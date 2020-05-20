Diario Judío México - װאָס באַקט זיך בײַ אײַך // VÓS BÁKT ZIKh BA ÁYKH?
¿Qué se cuece en tu horno?
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bake (v./imp.): באַקן
[BAKN]
bake (v./pf.): אָ֜פּבאַקן; אױ֜סבאַקן
[ÓPBAKN; ÓYSBAKN]
baking pan: דער בעקן, ־ס; דער באַ֜קפֿאַן, ־ען
[DER BEKN, -S; DER BÁKFAN, -EN]
baking powder: דער באַ֜קפּראָשיק
[DER BÁKPROShIK]
baking soda: די (באַ֜ק)סאָ֜דע
[DI (BÁK)SÓDE]
bread: דאָס ברױט, ־ן
[DOS BROYT, -N]
cake yeast: דאָס הײ֜װנשטיק
[DOS HÉYVNShTIK]
corn meal: די/דאָס קוקורו֜זע־מעל; די/דאָס פּאַפּשױ֜מעל
[DOS/DI KUKURÚZE-MEL; DOS/DI PAPShÓYMEL]
dough: דאָס טייג
[DOS TEYG]
flour (n.): דאָס/די מעל
[DOS/DI MEL]
flour (v.): באַשי֜טן <באַשפּרע֜נקלען> מיט מעל; פֿאַרמע֜ליקן
[BAShÍTN <BAShPRÉNKLEN> MIT MEL; FARMÉLIKN]
knead the dough: אוי֜ס)קנעטן דאָס טייג)
[(ÓYS)KNETN DOS TEYG]
lump of dough: דאָס שטיק טייג, שטי֜קער טייג
[DOS ShTIK TEYG, ShTÍKER TEYG]
powdered yeast: דער הײ֜װן־פּראָ֜שיק
[DER HÉYVN-PRÓShIK]
pre-heat the oven: אױ֜סהײצן <אָ֜נהײצן> דעם אויוון
[ÓYSHEYTSN <ÓNHEYTSN> DEM OYVN]
rise (of dough): אוי֜פֿגיין
[ÚFGEYN]
rolling pin: דאָס װאַ֜לגערהאָלץ, …העלצער; די קאַ֜טשלקע, ־ס
[DOS VÁLGERHOLTS, …HELTSER; DI KÁTShLKE, -S]
roll: די בו֜לקע, ־ס; דאָס בו֜לקעלע, ־ך; דער זעמל, –; דאָס ברײטל, ־עך
[DI BÚLKE, -S; DOS BÚLKELE, -Kh; DER ZEML, –; DOS BREYTL, -EKh]
rye bread: דאָס קאָ֜רנברױט
[DOS KÓRNBROYT]
sourdough bread: דאָס זוי֜ערטייג־ברויט
[DOS ZÓYERTEYG-BROYT]
whole-wheat bread: דאָס ראַ֜זעװע <קלײַ֜ענװײצענע/ גאַ֜נצװײצענע> ברױט
[DOS RÁZEVE <KLÁYENVEYTSENE/GÁNTSVEYTSENE> BROYT
yeast: הייוון (ל״ר)
[HEYVN (pl.)]
Man doesn’t live by bread alone.
נישט אױף ברױט אַלײ֜ן לעבט דער מענטש.
[NIShT AF BROYT ALÉYN LEBT DER MENTSh.]
She makes a good living.
זי האָט ברויט מיט אַ מע֜סער
[ZI HOT BROYT MIT A MÉSER.]
That takes the cake!
!ס׳איז נישט אױ֜סצוהאַלטן!; דאָ֜ס דאַרף מען קע֜נען
[S’IZ NIShT ÓYSTSUHALTN!; DÓS DARF MEN KÉNEN!]