard, uno de los primeros artistas abiertamente judíos de la escena teatral de Estados Unidos; pero se hizo famosa en el vodevil gracias a Belle Baker, una de las primeras estrellas de la radio. Sophie Tucker, considerada una de las actrices y cantantes más populares de Estados Unidos en la década de los 20, la incorporó en su repertorio en 1925, tras la muerte de su propia madre, y su disco ‘Mama’ estuvo en el top 5 de Estados Unidos en 1928, con una versión en inglés en el lado A y la original en Yiddish en el lado B.

Hay muchísimas versiones de esta canción, incluyendo traducciones al francés, el alemán y el español.

א יידישע מאמע

Ikh vil bay aykh a kashe fregn,

Entfert ver ez ken.

Mit velkhn tayern farmegn

Bentsht g´tt alemen ?

Men koyft dos nisht far keyn shum gelt,

Dos krigt men nor umzist.

Un dokh az men farlirt dos

Vifl trern men fargist

Men hert nisht kain geveyn

O, der vos hot farloyrn

Der ken dos farshteyn.

Chorus:

A yidishe mame,

Es gibt kayn besers oyf der velt.

A yidishe mame, oy vey,

vi biter ven zi felt.

Vi likhtik, sheyn in hoyz,

Ven di mame iz do,

Vi finster umetik,

Ven got nemt ir oyf oylem habo.

In vasser, in fayer,

Volt zi gelofn far ir kind,

Nisht haltn zich tayer,

Dos iz geven di greste zind.

Oy, vi gliklekh un raykh,

Iz der mentsh, vos hot

Aza tayre mame,

Gebentsht fun got ,

Azan altitshke, tayre mame,

Yidishe mame mayn.

The Barry Sisters

Minnie y Clara nacieron en el Bronx, Nueva York, de padres judíos Ashkenazi, Herman y Ester, de Rusia y Austria, respectivamente, y dos hermanas menores, Celia y Julia. Cuando Minnie y Clara decidieron divertirse cantando en yiddish, como The Bagelman Sisters, su padre les dijo que tendrían que hacerlo a la manera del Viejo Mundo y no con acentos estadounidenses.

Las jóvenes tuvieron su primer descanso como cantantes en el programa para niños “Uncle Norman” de WLTH Radio y todavía eran conocidas como The Bagelman Sisters. Hicieron sus primeras grabaciones con Victor Records a fines de la década de 1930. Se hicieron un nombre como cantantes de jazz yiddish. Cuando la versión de las hermanas Andrews de la canción en yiddish, “Bei Mir Bist Du Schön”, se convirtió en un éxito, el músico y compositor Sam Medoff, también conocido como Dick Manning, comenzó su programa de radio “Yiddish Melodies in Swing” en el WHN de Nueva York. Antes de unirse al programa de radio, las hermanas hicieron un cambio en su apellido artístico de Bagelman a Barry.

Desde 1937 hasta mediados de la década de 1950 actuaron en el programa, donde cantaban grabaciones de jazz en yiddish. Sus grabaciones incluyeron canciones populares, como “Rain Drops Keep Falling on My Head” traducido al yiddish (“Trop’ns Fin Regen Oif Mein Kop”). También actuaron en los hoteles resort de Catskills de Nueva York. Finalmente giraron con Mickey Katz. Durante el apogeo de su popularidad, hicieron apariciones en los espectáculos de Ed Sullivan y Jack Paar y fueron uno de los pocos actos estadounidenses en recorrer la Unión Soviética en 1959. Las hermanas entretuvieron a las tropas israelíes durante la Guerra de Yom Kippur. Las Hermanas Barry “no se parecían a las típicas estrellas o cantantes de teatro yiddish de esa época”, dijo Breier. “Se veían glamorosos. Y no escatimaron en gastos para sus orquestaciones: siempre tuvieron las mejores orquestaciones posibles ”.

Merna Barry, más tarde la Sra. Emanuel Pine, nació alrededor de 1923 y murió el 31 de octubre de 1976 de un tumor cerebral luego de una larga hospitalización en el Hospital Flower and Fifth Avenue de Manhattan. [5] [6] [7] [8] Claire Barry (más tarde Sra. Easton) nació en 1920 y murió el 22 de noviembre de 2014, a la edad de 94 años, en Aventura, Florida. Le sobrevivió una hija, Joy Pargman. Claire Barry Easton, quien sobrevivió a su hermana menor por casi cuarenta años, apareció en el programa de radio NPR 2002, The Yiddish Radio Project.

El 11º y último álbum de las hermanas, “My Way”, fue publicado en 1973. Danny Stiles frecuentemente tocaba sus discos en su programa de radio.

Discografía

The Barry Sisters; Banner BA-1009 (compilation of recordings originally released as 78 rpm records)

The Barry Sisters; Cadence CLP-4001

At Home with the Barry Sisters; Roulette SR-25060 (w/Abe Ellstein)

Side by Side; Roulette SR-25136

We Belong Together; Roulette SR-25156; 1961 (w/Jerry Fielding)

Shalom; Roulette SR-25157

The Barry Sisters in Israel (live); Roulette SR-25198

The World of the Barry Sisters: Memorable Jewish Melodies; Roulette SR-25258

Fiddler on the Roof; ABC-Paramount ABCS-516

Something Spanish; ABC-Paramount ABCS-578 (arranged and conducted by Chico O’Farrill)

A Time To Remember; ABC-Paramount ABCS-597

Our Way (Tahka-Tahka); Roulette/Mainstream/Red Lion MRL-393; 1973 (w/Jim Tyler, Jerry Graff)

