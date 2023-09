Personal del Grupo Wagner entrena a las fuerzas de seguridad de Bielorrusia mientras se expande la empresa militar privada local

El Grupo Wagner encuentra refugio en Bielorrusia en el contexto de la creciente tensión entre ese país y los países de su frontera occidental. Todo parece indicar que las autoridades bielorrusas están tratando de utilizar al grupo como un «activo de amenaza», mientras que el número real de personal del Grupo Wagner estacionado en el país, que supuestamente han entrenado a las fuerzas bielorrusas, parece estar disminuyendo y en los medios aparecen informes sobre una empresa militar privada bielorrusa.

Grupo Wagner en Bielorrusia

Cuando el Grupo Wagner se rebeló contra las autoridades rusas los días 23 y 24 de junio de 2023, la crisis se resolvió tras la intervención del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. Se informó que, gracias a su mediación, el Grupo Wagner «irá a Bielorrusia». Los primeros informes decían que se construirían tres campamentos en Bielorrusia para albergar al Grupo Wagner. Los canales de Telegram informaron en ese momento que alrededor de 7.000 efectivos de Wagner estaban desplegados en Bielorrusia. El 3 de julio, el canal Wagner Telegram, cercano al Grupo Wagner, publicó fotografías de un campamento cerca de la ciudad de Osipovichi en Bielorrusia, en el que se suponía que se alojaría el personal de Wagner. Según imágenes de satélite publicadas por el canal bielorruso Telegram, el campo está situado en el territorio de la Unidad Militar de Bielorrusia 61732. El presidente Lukashenko hizo varias declaraciones contradictorias sobre el futuro del Grupo Wagner en Bielorrusia, provocando una protesta pública, incluida una declaración sobre Wagner. El grupo se fue de «gira a Rzeszów», lo que luego se dijo que era una broma. Además, dijo que el personal de Wagner «transmitirá su experiencia» a sus colegas bielorrusos. De hecho, los canales de Telegram cercanos a Wagner mostraron los ejercicios conjuntos del personal de la empresa y las fuerzas bielorrusas.

Una publicación de Telegram incluye fotografías aparentemente de un campamento de Wagner ubicado en Osipovichi, incluidas tiendas de campaña para servicios públicos y tiendas de campaña para alojar al personal. El texto de la publicación dice que el campamento tiene capacidad para entre 7.000 y 9.000 personas.

Después de que se reportara la muerte de los líderes del Grupo Wagner, incluido su jefe Yevgeny Prigozhin, en un accidente aéreo el 23 de agosto en el Óblast de Tver de Rusia, el futuro del grupo se volvió aún más incierto. El 24 de agosto se informó que estaban desmantelando el campamento de Osipovichi. Sin embargo, al día siguiente Lukashenko dijo que el grupo Wagner permanecería en Bielorrusia: «Wagner vivió, Wagner vive, Wagner vivirá para siempre en Bielorrusia, por mucho que algunas personas no lo quieran. Hemos construido un sistema con Prigozhin sobre cómo Wagner se ubicará aquí. Y estas imágenes del espacio, de que estamos desmantelando algo… No necesitamos tantas [carpas]. Todavía hay un núcleo [de Wagner] aquí, […] dentro de unos días todos estarán aquí, hasta 10.000 personas. […] Los estamos ayudando y apoyando, por lo que no se van a ninguna parte. Mientras nosotros y esta unidad los necesitemos, vivirán y trabajarán con nosotros».

Cabe señalar que el número impreciso de «hasta 10.000 personas» es incluso superior a la capacidad del campamento que se reportó, tal como estaba previsto antes de que se desmantelaran las tiendas de campaña. Los informes dicen que, según imágenes de satélite, el campo Wagner en Osipovichi podría albergar, a partir del 25 de agosto, a unos 3.000 hombres, suponiendo que cada tienda pudiera albergar a 20. Además, el medio bielorruso «Nasha Niva», que las autoridades bielorrusas consideran extremistas, informó que el campo de Wagner está custodiado por las Fuerzas de Operaciones Especiales (SSO) de Bielorrusia y otras unidades especiales.

Los estados miembros de la UE vecinos de Bielorrusia han expresado muchas preocupaciones sobre el despliegue del Grupo Wagner. En respuesta, Lukashenko acusó a estos países de «facilitar la histeria», mientras que el secretario de Estado del Consejo de Seguridad de Bielorrusia, Alexander Wolfovich, afirmó que el Grupo Wagner no representa ningún peligro para los estados vecinos. Esto se parece a la postura de las autoridades bielorrusas sobre la cuestión de los inmigrantes que entran a la UE desde ese país. En su declaración del 1 de agosto, Lukashenko dijo que Bielorrusia protege a la UE del Grupo Wagner.

Publicación del canal oficial de Telegram «BELTA» que cita al presidente bielorruso Lukashenko. El texto dice: «Que recen para que retengamos [al Grupo Wagner] y les proveamos de alguna manera. Si no fuera por nosotros, se habrían infiltrado [en la UE] y atacado Rzeszow y Varsovia (…) Por lo tanto, no deberían culparme sino agradecerme.»

Al comentar sobre la cuestión de los inmigrantes que entran en la UE a través de Bielorrusia, Lukashenko afirmó: «Ustedes [Occidente] me impusieron sanciones y ¿esperan que los proteja de los inmigrantes? Bueno, entonces atrápenlos allí ustedes mismos. Merkel los invitó una vez. (…) Pero no lucharemos por Europa ni nos rasgaremos las vestiduras [es decir, iremos más allá] debido a las políticas que [la UE] está aplicando». Se podría argumentar que Lukashenko utiliza ambos temas para presionar a la UE para que coopere mediante la amenaza de crear conflictos.

El Grupo Wagner también comentó sobre el desmantelamiento del campamento cerca de Osipovichi. Según los mensajes, el personal del Grupo Wagner continúa entrenando a las Fuerzas Armadas de Bielorrusia y ellos mismos reciben entrenamiento para prepararse para las misiones en África. El Grupo Wagner confirmó la deconstrucción parcial del campo de campaña, señalando que esto no es evidencia del regreso del grupo a Rusia sino que más bien está asociado con la necesidad de reubicar tropas antes del próximo invierno. Además, el grupo señaló como motivo de reubicación el deseo de esconderse de los satélites occidentales.

El 3 de septiembre, el canal de Telegram asociado con el Grupo Wagner publicó una foto de un evento en el que el comandante de las tropas internas del Ministerio del Interior de Bielorrusia, general de división Nikolai Karpenkov, felicitó y agradeció a los instructores del Grupo Wagner por su trabajo en la transferencia de sus conocimientos de combate adquiridos a través de la experiencia a sus colegas bielorrusos.

El comandante Nikolai Karpenkov está al frente y al centro con uniforme militar.

Todo parece indicar que una parte del personal del Grupo Wagner permanecerá en Bielorrusia. La cifra exacta probablemente se mantendrá en secreto o incluso se exagerará, beneficiándose de la espantosa reputación del Grupo Wagner. Además, hubo informes de que Bielorrusia planea crear su propia empresa militar privada. El «GardService» bielorruso aumentó su personal en más de 1.000 hombres. Los medios locales de oposición informaron que el Grupo Wagner al menos había formado al personal del «GardService» en limpieza de edificios, asalto urbano e ingeniería.