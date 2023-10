En otra advertencia temprana más de MEMRI sobre el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, escribimos, en mayo de 2018, en el momento de la campaña de la “Gran Marcha del Retorno” en Gaza, acerca de que Hamás establecía precisamente lo que llevaría a cabo más tarde: traspasar la valla fronteriza, avanzar hacia las comunidades israelíes de la zona y asesinar a la población civil allí. El plan incluso contenía mapas que mostraban el camino a las comunidades israelíes.

A continuación se muestra el informe original en su totalidad, publicado el 18 de mayo de 2018.

La campaña de la ‘Gran Marcha del Retorno’: una iniciativa patrocinada

por Hamás, cuyo objetivo era traspasar la valla fronteriza

y penetrar en territorio israelí

18 de mayo de 2018

Un examen de las declaraciones provenientes de Gaza sobre la campaña de la «Gran Marcha del Retorno», por parte de funcionarios de Hamás, de los organizadores de la campaña y de sus participantes y partidarios, revela que no fue simplemente una campaña civil popular sino que contó con el pleno apoyo de Hamás, y que su objetivo era traspasar la valla fronteriza para penetrar en territorio israelí y marchar hacia las comunidades israelíes. Desde que comenzó, en el Día de la Tierra (30 de marzo de 2018), funcionarios de Hamás visitaron los campamentos a lo largo de la frontera donde se congregan los manifestantes, para expresar su apoyo y aliento. Los funcionarios de Hamás señalaron que miembros del movimiento habían participado en las marchas y que constituían la mayoría de los muertos. Mahmoud Al-Zahhar incluso enfatizó que la marcha no era una forma de resistencia pacífica.

Los organizadores de la campaña, como Ahmad Abu Ratima, uno de sus destacados portavoces, señalaron en más de una ocasión que el objetivo de la marcha era traspasar la frontera y avanzar hacia las comunidades israelíes de la zona, incluso a costa de vidas palestinas. A lo largo de la campaña, los usuarios de las redes sociales de Gaza publicaron mapas que mostraban las rutas y las distancias desde partes de la Franja de Gaza hasta las comunidades fronterizas israelíes de Gaza. Los informes mencionaban que se habían creado unidades especiales con el fin de penetrar en territorio israelí, como la Unidad de Corte de Vallas y la Unidad de Asalto de Fronteras. Aunque los organizadores de la campaña enfatizaron que las marchas serían pacíficas, algunos usuarios de las redes sociales de Gaza llamaron a luchar contra los «infieles» de estas comunidades y asesinarlos.

Este informe revisa las declaraciones de los habitantes de Gaza sobre el carácter y los objetivos de la campaña de la Gran Marcha del Retorno.

Funcionarios de Hamás: “50 de las víctimas mortales eran miembros de Hamás; Esto no es resistencia pacífica”

Los funcionarios de Hamás han admitido en varias ocasiones que el movimiento participó activamente en las marchas. El líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, dijo que los miembros del movimiento «se quitaron los uniformes militares y dejaron las armas a un lado. Ellos abandonaron temporalmente los medios de la lucha armada» y se unieron a las marchas.[1] Saleh Bardawil, miembro del buró político de Hamás, dijo que, de las 62 personas muertas en enfrentamientos a lo largo de la frontera de Gaza el 14 de mayo, cincuenta eran miembros del movimiento.[2] El funcionario de Hamás, Mahmoud Al-Zahhar, dijo que llamar a la campaña «resistencia pacífica» era «engañar al público». Al-Zahhar declaró: «Cuando estás en posesión de armas que fueron capaces de resistir la ocupación en las guerras de 2006, 2008, 2012 y 2014… Cuando tienes armas que están siendo empuñadas por hombres que fueron capaces de impedir que el ejército más fuerte de la región ingresara a la Franja de Gaza durante 51 días, y lograron capturar o matar a soldados de ese ejército: ¿es esto realmente «resistencia pacífica»? Esto no es resistencia pacífica. ¿Ha disminuido la opción [de la lucha armada]? No. Por el contrario, está creciendo y desarrollándose. Eso está claro. Así que cuando hablamos de ‘resistencia pacífica’, estamos engañando al público. Se trata de una resistencia pacífica reforzada por una fuerza militar y por agencias de seguridad, y que disfruta de un tremendo apoyo popular. En cuanto a la «resistencia pacífica» [de Fatah], consiste en mítines, manifestaciones, protestas, súplicas y peticiones, con el fin de mejorar los términos de las negociaciones, o para permitir conversaciones con el enemigo israelí. Esta farsa no engaña al público palestino.»[3]

