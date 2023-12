Igualmente, el tema “servicio al cliente” debería aparecer en el lugar donde nunca (o rarísima vez) aparece: en las juntas de consejo. Ahí se habla de utilidades, de márgenes, de reducciones de costo (que suelen pegarle al servicio), no de “¿cómo vamos en satisfacción al cliente?”, “¿cómo va el comportamiento de las quejas mensuales, disminuye o aumenta?”, “¿cuál es el común denominador en las quejas frecuentes?”, “hagamos una llamada ahorita, en altavoz, simulando que somos clientes”. No, el Consejo de Administración no tiene tiempo para esas nimiedades, por ende, el director general tampoco, ni los directivos que le reportan. Cuando algo no es sensible para la cabeza de la organización, se nota. Se tiene al servicio al cliente como una tarea que sucede “allá abajo” en la línea de batalla.

Mis recomendaciones para los directivos que genuinamente quieran mejorar el servicio al cliente son varias. Recorre la ruta como si tú fueras el cliente, anónimamente prueba tu propio servicio. Dirige a quienes diseñan sistemas y procedimientos para que entiendan que una cosa es hacer la cosa correctamente, y otra hacer la cosa correcta. Orienta las políticas para facilitarle la vida al cliente primero, y luego a tu gente. Faculta personal para tomar decisiones y solucionar, antes de “la opción 7”. Entiendan y declaren cuál es el valor simbólico de la marca (más allá de lo que venden) y en función a éste inspiren la cultura organizacional de servicio. Tengan indicadores de desempeño y recompensas en función de estas metas. Involúcrate en la operación y anticípate a la “opción 7”.

El servicio al cliente inicia en la zona más alejada del consumidor: la Dirección o el Consejo de Administración.

