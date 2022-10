GPS FINANCIERO. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores sigue para abajo. Abrió el lunes en 45,391 y cierra el viernes sobre 44,626, lenta baja, pero ya empieza a marcar tendencia. Su punto máximo anduvo casi en 60 mil, hace pocos meses. ¿nos manda una señal la Bolsa, generalmente interpretada como el punto de vista de los grandes inversionistas acerca de los siguientes meses o años? Sale el Cete de 28 dias en 9.29%, siguiendo así la tendencia de la FED norteamericana que subió .75 por segunda ocasión. Tiene lógica mantener esta cercanía con las tendencias marcadas por EUA debido a lo interdependencia que tenemos, hay contaminación de su proceso inflacionario aun que no se reconociera. El dólar sigue haciéndose el fuerte y da bandazos pero cierra en 20.60 a 21.00 dependiendo monto e institución.

El euro cotiza en 19.72 y el petróleo WTI 79.71.

CURVAS PELIGROSAS. Hace más de veinte años mantengo mi columna con una constante: platico y comparo la Bolsa de valores, el dólar, la tasa líder (los cetes de 28 dias). Recientemente agregué al euro, que se ha comportado muy débil a partir de la guerra de Ucrania Rusia; y el petróleo WTI que ha dado sustos por arriba de 100 dólares por barril, y ahora anda por debajo de 80.00 US dls.

La razón es que presenté un trabajo en mi Universidad haciendo la comparación de estas tres tasas (variables) para analizar su conducta. Resulta que se deberían influir, pero eran casi líneas rectas al graficar. No pasa lo mismo ahora, hace pocos meses el índice bursátil anduvo en 60 mil, baja a 44 mil. El cete de 28 dias pasa de 5.45% a 9.29%. El dólar de 20.38 (enero 2022) a 21.00

Una comparación inocente que hice esos años era: un litro de agua embotellada, una cerveza de litro, uno de gasolina, uno de refresco y uno de leche costaban 10.00 Hoy cuesta agua: 8.00, cerveza 42.00, gasolina 25.00, magna 23.00, refresco 30.00, leche 24.00

Antes de que se ajuste el precio de las gasolinas, porque ya van a quitar el IEPS, subsidio a los hidrocarburos, lo que va a ocasionar un desajuste mayor de la inflación de los meses por venir.

Esta disparidad que se ha dado en 20 años es una distorsión que obliga a frecuentes estudios de mercado y análisis económico. No dejaremos de recomendar que no tome créditos y que revise si es tasa fija o variable.

ROJO. Se dice que los jóvenes: generación Z (N. de 1994-2010), Y (1981-1993), X (1969-1980) no compran casas, departamentos y autos, en parte porque los sueldos son bajos, pero además porque el matrimonio no está en su proyecto de vida, además, porque las tasas que firmarían hacen muy difícil el pago. Los Baby boomers (1949-1968) ya pasamos por la escalada de ver y sufrir la elevación de salarios-precios- tasas-dólar. Sobrevivir no resultó fácil, periódicamente se da estas crisis y ahora nos esta tocando la de 2022.

ÂMBAR. La población crece, pero los matrimonios vienen en descenso: en el año 2000 hubo casi 700 mil. En 2019, 500 mil. En 2020 sólo 310 mil. En 2021 sube a 450 mil. (INEGI)

CRACK. La desconfianza en las Instituciones, gobiernos ha hecho que el planeta entero esté volteando hacia los autoritarismos de izquierda y de derecha, el caso más reciente es Giorgia Meloni, que gana la presidencia de Italia con un pequeño número de votos, con un partido post fascista, de ultraderecha. ¿Por qué votaron pocos ciudadanos? Quizá por la desconfianza de los gobiernos anteriores y en la repetición de propuestas (que todas son iguales) nada más tienen algún acento que las distingue. Y que generalmente tampoco cumplen.

VERDE. La respetabilidad del ejército se puso en jaque con el tema Ayotzinapa (y las copias sin testar -tachar- que exhibieron) y por si fuera poco está el tema de los Hackers que se autodenominan Guacamayas, que exhibió una falla en su seguridad. El ave que les da nombre es nativa de toda américa y sobre ellos se lee en Wikipedia “SEDENA no puede decir lo mismo sobre sí misma. No hemos tenido tiempo de investigar mucho, pero acá hemos subido algunos documentos que pueden ser de interés público, dónde se ve que clase de actividades la SEDENA está investigando como “amenazas a la seguridad nacional” en vez de investigar al crimen organizado y otras amenazas reales” Será difícil negar la veracidad de las informaciones que estarán por venir a través de Carmen Aristegui, Carlos Loret y otros que han recibido estos seis terabytes de documentos, fotografías y videos que tomaron estos hackers, denominados Guacamaya.

CRASH. Como niño en fiesta con globos se portó Vladimir Putin para festejar la “unión” de las cuatro regiones de Ucrania: Donetsk, Lungansk, Jersón y Zaporiyia. Hizo una celebración que recuerda los magnos conciertos que hemos vivido en el zócalo capitalino; por cierto, el resto del mundo no las reconocerá como territorio ruso, y, hay una condena por parte de Biden.

<Los países se recuperan de noche, cuando duermen los políticos> Anónimo.

Tenga y de bienestar. Sea Feliz.