Organizador de campaña Ahmad Abu Ratima: “El objetivo es traspasar la frontera, incluso a costa de vidas; Podemos llegar a Sderot en diez minutos”

El activista Ahmad Abu Ratima, uno de los organizadores y portavoz de la campaña Marcha del Retorno, escribió explícitamente en su página de Facebook sobre el plan para una infiltración masiva, primero en las comunidades israelíes cerca de la frontera de Gaza y luego en las profundidades de Israel, incluso a costa de las vidas palestinas: «Si los palestinos de Gaza logran reclutar a 100.000 manifestantes no violentos, y las otras áreas logran reclutar a decenas de miles, la ocupación tendrá dificultades para hacer frente a estas marchas masivas. Incluso si algunas personas mueren durante la ruptura real [de la frontera]… pero gracias a [su sacrificio] los palestinos logran cruzar la valla de separación y llegar a su tierra que fue ocupada en 1948, será un precio razonable a pagar. Miles de víctimas han caído en las guerras sin [lograr] ningún resultado político… Esta vez, las muertes estarán justificadas y serán con el objetivo de alcanzar un logro nacional significativo.»[4]

Según el diario Al-Quds Al-Arabi, Abu Ratima escribió en el grupo de Whatsapp de la Marcha del Retorno que la violación de la frontera «será especialmente dolorosa para la ocupación y tendrá una resonancia internacional significativa», y agregó: «En un lapso de diez minutos, todos los [manifestantes] que regresen estarán en el propio corazón del asentamiento de Sderot, y entonces las armas de la ocupación serán completamente inútiles. Las procesiones [palestinas] se mezclarán con los colonos en el corazón de nuestras ciudades ocupadas… Esto será un golpe mortal para el ocupante y sin duda sucumbirá.»

El artículo de Al-Quds Al-Arabi mencionaba los intentos palestinos de traspasar la valla fronteriza de la siguiente manera: «En los últimos días, el plan de traspasar la valla [fronteriza] de Gaza como parte del ‘Día de Avance’ ha tenido cierto éxito, cuando los jóvenes lograron traspasar la frontera en varios puntos después de cortar el alambre de púas.»[5]

Póster titulado «14 de mayo de 2018: Día de la violación [de la frontera]» (fuente: twitter.com/LayalZaqout 6, 13 de mayo de 2018)

El 13 de mayo, antes de las manifestaciones previstas para el Día de la Nakba (14 de mayo), denominado «Día de la Violación [de laFrontera]» en las redes sociales, en la página oficial de Facebook de la Gran Marcha del Retorno se publicó un mensaje que decía: «Consejos urgentes para el Día de Violación [de la Frontera]: Recuerde siempre que nuestras marchas son no violentas y utilizan únicamente medios no violentos. Los [manifestantes] que regresan deben ingresar [a los territorios israelíes] en grandes grupos de decenas, cientos o incluso miles, y sorprender a los soldados [israelíes] llegando desde [direcciones] inesperadas. Deben asegurarse de permanecer en grupos grandes, de miles, y llegar al lugar habitado más cercano dentro de nuestros territorios ocupados en 1948. [Una vez] allí, deben organizar una sentada entre los residentes israelíes. Tengan cuidado de no regresar a Gaza después de haber cruzado con éxito [la frontera], y de no dispersarse, para evitar que los soldados de ocupación se enfrenten a personas solas… La presencia de los manifestantes en camino de regreso en lugares habitados restará capacidad a los soldados de ocupación para atacarlos y les proporcionará [una fuente de] comida y agua. Las excavadoras deben venir y quitar el alambre de púas en el momento en que millones [crucen la frontera] y lleguen [a Israel]. Todos los residentes de Gaza deben salir y unirse a los [manifestantes] que regresan.

