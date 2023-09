Rambam: combatiendo el aumento de la enfermedad inflamatoria intestinal con el microbioma

Los casos de enfermedad inflamatoria intestinal en Israel han aumentado en los últimos años, asociados con cambios en el estilo de vida y los hábitos alimentarios. Los investigadores del Rambam Health Care Campus (Rambam), en Haifa, Israel, están luchando contra esta alarmante tendencia con el microbioma.

Foto: (De izquierda a derecha) Dr. Haggai Bar Yosef y Dra. Milana Pitashny

Fotografía: Rambam HCC

Según el Comité de Salud de la Knesset de Israel, la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) ha aumentado significativamente un 250% desde 2005 en Israel. Este aumento alarmante se ha asociado con nuestro estilo de vida y hábitos alimentarios actuales. Como resultado, los médicos-científicos del microbioma de Rambam han estado estudiando la conexión biológica entre los alimentos procesados y la incidencia de la EII.

El Dr. Hagai Bar-Yosef es médico tratante en el Instituto Gastroenterológico de Rambam y especialista en trasplante de bacterias intestinales. Él comparte: “El creciente consumo de alimentos procesados entre el público general en Israel puede ser una de las principales causas del aumento de la tasa de inflamación intestinal. Estamos investigando la conexión biológica entre los alimentos procesados y las enfermedades inflamatorias del intestino. El factor de conexión entre la nutrición y estas enfermedades se encuentra a través del microbioma”.

Los microbiomas son comunidades de organismos como virus, bacterias y hongos. Algunos residen en nuestros intestinos y desempeñan un papel importante en diferentes procesos metabólicos. El uso del microbioma para tratar la EII se está volviendo más popular en todo el mundo. Esto se hace mediante el trasplante de bacterias intestinales. Bar-Yosef explica: “Los desechos humanos se recolectan de un donante humano sano y luego, mediante un proceso de trasplante de microbiota fecal (TMF), se introducen en el tracto gastrointestinal del paciente”. Y continúa: “Muchos pacientes en Israel han sufrido infecciones bacterianas recurrentes por Clostridium, que son resistentes al tratamiento con antibióticos. Los hospitales israelíes están trasplantando microbiomas del contenido fecal a estos pacientes, con una tasa de éxito del 90% en el tratamiento de la infección. Esto es extraordinario, considerando los tratamientos antibióticos que no dieron resultado en el pasado”.

Los investigadores están investigando la capacidad del microbioma para hacer frente a diferentes desafíos médicos que se desarrollan en nuestros cuerpos. “Hemos descubierto que los pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn tienen microbiomas dañados”. Bar-Yosef dice: “En el caso de la enfermedad de Crohn, por ejemplo, se ha observado la presencia de bacterias hostiles relacionadas con la reaparición de la enfermedad. En el caso de la colitis ulcerosa, los estudios han demostrado que el tratamiento con un trasplante de microbioma puede conducir a la remisión de la enfermedad. Estos tratamientos todavía se están investigando”. Según Bar-Yosef, un estudio actual está estableciendo una conexión entre el microbioma y varios campos de la medicina basándose en el vínculo científico entre el microbioma en el área intestinal y las diferentes condiciones de los pacientes. “Los resultados de las investigaciones confirman que la distensión abdominal o intestino inflamado ocurre en múltiples condiciones: obesidad, infecciones, autismo y otras. Estas son sólo una parte de las diferentes posibilidades para considerar el tratamiento de transferencia de microbiomas. Nuestra investigación tiene como objetivo restaurar el equilibrio del microbioma y permitir que este equilibrio influya orgánicamente en la enfermedad o la salud del paciente”.

La Dra. Milana Pitashny, directora del Centro Clínico y de Investigación de Microbioma de Rambam, añade: “Ya sea para investigación o tratamiento, el uso de microbiomas humanos es posible gracias a los voluntarios que están dispuestos a contribuir con sus desechos humanos. Junto a nuestros socios de investigación internacionales y los principales científicos locales, acumulamos los microorganismos “buenos” del sistema digestivo del donante en tamaños adecuados y estamos mejorando el tratamiento contra la bacteria Clostridium”.

Pitashny explica que algunas de las opciones perfeccionadas de tratamiento incluyen una cápsula tragable o directamente en el sistema digestivo a través de una colonoscopia o un enema. Las últimas opciones son el tratamiento aceptado en pacientes con una infección recurrente por Clostridium cuando los antibióticos no son efectivos. Ella añade que el Rambam está fabricando un polvo terapéutico que se encapsula y se toma por vía oral.

“También estamos trabajando en el desarrollo de métodos para diagnosticar y hacer un seguimiento de los pacientes que se sabe que tienen cambios en sus microbiomas”, concluye Pitashny. “Estamos tratando de concienciar más a los médicos. El microbioma es un tesoro que espera ser descubierto”.