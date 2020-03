Diario Judío México - Santo virus ke mos enserro en las kazas i de pensar solo ke es prohibido de salir me viene gongoshas, mizmo si estava siempre kuaji en kaza antes de sus majestades, la korona de los viruses ! Buen mal ke mos regalaron estos ojikos estirados kon sus uzos de komer pelejos i animales entosegados ! Agora mos kale muncha pasensya para akseptar este regalo ! Lo mas komplikado i horrivle de esta episoda es ke no savemos i no puedemos saver si se va topar una medisina o no, kuanto tiempo mas este terremoto va kontinuar, por kuantos mezes o anyos devremos estar emprizonados…. Avro las kadenas etranjeras de la TV porke en Turkiya nunka puedre kreyer a lo ke mos dizen. La mueva moda es ke es Israel ke kulpa esta pandemika juntos kon los Estados Unidos ! De riyir o de yorar no lo se !

Ma no es esto todo ke keriya eskrivirvos oy… Teniya otra ideya muncho mas ermoza ke vos iva yevar a uno de los lugares mas enkantadores de muestra planeta. Oy es un infierno sin duvda ! Povretos de los Italyanos ke se mueren komo moshkas…. En el tiempo del kual vos keriya avlar, eran angelos de amor i de ermozura ke bolavan en sus sielos azul, estreyadas las noches kon miles de menoras…. El kanton de los amores de los mas rikos i poderozos del mundo en sus yachtes ke no son mankos de los palasyos ande moran…. Un chiko bodre de mar muy arrekojido en forma de la luna ande los arvoles son mas vedres de los otros, ande las flores golen mijor i la mar es limpida komo kristal: PORTOFINO en la kosta LIGURA, komo la famoza kantika de Dalida en los anyos 60.

Manko de 14 anyos teniya…..

Mos topavamos kon las amigitas kada vez en una otra kaza el Shabat dospues de midi. Buenas vistidikas, el penyado a la Grace Kelly !

El gute era preparado por las madres ke davan una atensyon espesyal a estas reuniyones de las chikas madmuazelikas ke kopyavan los grandes en todo !

Era el tiempo de los diskos 78, un poko mas chikos de los 33 tours ke no egzistiyan alora. Avlo de la epoka antes de los CD 45 tambien ! En Turkiya por seguro ! Puedeser ke en Amerika o Europa ya estavan mas adelantados …

Oyiamos Dalida ! Bambino….. Love in Portofino.. Avlavamos de la eskola i de los ijikos ke mos miravan o ke miravamos ! De filmos, de los artistos i de los livros ke meldavamos … De kualo oriyamos echo en enverano i kon ke

grupo de amigos era mas divertido… De los aniversaryos de las amigas i de regalos ke aresiviyamos o teniyamos en tino de merkar…. De los perros o de los gatos ke teniyamos….

Leshos de la realitad de la vida… De las ansyas i hazinuras…Leshos de la ambre i de la insekuritad del diya dospues, de la violensya, de no tener una kama kayinte para durmir…

NI KE SAVIYA LO KE ESTAS KOZAS ERAN….. No konosiya i no teniya oyido las dezgrasyas ke las chikas de muestra edad aviyan eksperiyensado en la shoa, en los kampos de la muerte, antes unos kuantos anyos solo…..

Abasho esta kantika nostaljika de diyas de miel ke pasaron komo un suenyo maraviyozo…

I found my love in Portofino

I1 y avait à Portofino un vieux clocher qui s’ennuyait

De ne sonner que les mâtines quand Portofino se réveillait

Mais après cette nuit divine on l’entendit sonner un jour

Même jusqu’aux villes voisines de Portofino pour notre amour

.Je vois le marié qui m’emporte vers le petit chalet de bois

Dont il me fait franchir la porte en me portant entre ses bras

A chaque fois qu’à Portofino le vieux clocher sonne là-haut

I1 chante notre mariage vers les nuages

A Portofino

I found my love, i found my love

Muncho mas tadre sali a konoser el mundo a mi manera. Alkili en Zurich una poderoza Volvo, bordo kon ruedas briyando i siguiendo mi fantaziya abashi fina la punta sur de Italia -Brindisi- , dospues de Venezia, Rimini i Peskara…. Ma sin apurarme del todo. Gozando de kada punto de mi viaje ! Dospues fue la asuvida del botte, pasando por miles de lugares, kada kanton i kantoniko de Roma, de Floransa ets….para yegar a la manyifisente kosta Ligura… i Portofino enfin. Adori todos mis viajes i lo mas, los ke ize a solas kon Sharope por kompanyera ! Es la sola persona en el mundo ke me komprende al sien por sien i nunka tenemos konfliktos endjuntas ! Nunka tiene keshas i su buen humor me da felisitad i repozo ! Nunka me aburri kon eya…. Todo es divertido i bienestar…..Me akodro ke no torni a kaza porke kije gozar mas i mas. Les konti une konseja a mis direktores i kontinui al sur de Fransa, arrepozandome en kada lugar ke me enkantava en kamino ! Gosti de todo, merki kozas ke me enteresaron i yegi a Espanya…. Kuaji entera la abrasi ! Sus sivdades, sus puevlos, sus rios i sus monumentos… No kije espartirme !

Ma deviya ! Kon un grande torno entri otra vez en Fransa i mi topi segunda vez en la Suissa. Teniya lagrimas de espartirme de MI Volvo ! El avion me asperava…

Vos kontare puedeser passages de este viaje inolvidable un otro diya….

Kon karinyo i kuidavos bien de este korona desgrasyado !

