GPS FINANCIERO. El índice de la Bolsa Mexicana de Valores abrió el lunes anterior sobre 51,234, cierra el viernes en 50,456. Para abajo, pero es una cifra mediana en época volátil, no hay nada definitivo, sigue siendo una conducta lateral. El cete de 28 dias paga 10.00% el dólar se compra con 20.00 y hasta 20.80, dependiendo de institución y monto. El Euro cotiza 20.84 y el petróleo WTI 71.86 Prevemos tranquilidad.

Abrió a la baja Wall Street por posible incremento de tasas de la FED. Cae la Bolsa de Lima, Perú por la destitución de Castillo y su encarcelamiento, no creemos que afecte a otros países. Sam Bankman-Fried es buscado para testificar sobe el caso de criptomonedas, SBF, por la quiebra de FTX y amenaza afectar el mundillo de los bitcoins, Ethereum y otras, quizá si usted tiene este cuasi dinero, cuya naturaleza jurídica es vaga y su garantía nula, debe repensar si vale la pena continuar. ¿Podría afectar al mercado de dinero internacional? La respuesta es si.

ZONA DE CURVAS. México lleva 3 meses como el mayor socio comercial de EUA, esto es: estamos vendiéndole más que China y Canada. Si se tiene en cuenta el nearshoring (vender y producir en los países cercanos) que se avecina, hace necesario poner reglas claras e inamovibles para que tengan confianza, no caer en la definición de país bananero.

CRASH. AMLO pudo tener injerencia en asuntos internos de Perú, dudamos que se vaya a dirimir la controversia en tribunales, pero hace difícil el reconocimiento de la nueva presidenta de ese país: Dina Boluarte, que es la primera mujer en ocupar la gran silla. ¿Si la reconoce es como quitar peso a sus primeros argumentos? si no la reconoce es una descortesía. Podrían retirar a su embajador, creemos que no.

ROJO. Hay 14% de inflación en la canasta básica, falta ahora ver cuánto han subido renta, colegiaturas, libros, útiles escolares, transporte, gasolina, refacciones del auto, renta hipoteca, comidas en la calle, más los productos y servicios que no están comprendidos en la canasta básica.

ZONA DE ESES. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de gastos de defensa de US$10,00 millones para financiar el suministro de armas a Taiwán a medida que China aumenta la presión sobre la nación insular, esto abonará las acusaciones de meter la nariz en otros países. ¿puede repercutir en problemas internacionales que muevan las finanzas? la respuesta es si.

QUÉ CHOQUE. El problema de Castillo fue creer que los otros poderes lo iban a apoyar y no fue así, el Ejército mostró amor por su constitución y ahora va a tener que enfrentar varios cargos; no creemos que el asilo que ofrece nuestro país sea aceptado por las autoridades, sería un contrasentido jurídico.

El tema del INE es complejo: en abril se retiran 4 de sus consejeros y quisieran nombrar otros fieles a las ideas del presidente AMLO.

LLAME A SU MECÁNICO. La desaseada ley que se presentó la semana pasada para maniatar al INE, hizo que saliera a decir que fue “su” error, cuando todos adivinamos que deben haber dicho “déjalas, tal vez no las lean y las aprueben” ¿esto podría ocasionar un problema financiero?, pensamos que no. Se habla de que liquidarán empleados y funcionarios al por mayor, cambiarán las reglas derivadas de las nuevas leyes, uf, a ver quién entiende al nuevo monstruo. Ojalá y no la aprueben y Monreal siga en la lucha por la presidencia, lo que difícilmente logrará si deja pasar estas modificaciones. Interesante reflexión: enseñaron a “Violarla sin Tocarla” (la Constitución)

ROJO. El hackeo no se esta previniendo, por el costo de la Ciberprotección, es un grave peligro en el que están incurriendo, hay ahorros malentendidos. Habrá corrección no prevención.

ZONA DE NIEBLA. Es muy importante el relevo del ministro Zaldívar que se dará el 31 dic. 2022, pues “la SCJN tiene facultades para declarar la inaplicabilidad, para un determinado proceso electoral, de las disposiciones impugnadas que se consideren contrarias a la Constitución Federal, en el supuesto de que haya resultado fundada la acción de inconstitucionalidad” El 2 de enero se hará la votación del relevista, en votación secreta.

4 de 10 votantes para los comicios para elegir representantes, entre ellos el Presidente de México lo deciden ante las urnas. Es importante cuidar los mensajes finales, todos los que ahora escuchamos son de menor trascendencia, lo importante son los últimos minutos y en esto se ubica la recordación, cuál es el mensaje que más tiene en mente el ciudadano al sufragar. Esto ya lo saben los expertos en mercadotecnia electoral y lo van a aprovechar al máximo. Pero en las votaciones del 2024, no antes, Todos estos escarceos y amagos, son en su mayoría irrelevantes.

CHATARRA. El caso de Bad Bunny, la venta de boletos falsificados, me recordó los de Avándaro. Que hicieron fuera el récord de personas en un concierto y se lo atribuyeron varios personajes turbios, como era una entrada con poco personal de control, todos pasaron y se dieron cuenta ya que era demasiado tarde. Ahora Ticketmaster tendrá que dar la cara por algo que pudo prever.

Sea feliz, sea feliz, sea feliz. Y cuídese, hay rebrotes del COVID