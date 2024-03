Señales Financieras: La bolsa baja. La economía está bien. Será una semana importante

GPS FINANCIERO. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cerró en 56,559 (había cerrado semanas antes en 58,226) El viernes pasado lo hizo en 54,935. Baja cercana al 10%. Los Cetes pagan 11.00% El Euro cotiza sobre 18.40, el petróleo Wti 79.81

Quizá esté marcando tendencia bajista la BMV, el dólar está manejado, por lo que sigue bajo, a pesar de que retribuye poco a los familiares de inmigrantes que reciben divisas, quienes cobran productos o servicios, productos manufacturados o materias primas, turistas que acuden a nuestro país, etc. etc. Están también, recibiendo menos pesos las aduanas y otros servicios tributarios, por los dólares en impuestos que reciben.

Ojalá nos expliquen las autoridades Hacendarias las ventajas que ven en mantener baja la paridad, ya que no se aprecia que el costo lo establezca el mercado. Sólo recordamos que “Presidente que devalúa, se devalúa” Por lo tanto, quizá contribuya tan sólo a la buena imagen.

ROJO. Ernesto Revilla, economista en jefe de Citigroup para Latinoamérica, dice para Reforma: “Pemex ha venido costando mucho dinero en esta Administración. Sabemos que tiene un flujo de caja negativo y eso ha venido presionando cada vez más las finanzas públicas del Gobierno federal que han sido utilizadas para apoyar a la empresa.

“No hacer nada es costoso para el Gobierno, para la siguiente Administración y para la población. Esa trayectoria nos llevaría a una mayor deuda y a una posible reducción en la calificación crediticia”, planteó el economista, durante la Reunión Plenaria de Consejos Consultivos 2024 de Citibanamex.

También sería interesante escuchar los comentarios que tenga al respecto el Gobierno Federal.

ROJO. La noticia es dada por La Crónica “La necropsia a normalista asesinado en Tixtla da negativo a drogas y pólvora” Porque habían asegurado lo contrario en los primeros reportes. Necesitamos ahora escuchar el punto de vista que el presidente AMLO generalmente informa. La pregunta es ¿si pondrá en movimiento las variables macroeconómicas? Creemos que no, hay firmeza en ellas.

VEHÍCULO DETENIDO. Las Elecciones de junio 2024, están acaparando el tiempo en radio televisión y otros medios, se ha saturado la mente del que recibe los mensajes: parecen ser un cuento infantil, al estilo del flautista de Hamelin que nos conduce a la tierra prometida. Si se metieran en una licuadora los candidatos, se les mezclara, saldría una sustancia mágica que paf, ya solucionó todo.

Sólo que me resulta muy difícil explicar en ese hipotético cuento: que el personaje hoy use un gorro de un color, luego de otro, para acomodarse después al que le faltaba. ¿Cuál es su ideología? No me vengan con ese cuento.

CEDA EL PASO. Roy Campos de Consulta Mitofsky dice que hay que ganar la conversación, o sea ser el primero en establecer de qué hablar y que se tome en cuenta nuestra óptica, gracias a La Mañanera ha podido marcar la pauta y llevar siempre la mano. Con la economía, por ejemplo: Pemex, Segalmex, control del déficit fiscal o sus faraónicas obras no es lo mismo.

¿Cuáles son los temas a atender? El agua (que unos dicen que es un mito genial, otros piden un poco para beberla) Vivienda (se ha ido haciendo más cara, sobre todo con las altas tasas de interés sobre los créditos para adquirirla), la deuda de Pemex que podría causar problemas, el empleo informal que sigue creciendo, movilidad (moverse en transporte público es lentísimo, en auto también, en moto, bici y patines un peligro para todos) La economía que dice esta bien la SHCP, INEGI y demás autoridades. Nosotros, comunicadores, siempre anotamos “Con los datos disponibles”

ÁMBAR. La candidata Claudia Sheinbaum sigue arriba según las encuestas, los comentarios que más se escuchan son: “No se siente que sea de ella el mensaje, forma y fondo es la misma del presidente. Parece estar enfocada a los votantes duros (o sea, los fijos) olvidando a los indecisos, los que tienen dudas. Y deciden su voto al final. Hay quien asegura que es la Cuarta campaña presidencial de AMLO, ¡que muchachos tan traviesos!

Ahí es donde está trabajando más Xóchitl Gálvez, con los indecisos, porque no tiene voto duro, la distancia en puntos se acorta, pero son muchos, es cierto.

LLAVE DE CRUZ. Epigmenio Ibarra hizo un comentario sobre Xochitl, le llamó esperpento, palabra que tiene dos connotaciones: feo. Otra es que alude a las obras dramáticas de Ramón María del Valle Inclán. Se habló de una demanda o queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que al parecer fue desechado, quizá porque toma tiempo.

¿Todo esto podría afectar en algo a la economía o sus variables? pensamos que no.

<Cuerpo de mujer no garantiza pensamiento feminista> Martha Lamas, Académica del ITAM.

“Disfrute al máximo cada día”