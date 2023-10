Como informaron los periódicos de Pakistán, tras el ataque de Hamás el 7 de octubre, el gobierno y los líderes religiosos islámicos de ese país expresaron su apoyo a Hamás, al tiempo que criticaron las políticas de Israel hacia los palestinos.

Anwar-ul-Haq Kakar, citado por Roznama Jang, dijo: «La solución de dos Estados no significa en absoluto aceptar a Israel como un Estado separado».

A continuación se presentan algunos extractos de sus declaraciones.

«La solución de dos Estados no significa en absoluto aceptar a Israel como un Estado separado»

Según un informe del diario urdu Roznama Jang («Guerra Diaria»), el primer ministro interino de Pakistán, Anwar-ul-Haq Kakar, encargado de celebrar elecciones y dirigir el gobierno interino, dijo: «La solución de dos Estados no significa en lo más mínimo aceptar a Israel como un estado separado.»[1]

En una entrevista un día antes, Kakar había dicho: «La solución de la disputa entre Israel y Palestina es una solución de dos Estados, que los propios palestinos exigen. Después de eso, se podrá ver la estabilidad en el Medio Oriente».

Shehbaz Sharif, ex primer ministro de Pakistán que recientemente dimitió en favor del gobierno interino, tuiteó: «Poner fin a la ocupación ilegal de Israel, la expansión de los asentamientos en tierras palestinas y la opresión contra palestinos inocentes es clave para la paz, la justicia y la prosperidad en la región. No me sorprenden los acontecimientos de hoy. ¿Qué más se puede esperar cuando Israel continúa negando a los palestinos su derecho legítimo a la libre determinación y a la condición de Estado? ¿Qué más, después de las provocaciones diarias, los ataques de las fuerzas de ocupación y de los colonos, las incursiones en la Mezquita de Al- Aqsa y otros lugares sagrados del cristianismo y el islam?»[3]

Sharif agregó: «El mundo debe admitir que una paz duradera requiere: poner fin a la ocupación de tierras palestinas, reconocer el Estado de Palestina con Jerusalén Oriental como su capital y defender el derecho de los palestinos a la independencia y la soberanía».

El primer ministro interino de Pakistán, Anwar-ul-Haq Kakar

Siraj-ul-Haq, emir de Jamaat-e-Islami Pakistán, declaró: «Israel ha estado llevando a cabo el genocidio de los palestinos oprimidos durante 50 años. La lucha palestina es una lucha entre la verdad y la falsedad».[5]

Siraj-ul-Haq también criticó al primer ministro interino de Pakistán, Anwar-ul-Haq Kakar, por describir el conflicto como una «lucha entre dos Estados» y agregó: «Ésta no es una lucha entre dos Estados, sino una lucha entre el opresor y los oprimidos.» [6] El líder religioso también dijo que Jamaat-e-Islami Pakistán organizará la Semana de Solidaridad Palestina en todo el país para expresar su apoyo a los palestinos.

«Israel es una amenaza constante a la paz internacional y una úlcera en el pecho del mundo civilizado»

Liaqat Baloch, emir adjunto de Jamaat-e-Islami Pakistán, dijo: «Israel es una amenaza constante a la paz internacional y es una úlcera en el pecho del mundo civilizado. El terrorismo sionista israelí ha cruzado los límites de las atrocidades y la subyugación de palestinos, asesinatos y masacres, y la ocupación ilegítima de la tierra palestina.» [7] Liaqat Baloch, hablando en Lahore, llamó a los musulmanes de todo el mundo a apoyar a los palestinos.

Baloch dijo: «Algunos países islámicos deberían abandonar la idea de reconocer el estado ilegítimo de Israel sobre la base de la agresión israelí y la valiente resistencia de los palestinos. Arabia Saudita, Pakistán, Turquía e Irán, actuando como parte de una estrategia conjunta, deberían inmediatamente desempeñar un papel para la seguridad de los palestinos y para poner fin a la ilegítima ocupación sionista israelí.»[8]

Islami Jamiat-e-Talaba (IJT), el ala estudiantil de Jamaat-e-Islami Pakistán, organizó una manifestación en Karachi para mostrar solidaridad con Palestina el día que comenzó el ataque de Hamás. Según un informe del diario urdu Roznama Ummat, los manifestantes portaban banderas palestinas y fueron dirigidos por Bilal Jamil de la unidad Karachi del IJT, quien dijo: «Baitul Muqaddas [es decir, Jerusalén] es parte de nuestra fe. Hamás atacó a Israel simplemente por espíritu de yihad y obligó al Estado agresor a retroceder… El pueblo de Pakistán apoya a sus hermanos palestinos y a Hamás. Hamás ha demostrado que el espíritu del anhelo de martirio es más pesado que cualquier arma y tecnología mundanas.»[9]

Siraj-ul-Haq, emir de Jamaat-e-Islami Pakistán

Una declaración conjunta fue emitida por Pir Syed Abdul Qadir Shah Shirazi, el emir de Jamaat Ahle Sunnat Pakistán, y varios otros líderes del grupo como Syed Rafiq Shah, Maulana Abrar Ahmad Rahmani, Dr. Syed Abdul Wahab Qadri, Allama Khalilur Rehman Chishti, Syed Rafiq Shah, Mufti Bilal Qadri, Maulana Altaf Qadri y Allama Kamran Rizvi.

Estos líderes, según un informe de los medios de comunicación, declararon: «Los muyahidines palestinos enterraron hasta convertirlo en polvo el orgullo de Israel. Los ataques de los muyahidines palestinos contra Israel son una reacción contra la agresión sionista. Los ataques sorpresa han destruido la impresión de que Israel es invencible». [10] Los líderes de Jamaat Ahle Sunnat Pakistán dijeron: “La defensa de los palestinos contra el terrorismo sionista y la liberación de Bait-ul-Muqaddas [Jerusalén] es el derecho de la Nación musulmana”.[11]

[1] Roznama Jang (Pakistán), 9 de octubre, 2023.

[2] Roznama Jang (Pakistán), 9 de octubre, 2023.

[3] Twitter.com/CMShehbaz/status/1710650751934976132, 7 de octubre de 2023.

[4] Twitter.com/CMShehbaz/status/1710650751934976132, 7 de octubre de 2023.

[5] Roznama Jang (Pakistán), 9 de octubre, 2023.

[6] Roznama Jang (Pakistán), 9 de octubre, 2023.

[7] Roznama Jasarat (Pakistán), 9 de octubre, 2023.

[8] Roznama Jasarat (Pakistán), 9 de octubre, 2023.

[9] Roznama Ummat (Pakistán), 8 de octubre, 2023.

[10] Roznama Jang (Pakistán), 9 de octubre, 2023.

[11] Roznama Jang (Pakistán), 9 de octubre, 2023.