«Tengan cuidado de no causar daños ni matar a soldados o israelíes, para no darles una excusa para [cometer] actos de masacre…» [6]

Cabe señalar que el Dr. ‘Issam ‘Adwan, jefe del Departamento de Refugiados de Hamás, tuiteó el 10 de febrero de 2018, varias semanas antes del inicio de la campaña de la Gran Marcha del Retorno: «Hago un llamado a los residentes de mi aldea, Barbara, [7] para poner sus asuntos en orden en preparación para regresar a Barbara en las próximas semanas. #GreatReturnMarch.”[8]

Habitantes de Gaza publican en las redes sociales mapas para los manifestantes que cruzan la frontera, mostrando rutas y distancias a las comunidades israelíes

En las páginas de redes sociales de la Gran Marcha del Retorno y sus partidarios en Gaza se publicaron mapas y fotografías aéreas que muestran las rutas y distancias desde varias partes de la Franja de Gaza hasta las comunidades fronterizas israelíes. Algunas de las publicaciones iban acompañadas de llamamientos explícitos a infiltrarse en estas comunidades por diversas rutas.

En la página oficial de Facebook de la campaña de la Gran Marcha del Retorno fue publicada una fotografía aérea que muestra la distancia entre Gaza y el kibutz israelí Kisuffim, con el texto: «Desde la valla de separación hasta Kisuffim: 38 minutos».[9]

Mapas publicados en la página oficial de Facebook de la campaña Gran Marcha del Retorno

Un ciudadano de Gaza publicó los mapas a continuación y escribió: «[Estos mapas] han sido distribuidos a los jóvenes que van a traspasar la frontera mañana. Muestran las rutas a los asentamientos en el interior de los territorios ocupados [es decir, los territorios de 1948]». Otro usuario respondió: «Estoy en contra de todas estas publicaciones [que revelan nuestros planes], porque ahora el enemigo tomará las precauciones necesarias».[10]

Foto titulada «El asalto [a la frontera] del 14 de mayo»

Otro gazatí, en Twitter, también publicó mapas de las comunidades fronterizas de Gaza y escribió: «A cualquiera que consiga entrar en nuestro suelo ocupado: hay un pez gordo esperándonos muy cerca: el asentamiento de Be’eri, situado a 4 -A 4,5 kilómetros del este de Gaza (al norte del campo de refugiados de Al-Bureij). Está considerado uno de los asentamientos más ricos y alberga a unos 900 colonos. Se puede llegar en motocicleta en tres o cuatro minutos, o en una carrera rápida en 15-20 minutos.» En otro tuit escribió: «A todos los jóvenes resistentes que no conocen el miedo: todos los asentamientos están cerca. Si se traspasa la valla, pongan su fe en Alá y no tengan miedo…» [11]

Mapa que muestra distancias a las comunidades israelíes cercanas a la frontera con Gaza

Muhammad Al-Bursh de Gaza tuiteó: «¡Pueblos y residentes de Gaza! Con la ayuda de Alá, se llevarán a cabo oraciones de la tarde en los asentamientos fronterizos de Nativ Ha-Asara, Erez, Sderot, Nir Am [y] Mefalsim en la frontera de Gaza. Nos reuniremos en el Campamento de Retorno al norte de Jebalia, y partimos desde allí.» El tuit estuvo acompañado de una fotografía aérea de las comunidades. En otro tuit del mismo día, Al-Bursh escribió, parafraseando directivas que, según la tradición musulmana, fueron transmitidas por el profeta Mahoma y por el califa Abu Bakr a sus tropas antes de partir a la batalla: «Durante vuestro avance sagrado mañana, Les ordeno que no maten a niños, mujeres o personas muy ancianas. No quemen árboles de dátiles ni arranquen árboles frutales.»[12]

Tuits de Muhammad Al-Bursh

Llamados en las redes sociales a enfrentarse con los israelíes después de penetrar en sus comunidades

Algunas publicaciones, carteles y folletos publicados en las redes sociales llamaban a enfrentarse a los israelíes tras romper la valla y entrar en sus comunidades. ‘Emad ‘Aql, de Gaza, tuiteó: «[La ciudad israelí de] Sderot está sólo a 700 metros al este de [la ciudad palestina de] Beit Hanoun en el norte de Gaza. El cuartel general del ejército israelí está allí y alberga a unos 800 cerdos. Se puede llegar a [la ciudad] en dos minutos en motocicleta o en cinco u ocho minutos corriendo a buen paso». A continuación instó: «Asesinen, masacren, quemen y nunca tengan misericordia de ellos».[13]

Tuit de ‘Emad ‘Aql’s

Un usuario de Facebook en Gaza publicó una imagen de un combatiente enmascarado blandiendo un cuchillo, con el texto: «El kibutz Kerem Shalom, al este de Rafah, está a sólo 300 metros de la frontera. Tiene corrales para pavos, un campo de fútbol y una piscina, [aunque ] alberga sólo a 15 familias. Atáquenlas con cuchillos.»[14]

