El poder del contexto

Convengamos que algo no tiene un valor per se, sino un valor percibido. Hay una sutil diferencia. El valor reside en la mente del observador. Uno de los elementos más importantes para definir lo que pensamos sobre algo es el contexto. Un mismo objeto o persona, en diferente contexto, producen diferentes percepciones. Siete años después de su “fallida” aparición en L’Enfant Plaza, Joshua Bell realizó un concierto en otra estación del Metro capitalino. Llevaba su famoso Stradivarius. Esta vez convocó a miles. La diferencia fue que en esta ocasión no estaba de incógnito, el concierto había sido anunciado previamente.

El entorno (contexto) de ver a un chico solo, con cachucha, al lado de un bote de basura, tocando por monedas en una estación del Metro, no era propicio para pensar que podría ser una celebridad mundial. Es probable que algunos de quienes pasaron sin detenerse tuvieran cultura musical, el contexto no trabajó en favor de que reconocieran la calidad interpretativa. Algo similar ha sucedido cuando en catas de vino, los expertos dan una opinión en función de la etiqueta, a pesar de que (intencionalmente, como parte de un experimento) el líquido no corresponde a la botella. El contexto es una poderosa fuerza para encauzar la percepción y por lo tanto nuestras decisiones.

Dan Ariely hizo un experimento mostrando dos rostros de hombres hechos artificialmente; preguntó a un grupo cuál consideraban más atractivo. El resultado no dio vencedor. Después añadió un tercer rostro, una variante distorsionada de uno de los dos, de modo que el público tenía a los dos originales más un tercero. Consistentemente, la gente seleccionó como más atractivo a aquel que tenía a su lado su parecido “feo”. La moraleja es que si tienes a alguien parecido a ti, pero no tan atractivo como tú, estar a su lado te hará ver más atractivo. Lo que hay al lado de nosotros (o en nosotros) influye en cómo nos perciben los demás. Este principio hace que las marcas comerciales funcionen como símbolos constructores de contexto, en el que percibimos (asumimos) ciertas características (significados) de las personas.