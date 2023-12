Periodista palestino Bakir Oweida: Secuestrar mujeres, niños y ancianos es incorrecto y anti-islámico; Las acciones de Hamás traerán el desastre a los palestinos

En dos artículos recientes, el periodista palestino Bakir Oweida dirigió duras críticas a Hamás por secuestrar a decenas de mujeres, niños y ancianos durante su ataque del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. En el primer artículo, publicado en el diario saudita con sede en Londres Al-Sharq Al-Awsat, Oweida escribió que “el secuestro de mujeres, niños y ancianos está claramente prohibido”, y se preguntó cómo Hamás pudo haber permitido que sus combatientes hicieran esto. También cuestionó si no existe una «voz sabia y razonable» que exija su liberación, «inmediatamente y sin excusas».

En el segundo artículo, en su columna en el sitio web saudí Elaph, escribió que inicialmente se había negado a creer que Hamás hubiera secuestrado realmente a mujeres, niños y ancianos, hasta que vio con sus propios ojos cómo los liberaban. Este comportamiento, dijo, contraviene los valores del islam, que enseña a tratar a esas personas con compasión y respeto, y por lo tanto es inconcebible que individuos que dicen ser musulmanes devotos realicen esos actos. También enfatizó que el ataque de Hamás del 7 de octubre provocaría terribles tragedias para los propios palestinos, que durarían años.

Bakir Oweida (Imagen: Alarabiya.net)

Lo siguiente son extractos traducidos de estos dos artículos.

Está prohibido tomar como rehenes a mujeres, niños y ancianos; ¿Cómo podría el liderazgo de Hamás permitir que sus combatientes lo hicieran?

En un artículo publicado el 22 de noviembre en Al-Sharq Al-Awsat, Oweida escribió: “El discurso sobre los rehenes nos lleva a reexaminar el comportamiento de los combatientes de [el ala militar de Hamás], las Brigadas Izz Al-Din Al-assam, durante el ataque. En términos generales, se sabe que la toma de rehenes es un aspecto importante de la guerra. Al mismo tiempo, tomar como rehenes a mujeres, niños y ancianos está claramente prohibido. ¿Cómo permitieron los líderes de Hamás que sus combatientes tomaran como rehenes a no combatientes? Si hay afirmaciones que Israel puede utilizar para justificar el martirio de niños en el hospital Al-Shifa como resultado de su guerra bárbara, esta [es decir, el secuestro de mujeres, niños y ancianos] es la más fuerte de ellas. Me pregunto, ¿existe una voz sabia y razonable que pueda alzarse y exigir que todas las mujeres y niños sean liberados inmediatamente y sin ninguna excusa, ya sea que estén detenidos por las Brigadas Al-Qassam o en las cárceles de Israel? «[1 ]

Me negué a creer que los combatientes de Hamás tomaron como rehenes a mujeres, niños y ancianos, hasta que los vi con mis propios ojos

En otro artículo, publicado una semana después, Oweida escribió: «Muchos probablemente se sorprenderán al oírme decir que [inicialmente] me negué a creer que los combatientes del ala militar de Hamás, las Brigadas Izz Al-Din Al-Qassam, hubieran secuestrado a mujeres, niños y ancianos israelíes como rehenes cuando atacaron las localidades cercanas a la frontera de Gaza en su ataque sorpresa el sábado 7 de octubre, [un ataque] que resultó ser completamente sin precedentes en términos de su alcance, el equipo [utilizado] y su éxito en la consecución de los principales objetivos de la operación…”

“De hecho, me negué a creerlo hasta el viernes, anteayer [24 de noviembre], cuando vi que [Hamás e Israel] comenzaban a implementar el acuerdo para el intercambio de rehenes con prisioneros palestinos encarcelados en las cárceles israelíes. Mi negativa a creer esto «puede haber surgido de dos estados mentales a los que la mente humana es propensa. El primero se llama negación y el segundo se llama ilusión. Aparentemente tuve ambos. Pero la pregunta que queda por responder es por qué».

Nuestros padres nos enseñaron la compasión hacia las mujeres, los niños y los ancianos

«Una posible explicación para el primer estado [mental], [de negación], tiene que ver con los fundamentos de mi educación, que son comunes a otros miembros de la sociedad árabe y, más ampliamente, a los miembros de todas las sociedades del mundo musulmán. Seamos musulmanes o cristianos, todos aprendimos de nuestros padres, y ciertamente de nuestras madres, lo que ellos aprendieron de nuestros antiguos antepasados, es decir, los valores de compasión hacia los mayores y los niños vulnerables, [valores] de ayudar a los niños y de comportarse honorablemente con todas las mujeres…”

“¿Cómo puede una persona que dice guiarse por el islam en todas sus acciones, incluso en sus asuntos diarios, lastimar a un niño, a una madre o a una anciana? ¿Cómo puede un combatiente que pertenece a un movimiento llamado ‘Movimiento de Resistencia Islámica’ [Hamás] atreverse a secuestrar a madres, mujeres y abuelas y sacarlas de sus hogares a los túneles de Gaza? Es imposible. Es inconcebible. Empecé a decirme que todos los [informes] que circulaban no eran más que propaganda de los portavoces de Israel, que está haciendo todo lo posible para manchar la imagen de los combatientes que dedican sus vidas a lograr justicia y defender la más justa de las causas [es decir, la causa palestina]».

Lo que Hamás hizo conducirá a tragedias que durarán años para el pueblo palestino

«Más tarde descubrí obviamente que mis pensamientos eran sólo parte de mi negación, que a su vez era parte de mis ilusiones. Es como un espejo: cuando te miras en él, puedes ver lo que tu mente espera ver, en lugar de lo real. Así es la realidad. Siempre puede sorprender a quien esté flotando en delirios irreales. Lo que Hamás se atrevió a hacer por medio de su [ala] armada, las Brigadas Al-Qassam, conducirá a tragedias [que perjudicarán] a los palestinos, incluso antes que a los israelíes, y es probable que duren muchos años. Todos los desastres que hemos presenciado hasta ahora son sólo el comienzo de estas tragedias, que ahora están empezando a crecer como una bola de nieve.”

«Las personas asesinadas en las dos partes son víctimas del extremismo que ha prevalecido durante años en ambos lados, el palestino y el israelí. Obviamente, siempre hay quienes se apresuran a responder a afirmaciones de este tipo diciendo que las víctimas palestinas son ‘mártires’, y que todos ellos – no importa cuántos sean – son un precio barato a pagar por la liberación de Palestina. Bueno, no tengo derecho a oponerme a quienes dicen esto, y nadie más tampoco. Pero lo que siempre me confunde, y tal vez también a otras personas, es el intento de comprender a quienes comparan el comportamiento cruel y bárbaro del ocupante israelí… con el comportamiento de los combatientes [palestinos], que se supone que están armados no sólo con rifles, bombas y pistolas, sino también con valores como la moralidad, la compasión, la justicia y la tolerancia, incluso hacia el enemigo. Estas comparaciones siempre tienen como objetivo… justificar lo que no se puede justificar bajo ninguna circunstancia…” [2]

