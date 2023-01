Al pensar en la cirugía cuando era yo un estudiante de Medicina y los avances que hoy en día gozamos, empiezo a darme cuenta del progreso exponencial que disfrutamos.

Esto ha repercutido en una más longeva expectativa de vida con mejores resultados de las intervenciones quirúrgicas las cuales son más eficientes, con menor dolor, rápida convalecencia y cortas hospitalizaciones.

Recuerdo que en Neurocirugía lo más avanzado era la técnica estereotáctica que se hacía en muy pocos centros médicos con un halo o marco que utiliza fluoroscopia y tardaba horas en centrar las coordenadas, ahora y ya hace años esto se hace en minutos con tomografía computarizada, ahora hasta se pueden hacer resonancias magnéticas intraoperatorias y no se diga procedimientos diagnósticos que en mis tiempos de estudiante era la ventriculografía y el arteriograma por punción directa a la carótida.

Me había parecido fascinante la cirugía de catarata y los pacientes tenían que usar anteojos gruesos o lentes de contacto. Los lentes intraoculares acabaron con esto y no se diga en avances correctivos: la queratotomía radial y la cirugía correctiva láser, entre otras.

Antes se hacían exploraciones de cuello para encontrar adenomas paratiroideos, ahora los gammagrama de sestamibi orientan la exploración y disminuyen la morbilidad y además se puede usar cirugía guiada por fluorescencia que hace resaltar a las glándulas paratiroideas.

Algunas toracotomías y procedimientos torácicos se hacen ahora por toracoscopia o por procedimientos radiológicos guiados por tomografía computarizada. Hay procedimientos ablativos cardíacos para corregir arritmias y procedimientos para cerrar la aurícula izquierda “Watchman” para prevenir embolias masivas por fibrilación auricular en pacientes que no pueden anticoagular y procedimientos endovasculares que despliegan parches en forma de paraguas para cerrar defectos septales los cuales antes requerían cirugía de corazón abierta. Los puentes aorto-coronarios estaban muy de moda y ahora se hacen en ocasiones sin bomba de circulación extracorpórea y la vena safena se cosecha por laparoscopia subcutánea. Estos puentes son cada vez menos indicados por los avances de las angioplastias con férulas o “stents” coronarios; lo mismo pasa con los aneurismas aórticos que se pueden resolver con endoprótesis vasculares.

En cirugía abdominal han habido también muchos cambios, ya no se hacen laparotomías para determinar el estadio de los linfomas, esto se sustituyó por tomografía computarizada; desde la detección del hellicobacter pylori y el desarrollo de los bloqueadores H2 y los inhibidores de la bomba de protones, la cirugía para úlcera péptica ha casi desaparecido. A medida que avanzan las técnicas endoscópicas se pueden ahora ligar várices esofágicas, hacer cistogastrostomías para pseudoquistes pancreáticos, extraer cálculos y poner férulas en el colédoco, hacer polipectomías y reducir vólvulos del colon entre otras cosas. Hace mucho no he visto derivaciones porto-cavas o espleno renales desde el advenimiento del procedimiento “tips” (derivación portosistémica transyugular intrahepática). Se usaban clips de Miles en la vena cava para prevenir embolias pulmonares en aquellos pacientes de alto riesgo que no se podían anticoagular, esto fue sustituido por filtros endovasculares que se insertan por vía percutánea.

Muchas de las cirugías convencionales se hacen ahora con técnicas de mínima invasión, por laparoscopia y con cirugía robótica, ahora es raro ver una colecistectomía o una apendicectomía abierta, casi todas se hacen por laparoscopia al igual que muchas hernias abdominales y diafragmáticas, también resecciones parciales de colon. Los cálculos renales se pulverizan con litotricia, las histerectomías se hacen por vía vaginal asistida por laparoscopia. La cirugía bariátrica ha cambiado de procedimientos abiertos a laparoscópicos y robóticos restrictivos que disminuyen la absorción de nutrientes y además inducen cambios metabólicos que corrigen la diabetes tipo II.

La cirugía de mama tiende a hacerse menos radical con procedimientos para conservar el seno y el mapeo de ganglios linfáticos centinela.

La instrumentación para ortopedia es monumental desde artroscopias hasta las prótesis totales de diversas articulaciones.

En urología las resecciones de próstata y las resecciones transuretrales eran muy cruentas y han sido reemplazadas por prostatectomías robóticas y resecciones transuretrales con luz verde o con implantes como el urolift y no se digan los avances farmacológicos de pastillas que relajan el cuello de la vejiga y de inhibidores de la 5 alpha-reductasa que encogen la próstata, ahora para hipertrofia prostática benigna se puede embolizar la próstata y esto hace que se infarte e involucione reduciendo su volumen sin causar sangrado, incontinencia urinaria e impotencia sexual.

Sin embargo, estos avances fenomenales en ciencia y tecnología quirúrgica no han ido a la par en avances humanísticos y sociales. Nuestros médicos se han convertido en excelentes técnicos y la propedéutica y clínica están en peligro de extinción; los neurólogos y neurocirujanos no ven a los pacientes a menos que tengan una tomografía cerebral, los gastroenterólogos no examinan a los pacientes y se limitan a hacerles colonoscopias y gastroscopias, los cirujanos generales ordenan tomografías de abdomen y pelvis de entrada para cualquier dolor abdominal, los cardiólogos hacen angiografías, ecocardiogramas y pruebas de esfuerzo antes de auscultar al paciente.

Con el advenimiento del expediente médico electrónico, el Médico se dedica a llenar casillas en la computadora y muchas veces ni siquiera le dirige la mirada al paciente, además de que si ingresa información errónea, esta se perpetúa pues muchos de los lectores subsiguientes son propicios a “copiar y pegar” esta información.

Espero y confío que los próximos adelantos serán en humanismo y comunicación, así mismo, que los médicos no sólo diagnostiquen usando resultados de gabinete y laboratorio sino que también hagan uso de sus conocimientos clínicos de semiología médica y técnicas exploratorias, y al ordenar pruebas sean basadas en estos conocimientos y no sean “palos de ciego”, lo cual mejorará los diagnósticos y disminuirá el costo de la medicina beneficiando a los pacientes.