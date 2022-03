GPS FINANCIERO. El IPC abrió la semana en 55,467 puntos y termina el viernes sobre 55,436 Los cetes de 28 días sale en 6.50% (desata una polémica sobre el anuncio de la subasta el Presidente AMLO) el dólar 20 a 20.50 dependiendo monto y banco; el Euro 21.90 y el petróleo WTI 112.72

ZONA DE CURVAS. Bueno, pues hay que recordar que es nula la ley sin pena y como no se establece la sanción para las indiscreciones sería imposible decir apliquen este castigo; todo quedó en una disculpa, porque les piden discreción absoluta a los que asisten a esta junta, hasta que lo da a conocer oficialmente, pero hay que pensarle un poco más: la subasta de papel gubernamental es un juego de apreciaciones de los operadores para comprar o vender, por tanto si alguien vio la mañanera estará mejor informado para hacer negocios. Pues se conoce oficialmente unas horas después; cinco minutos es una cifra que da gran ventaja. Como cuando se anunció una devaluación hace unos años y se dijo que había corrido la especie entre algunos, antes, o que les dio una ventaja inmejorable.

Más allá de la autonomía de BANXICO hay quien piensa que la Gobernadora habló de más y se le atribuyó la indiscreción al titular de la SHCP, lo que no quita mucho la culpa. El hecho es que la secresía tiene como fin mantener la credibilidad de BANXICO y garantizar que nadie tiene ventajas. La subasta es esperada pues medio punto es una diferencia abismal cuando hablamos de volúmenes gigantescos (no hay exageración en esta palabra) de intercambio de papel gubernamental y el de 28 días es muy apetitoso.

La Bolsa Mexicana de Valores no tiene llenadero, pues sigue marcando récords un dia si y otro no, la tendencia se verá en unos días. Yo mejor no compraba acciones, el mercado está caro. El dólar siempre paga, nunca se ha detenido, todo el problema es saber, adivinar cuando se modificará. La inflación oficial es de 7.29% (febrero 7.28%) así que si tuviera su dinero en Cetes estaría perdiendo la diferencia.

SEMAFORO DESCOMPUESTO. (o sea que a veces esta rojo, otras en ambar o rojo) Se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Angeles, provoca comentarios diversos, desde que es una obra pública que hace derramar lágrimas de felicidad, hasta que no estaba terminado, pasando por la discusión folclórica de que si era tlayudas o tostadas. Por cierto no conocemos el precio para saber si vamos a ir a comprar una a los Pinos. Pero doña Guadalupe Pino ya se hizo famosa. El hecho concreto es que nadie sabe: hay que dejar pasar los meses y ver los Estados Financieros y correspondientes anexos, para saber cuánto vale (capital) cuanto debe (Pasivos) y va pagando, cuanto ingresa por vuelos y servicios y si deja dinero; ¡ah! y subsidios que recibe obviamente. Hasta entonces todo se va en apreciaciones sin cifras.

ROJO. Cuarenta congresistas de Estados Unidos firmaron una carta en la que solicitan audiencia para investigar las formas en la que México está incumpliendo con los compromisos que adquirió en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia de política energética (El Financiero). Ken Salazar está tomando más protagonismo en la relación bilateral.

ZONA DE NIEBLA. La Embajada Rusa contradice las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, México “nunca podrá tener una relación muy cercana con los Soviéticos” Hay que atender como se responde a este señalamiento.

“En la actualidad, la mayor parte de efectivos de la GRU en el mundo está en México. Se trata de personal de inteligencia ruso” Esto dijo el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glen VanHerck, quien aseguró que la inteligencia militar rusa tiene más espías en México que en ningún país.

BACHES. El Banco mundial dice que “A medida que el aumento de la inflación y de las tasas de interés plantean nuevos desafíos a la recuperación, los países en desarrollo deben abocarse a promover sectores financieros más saludables” En reporte del 15 febrero 2022. En otra sección apunta: “es fundamental trabajar para que el acceso al financiamiento sea inclusivo, a fin de apoyar la recuperación tras una pandemia histórica. En los países de ingreso bajo y mediano, el 50 % de los hogares no puede sostener el consumo básico durante más de tres meses. Una empresa promedio, por su parte, solo tiene reservas de efectivo para cubrir dos meses de gastos”. Mucho ojo con esto.

AMBAR. El encuestador Statista asegura: que 67% de los mexicanos ven noticias en las Redes Sociales (notas fake y verdaderas) Colombia 70%, Perú 70%, Brasil 63%, Chile 69%, Argentina 66%.

Qué sitios son los más vistos en materia noticiosa: Facebook 59%, whatsapp 40%, yotube 32%, Instagram 24%, twitter 15% Ojo, Señores de los diarios, han perdido muy fuerte la presencia en papel y los sitios web tienen muchas “sólo suscriptores”. Las redes están fuertes.

ROJO. El déficit fiscal mexicano ó sea cuando los gastos son mayores que los ingresos fiscales -tributos y cotizaciones en un periodo, generalmente un año-: aumentó a 64,533 millones de pesos, en el mes de enero 2022.

“Durante enero pasado, los ingresos totales del sector público alcanzaron 701 mil 301 millones de pesos, mientras que los gastos -incluyendo necesidades de financiamiento- sumaron 765 mil 834 millones de pesos, lo que provocó el déficit de 64 mil 533 millones de pesos” señala la SHCP. En parte fue el efecto de subsidiar el IEPS a la gasolina. La solución es mayor endeudamiento.

<Cuando los ricos se hacen la guerra, son los pobres los que mueren> Jean Paul Sartre, filósofo Frances.