La página de Facebook «Palestina Nos Une» publicó un folleto en árabe y hebreo de «la resistencia palestina en Gaza». Dirigiéndose a los residentes israelíes de las comunidades fronterizas de Gaza, les pide que evacuen sus hogares, diciendo: «Vuestra única manera de sobrevivir es regresar a vuestro país de origen, porque nosotros estamos regresando»; «Oh judío, tú no perteneces aquí… [tú no tienes] ningún Estado aquí, sólo miedo y terror.»[15]

El folleto publicado en la página de Facebook Palestina Nos Une

Un cartel que anunciaba la «Marcha de millones para el regreso y para romper el asedio», publicado en Twitter, decía: «A los rebeldes que avanzan sobre el suelo de la patria… les recordamos las directivas de su Profeta: avancen y luchen por por la causa de Alá contra los infieles que [renuncian a] Alá, [pero] no cometan traición ni excesos, ni mutilen cuerpos ni maten a niños o monjes… [el texto está tomado de un hadiz del Profeta Mahoma].»[16 ]

Las unidades de «asalto de fronteras» y de «corte de vallas»

Publicaciones y videos en las redes sociales afirmaban que se habían establecido unidades especiales para traspasar la valla fronteriza, incluidas la Unidad de Asalto Fronterizo y la Unidad de Corte de Valla. Una página de Facebook dedicada a la antigua unidad presenta informes y videos sobre su actividad. Una publicación decía: «Los jóvenes han cortado parte del alambre de púas al este de Al-Bureij en el centro de Gaza», y estaba acompañada de fotografías que documentaban esto[17]. Otra publicación decía: «La Unidad de Corte de Vallas anuncia que está completamente preparada para cortar el alambre de púas y retirarlo de toda la longitud de la frontera de Gaza».

La página también incluía un cartel con el eslogan «¡Corten [la cerca], retírenla y avancen!». [19]

Incluso se transmitieron por televisión imágenes de la unidad de corte de vallas. En imágenes transmitidas el 27 de abril en el canal Al-Aqsa TV de Hamás, miembros enmascarados de la unidad estaban blandiendo cortadores de alambre y cantando: «Khaybar, Khaybar, oh judíos, el ejército de Mahoma ha comenzado a regresar». Uno de los miembros proclamó: «¡Oh hijos de nuestro rebelde pueblo palestino! ¡Oh hombres que están firmes en la tierra de Palestina, desde el río [Jordán] hasta el mar [Mediterráneo]! Hoy es el día de la marcha hacia nuestro territorio ocupado y tierras palestinas saqueadas. Hoy cortamos la principal valla de alambre de púas del enemigo sionista en la frontera de Gaza, al este del campo de refugiados de Jebalia. Si Alá quiere, hoy entraremos en nuestras tierras ocupadas y encenderemos una revolución contra el enemigo sionista, para proclamar, alto y claro, que este enemigo está destinado a la perdición, y que lo que fue tomado por la fuerza será recuperado sólo por la fuerza. Estamos a punto de liberar nuestra bendita tierra palestina, que nos fue saqueada por el enemigo por la fuerza, y de la cual el enemigo será expulsado sólo por la fuerza. Hemos llamado a este viernes ‘El Viernes de la Juventud Rebelde’. Somos la Unidad de Corta-cercos… Estamos transitando por el camino de Alá. Queremos izar la bandera. Que el islam recupere su gloria. Que la Mezquita de Al-Aqsa recupere su pureza. Que nuestra sangre sea derramada. Nosotros, los jóvenes rebeldes de la Franja de Gaza, al este del campo de refugiados de Jebalia, transmitimos un mensaje a los colonos a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza: ¡Salgan inmediatamente, antes de que sea demasiado tarde! ¡La revolución palestina no cesará hasta la victoria o el martirio!» [20]

Para ver un clip de MEMRI TV de estas declaraciones, haga clic aquí:

Las imágenes de la Unidad de Traspaso Fronterizo, que fueron transmitidas por Al-Jazeera Mubashir, entre otros medios, mostraban a agentes enmascarados alcanzando el alambre de púas en motocicletas y cortándolo.[21]

Captura de pantalla del vídeo de la Unidad de Infracción de Fronteras

En las redes sociales se publicaron muchos otros vídeos de habitantes de Gaza cortando la valla.[22] Para ver un clip de MEMRI TV de algunos de estos videos, haga clic aquí

