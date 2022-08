osher McDonald’s: para muchos jóvenes conservadores de kashrut , esta combinación de palabras es el santo grial: puedes encontrar 62 McDonald’s kosher en todo Israel (también puedes encontrar una franquicia kosher en Buenos Aires, para tu información).

Pero, ¿vale la pena visitar McDonald’s en Israel incluso si no se mantiene kosher? La respuesta a eso es, bueno, absolutamente individual, pero para este expatriado israelí: sí.

El primer McDonald’s en Israel abrió en 1993 en mi ciudad natal de Ramat Gan, en el centro comercial Ayalon, el lugar donde tuve mi primer McDonald’s, ¡aleluya! (Además, si le gusta un buen centro comercial, le recomiendo una visita a este recientemente renovado ). En este momento, la cadena tiene más de 200 ubicaciones en todo el país.

Probablemente sepa que los menús de McDonald’s cambian en todo el mundo: en Italia, McDonald’s sirve espresso y en Canadá, la cadena de comida rápida sirve poutine . Israel también tiene sus propios elementos de menú exclusivos de McDonald’s, que cambian según la temporada, y algunos de ellos pueden sorprenderlo.

El McDonald’s israelí solía ofrecer wraps y falafels, pero ya no. En verdad, ¿por qué alguien compraría falafel en McDonald’s cuando hay mucho mejor falafel en cada esquina? Pero hay algunos artículos bastante buenos que resistieron la prueba del tiempo y la opinión popular.

Un artículo que parece haberse quedado aquí en Israel y que no está disponible en los EE. UU. es el trozo de papa de McDonald’s, o como lo llaman aquí, la papa (dígalo con acento hebreo). Casi nunca pido papas fritas con mi McDonalds aquí porque la textura suave y crujiente y los sabores especiados de la rodaja de patata son superiores, especialmente si se sumergen en un poco de mayonesa fría, que el cajero de McDonald’s casi siempre ofrecerá junto con su pedido.

Otro artículo que les encanta a los niños aquí son los palitos de maíz o los nuggets de maíz. A los israelíes les encanta su schnitzel de maíz , o “schnitzel tiras”, producido en masa y popularizado por la empresa vegetariana israelí Tivol. Esta variación de McDonald’s son nuggets fritos dulces y salados con trozos de maíz en el interior y un exterior empanizado crujiente. Mi niño pequeño era un gran admirador, y puede que le haya cogido un par o no.

Como gran parte del país, la mayoría de los McDonalds en Israel son aptos para veganos. Hay una opción de hamburguesa vegana que probé y, sinceramente, encontré incluso mejor que la hamburguesa normal, especialmente cuando se sirve con su salsa “picante real” (sí, McDonald’s fuera de los EE . “Pulp Fiction” , dirigida por el local israelí Quentin Tarantino , me pregunto cuál es su pedido de McDonalds israelí.

Los israelíes también tienen opiniones muy fuertes sobre los alimentos saludables : recientemente, el ministerio de salud israelí agregó calcomanías rojas a los alimentos con alto contenido de grasa, sodio y azúcar. Por lo tanto, McDonald’s ofrece algunas opciones tradicionalmente “saludables” como ensaladas, ya sea una ensalada verde o una ensalada de repollo al estilo asiático, cubierta con pollo crujiente, nuggets de pollo, pechuga de pollo, filete de pescado o los nuggets de maíz antes mencionados. Probé una de esas ensaladas y la encontré… lo suficientemente satisfactoria. Las comidas para niños vienen con una bolsa de frutas o palitos de zanahoria, que también puede obtener como guarnición.

Algunos estadounidenses pueden encontrar que falta la hamburguesa de carne kosher, especialmente cuando Israel ofrece lugares de hamburguesas kosher y no kosher que sirven hamburguesas excelentes y jugosas. Pero vienen con muchos aderezos divertidos, como champiñones en un adobo asiático y aros de cebolla; también tienen hamburguesas al estilo de Nueva York, Texas, Tokio y Ámsterdam con combinaciones interesantes de salsas y aderezos. La última vez que visité la cadena, ofrecían una hamburguesa de kebab , que agregaba algunas hierbas y especias adicionales a la hamburguesa y, sinceramente, la hacía bastante deliciosa.

Honestamente, los productos de pollo en McDonald’s son bastante buenos, desde nuggets, pollo crujiente, hasta el recientemente reintroducido McChicken (también hay un filete de pollo sobre el que tengo sentimientos encontrados). Los israelíes aman su pollo, por lo que tiene sentido que la cadena sea sólida en ese departamento.

Si eres fanático de McFlurry, puedes satisfacer tus antojos en la cadena. Este verano, introdujeron el helado de pistacho, que no he probado y, sinceramente, no planeo hacerlo (¡Israel tiene mucho helado excelente !). Pero si se está perdiendo ese buen servicio suave, puede obtener su dosis en la mayoría de las ubicaciones de McDonald’s en Israel.

En general, McDonald’s en Israel es bastante bueno. Si nunca antes ha comido McDonald’s por razones de kashrut, lo que algunos llaman “McBirthright” es imprescindible, solo por la experiencia. El McDonald’s israelí también ofrece opciones sin gluten , aunque no en todos los lugares, por lo que las personas con sensibilidad al gluten y celíacas pueden tener su propio “McBirthright”.

Pero si ha tenido McDonald’s antes, no diría que tiene que agregarlo a su apretado itinerario de viaje, pero definitivamente nunca lo desalentaría. Y estás atrapado en un centro comercial con dos niños , como yo, visitar McDonald’s israelí es inevitable, así que la buena noticia es que tú también puedes comer y, con suerte, amarlo.