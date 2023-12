Señales Financieras: Este fin de año, la economía no da problemas; hay asuntos que atender

GPS FINANCIERO. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores abre la semana en 53,901 unidades y cierra el viernes en 54,393. Casi igual. El cete de 28 días paga 11.25%, el dólar va de 17.48 a 18.46 dependiendo monto e Institución. El euro 18.76 y el petróleo Wti cotiza 70.9 Parece que será un fin de año feliz, en lo económico.

ÁMBAR. El IPC está por debajo de su nivel récord. La tasa de los cetes tardará en bajar, lo que haga la FED debería mandarnos una alerta sobre la tendencia; hay que seguir atrayendo inversiones de capital golondrino con tasa muy atractivas, casi el doble que en EUA. A pesar de que eso haga necesario que los créditos sigan estando caros. El dólar ha estado nervioso, el fin de año tradicionalmente se demanda más, por los pagos de transacciones comerciales y vacaciones de las personas.

Las cotizaciones del dólar, que vemos cada año por estas fechas, se mantienen casi iguales, las transacciones diarias varían muy poco, claro, con noticias más o menos tranquilas. Las rimbombantes si podrían provocar alguna burbuja, esperemos que no haya.

ROJO. Una declaración del presidente AMLO, en ciudad Altamirano, Guerrero. dice que: “Hay que cuidar mucho que no haya consumo de droga porque tenemos que combatir el narcotráfico y esto que está pasando, que ayer lamentablemente se dio en Guerrero, la extorsión, el llamado pago de piso, todo esto lo tenemos que combatir, pero entre todos”; esta nota requiere un matiz, porque “a todos” es, parece ser, una invitación a que íntegramente los ciudadanos se le enfrenten. Para eso, se requieren elementos materiales y humanos para combatirlos; por cierto, hay fuerzas públicas que pagamos a través del Estado. Quizá quiso decir otra cosa, sería bueno el matiz.

CRACK. Por cierto: ha salido en La Jornada información que asegura que defraudan a la gente, ofreciendo la venta de Bonos (o algo parecido) de PEMEX, lo que es falso. En un video muestran que una empresa ofrece ganancias fuera de lo común. Así como se los digo, hay varios delitos que perseguir. Mucho ojo con esta clase de ofertas fantasiosas. PEMEX debería dar su punto de vista. La que comentamos es una plataforma de internet y menciona una app (aplicación) para hacer las transacciones. Cuide su lana.

USE FLASHER. Pues terminó la mascarada de Nuevo León: Samuel García aceptó seguir siendo gobernador y desistir del intento por la presidencia de la República. Se me ocurre que su esposa, magnífica influencer, sería una excelente ayuda para Luis Donaldo Colosio hijo, al que han dicho que le faltan años para poder convertirse en Candidato. Podría informar Mariana las características que tiene Luis Donaldo Jr. Admiré a su padre, no sería mala idea. Xóchitl sigue sin dar pié con bola. Claudia lleva una cómoda diferencia a favor.

LLAVE DE CRUZ: Una consulta que nos hacen: ¿por qué los trabajadores ganan menos o casi igual que antes, con el aumento de 20% al salario mínimo? Y la respuesta es que los cobros por Infonavit y Fonacot también suben, así que ni modo, hay que hacer cuentas y se los come el descuento que pasa a engrosar las filas del Estado.

LLANTA PONCHADA. ¿Habrá necesidad de tomar deuda para aliviar el desastre natural , OTIS, ocurrido en Acapulco? Parece que sí, porque ha prometido que en pocos meses se resolvería la reconstrucción. Ojalá y se haga con proyectos creativos por los que tengamos un puerto más atractivo, en el que se haya pensado en todo: vialidades cómodas, zonas comerciales mejor trazadas e iluminadas, lugares para pasar el tiempo en la playa con instalaciones adecuadas, todo lo que soñamos: que se haga realidad. No hay que reproducir lo que había, sino mejorarlo.

VEA SU MAPA. La prueba Pisa puso a todos a discutir sobre sus convenientes e inconvenientes. Creo que la prueba en sí es adecuada, porque evalúa los sistemas educativos en sí. Más de 80 países participan en el, así que hay gobiernos de todos los colores y matices. Nuestro país cayó en su evaluación de 2021 a 2022, ¡15 puntos! en Matemáticas; 10, en Lectura, y dos en Ciencias, disminuyendo de 487 a 472 en Matemáticas; de 486 en Lectura, a 476, y de 487, a 485 en Ciencias”, señala el reporte de resultados de la OCDE. Creo que más allá de mencionar a las ideologías como las causantes, deberíamos de tratar de aprender la mejor manera de rectificar. Nuestros hijos podrían ser rechazados para laborar en altos puestos por sus bajos conocimientos, por su mediana educación, es mejor pensarlo a tiempo.

Venezuela y Guyana se enfrentan política y diplomáticamente por el destino de la Guayana Esequiba. Resulta que este territorio tiene grandes yacimientos de petróleo y asegura Nicolás Maduro (si, el que asegura que Hugo Chávez se le apareció en forma de pajarito, además de que habla con las vacas) ahora desea que pasen a ser de su propiedad. ¿Problema para México? creemos que no.

Resulta que Guyana tiene o parece, un tratado con EUA para ayudarlo en caso de conflicto. Esto podría tener consecuencias muy graves, sobre todo por los años que han pasado juntos, toda la vida de los países, ahora, resulta que se acordó que era de Venezuela. Habrase visto.

Estuvo en Arabia Saudita, Vladimir Putin, con el monarca saudí Muhammad bin Salman, convocó a los miembros y aliados de la OPEP (Organización cumbre del petróleo) para limitar la producción de petróleo y así elevar los precios.

<La turbulencia de los demagogos derriba los gobiernos democráticos> Aristóteles, filósofo griego.

