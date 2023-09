Reconocido intelectual ruso Lukyanov: ‘Por qué la ‘mayoría mundial’ ve el conflicto de Ucrania como un ejemplo del declive del poder europeo y norteamericano’

El 11 de septiembre, 2023, el editor jefe del medio Russia in Global Affairs, Fyodor Lukyanov [1], publicó un artículo titulado «Por qué la ‘mayoría mundial’ ve el conflicto de Ucrania como un ejemplo del declive del poder europeo y norteamericano». En el artículo, Lukyanov sostiene que el actual conflicto en Ucrania está fortaleciendo la posición política de la «mayoría mundial», mientras que el poder de Occidente disminuye. «No sólo China, de la que a menudo se habla como el verdadero vencedor del enfrentamiento entre Rusia y Occidente… sino también una serie de países que antes desempeñaban un papel subordinado, ahora se están emancipando y saliendo de esta camisa de fuerza», escribió Lukyanov.

(Fuente: Tasnimnews.com)

El siguiente es el artículo de Lukyanov:[2]

«Los oponentes exageraron la vulnerabilidad de los demás y confundieron a sus rivales con tigres de papel»

«Estamos en el otoño de 2023 y el conflicto de Ucrania se ha convertido en una parte integral del panorama político y económico internacional. No se espera un cese de las hostilidades. Mientras tanto, no parece probable ni una victoria decisiva de una de las partes ni un acuerdo de paz en el futuro previsible”.

«La situación sigue siendo el factor más importante que influye en el equilibrio de poder global”.

«Cuando comenzaron los combates, quedó inmediatamente claro que las relaciones entre Rusia y Occidente estaban entrando en una fase aguda. Pero la gravedad y la persistencia del conflicto han superado las expectativas. En febrero de 2022, pocos podrían haber imaginado el nivel actual de apoyo técnico-militar de la OTAN a Ucrania y un desmantelamiento tan completo de todos los vínculos entre Rusia y los países occidentales.”

«Las predicciones de la primera fase no funcionaron para nadie. Moscú calculó mal el estado de ánimo político-militar y público en Ucrania y la voluntad de Estados Unidos y sus aliados de llegar tan lejos para apoyar a Kiev. Occidente cometió el error de suponer que el sistema económico ruso no podía resistir un bloqueo externo, pero que la economía global podía prescindir de Moscú con relativa facilidad. La percepción de ambas partes sobre su propia capacidad para obligar a sus adversarios a cambiar de rumbo y hacer concesiones no coincidía con la realidad”.

«Los errores cometidos en las primeras etapas fueron el resultado de estereotipos formados anteriormente. Si quitamos los matices, los oponentes exageraron la vulnerabilidad de los demás y confundieron a sus rivales con ‘tigres de papel’. Esto sigue siendo en parte un elemento, pero más bien una figura retórica de propaganda. El juego se ha convertido en un proceso prolongado en el que cada lado intenta movilizar sus ventajas y acumular una superioridad decisiva para escapar del punto muerto».

«La crisis de Ucrania es producto de la cultura política occidental»

«La intensidad del enfrentamiento entre Rusia y Occidente está aumentando, pero no su calidad”.

«Los cambios más significativos se registraron en la parte del mundo que no está involucrada en el conflicto, aunque sí afectada por él. La noción rusa actualmente de moda de una ‘mayoría mundial’, que se aplica a la parte no occidental de la humanidad, es algo confuso porque sugiere una comunidad consolidada. Sin embargo, la esencia de esta mayoría es su heterogeneidad, en contraste con la cohesión universal de valores que ofrece Occidente. Sin embargo, el término sí perfila los contornos, un conjunto de países que no están dispuestos a verse arrastrados a procesos que siguen la tradición de la política occidental. La crisis de Ucrania es un producto de la cultura política occidental, a la que pertenecen todos los participantes inmediatos. Rusia, que ha adoptado una postura extremadamente antioccidental, también está actuando (o digamos se ve obligado a actuar) dentro del paradigma político-militar occidental”.

«Existe una opinión cada vez mayor entre la mayoría del mundo de que la influencia de aquellos que durante mucho tiempo han dictado las reglas en el ámbito internacional está disminuyendo. En esto resulta que tanto Occidente como Rusia dependen mucho más el uno del otro de lo que lo harían. El grado de dependencia es, por supuesto, diferente y relativo, pero la capacidad de imponer cualquier cosa a terceros países se está debilitando”.

«Dicho esto, el tan esperado mundo multipolar ha demostrado ser más complicado de lo esperado. No se trata sólo de interacciones aisladas de unos pocos centros de poder que de alguna manera se comunican entre sí, sino del surgimiento de una red de diversas interconexiones entre actores de diferentes puntos fuertes. Los vínculos no son muy ordenados, horizontales o verticales, y el desequilibrio de los participantes aumenta la no linealidad.»

La crisis ucraniana traza «una línea bajo el colonialismo»

«La crisis ucraniana tiene varias implicaciones prácticas para la mayor parte del mundo”.

«En primer lugar, ha surgido una potencia que desafía abiertamente y sin reservas a Occidente, y Occidente no ha podido hacer nada al respecto, a pesar de realizar esfuerzos considerables. Esto permite al mundo no occidental actuar cada vez de forma más independiente, ante nuestra propia mirada”.

«La segunda es que, cuando los estados del Norte Global comienzan a entrar en conflicto entre sí, todavía no les importa cómo afecta eso al Sur Global”.

«En tercer lugar, la política de distanciamiento en general, pero de compromiso con cuestiones específicas puede dar dividendos, pero tenemos que utilizarla con habilidad”.

«En cuarto lugar, las relaciones fructíferas son posibles y necesarias sin los grandes que insisten en su indispensabilidad, pero que a menudo no resuelven los problemas de los países y regiones, sino que los llevan a un callejón sin salida en la búsqueda de sus propios intereses”.

«Todos estos son factores que ayudarán a configurar un nuevo marco internacional. Aún no ha surgido. Pero cuando el conflicto actual llegue a su fin, cualquiera que sea el resultado concreto para los participantes inmediatos, serán la mayoría de los países del mundo quienes más fortalecerán sus posiciones”.

«No sólo China, de la que a menudo se habla como el verdadero vencedor del enfrentamiento entre Rusia y Occidente (tal conclusión se deriva sólo de una lógica lineal), sino también una serie de países que antes desempeñaban un papel subordinado, ahora se están emancipando y saliendo de esta camisa de fuerza”.

«Nos atrevemos a creer que la política mundial podría volverse más racional, porque entonces los intereses pragmáticos se expresarían abiertamente y de manera profesional, y no bajo el Kool-Aid de varios mesianismos, que han sido populares en el Norte Global durante siglos. Y en este sentido, se puede argumentar que la crisis ucraniana realmente traza una línea bajo el colonialismo en el sentido amplio.»

[1] Fyodor Lukyanov es editor jefe de Russia in Global Affairs, profesor de investigación en la Facultad de Economía Mundial y Asuntos Internacionales (Universidad Nacional de Investigación – Escuela Superior de Economía, Moscú, Rusia) y director de investigación del Valdai Discussion Club.

[2] Eng.globalaffairs.ru/articles/decline-european-american-power, 11 de septiembre de 2023.