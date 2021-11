Millions of people in the US are newly eligible to receive a COVID booster shot and will benefit from additional protection. However, there are 65 million individuals who are not yet vaccinated. It is also important to ensure that unvaccinated people take the first step and get an initial vaccine.

מיליאָנען מענטשן אין די פֿאַראייניקטע שטאַטן זענען לעצטנס ראָוי געוואָרן אויף אַ צוגאָבשטאָך קעגן קאָוויד און וועלן געניסן פֿון אַ שטאַרקערער באַשי‮צונג. פֿאַראַן אָבער 56 מיליאָן יחידים וואָס זענען נאָך נישט וואַקצינירט. וויכטיק איז אויך צו פֿאַרזיכערן אַז ווער ס׳איז נאָך נישט וואַקצינירט זאָל מאַכן דעם ערשטן טראָט און זיך לאָזן וואַקצינירן מיט אַן ערשטער דאָזע.

[MILYÓNEN MENTShN IN DI FARÉYNIKTE ShTATN ZÉNEN LETSTNS RÓE GEVÓRN AF A TSÚGOBShTOKh KEGN KÓVID UN VELN GENÍSN FUN A ShTÁRKERER BAShÍTSUNG. FARÁN ÓBER FÍNEF UN ZÉKhTSIK MILYÓN YEKhÍDIM VOS ZÉNEN NOKh NIShT VAKTSINÍRT. VÍKhTIK IZ OYKh TSU FARZÍKhERN AZ VÉR S’IZ NOKh NIShT VAKTSINÍRT ZOL MAKhN DEM ERShTN TROT UN ZIKh LOZN VAKTSINÍRN MIT AN ÉRShTER DOZE.]