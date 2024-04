Trasformaciones sociales, diálogo interreligioso y desarrollo sostenible en el contexto valenciano en España

Las alianzas interreligiosas tienen un impacto social sólo cuando se gestan desde un diálogo que se abre a la autocrítica, reflexión y deliberación frente al otro, posibilitando el libre ejercicio de una ética práctica en la búsqueda del Bien Común. Donde la razón pública, se asume a través de la coexistencia de las diferentes manifestaciones de la fe y más allá de todo prejuicio, principalmente en un mundo donde las personas son pluriculturales, multiétnicas y plurilingües, encontrándonos interconectados no por la globalización, sino porque TODOS somos SERES HUMANOS y por ello, no podemos ni debemos discriminar a nadie, porque si no el discurso interreligioso estaría sesgado.

En consecuencia, es fundamental evitar la instrumentalización del ejercicio religioso para que no se convierta en la expresión política de una fe que se impone sobre las otras como pensamiento único. Ya que la conexión con la Energía Suprema que mueve a todo el Universo bajo su imagen y semejanza, no se rige bajo parámetros de exclusión debido a que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, siendo el Uno el creador de todo lo que existe más allá de nuestra comprensión. Por lo que es importante recordar las palabras del Dr. Yehuda Bauer al afirmar lo siguiente:

“Las políticas que o parten de una base moral no son, a fin de cuentas políticas prácticas, en absoluto [y como] procedo de un pueblo que dio los Diez Mandamientos al mundo, convenimos en que necesitamos tres mandamientos más, que serían: no serás un agresor; no serás una víctima; y no serás nunca ni en ningún caso un espectador”. (Yehuda Bauer. Discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006).

Felicitaciones a los Profesores del Doctorado de Filosofía, Ética y Democracia de la Universitat de València, Dr. Francisco Arenas Dolz, Dr. Agustín Domingo Moratalla, Dr. Pedro Jesús Pérez Zafrilla y a la Dra. Zoraida Mendiwelso-Bendek del University of Lincoln del Reino Unido, quienes desde una razón comunicativa y responsabilidad solidaria, constituyeron la Alianza multi religiosa para abordar los retos sociales de la Agenda 2030 en cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Y donde la Comunidad Judía Sefardita de Valencia estuvo representada por la Dra. Marilda Azulay Tapiero, la Dra. Estrella Israel Garzón, el Dr. Isaac Sananes Haserfaty, el Rabino Eliahu Bar Geva de la Comunidad Judía Sefardita de Alicante y la suscrita.

A continuación, adjunto la Declaración Interreligiosa sobre la Acción Social firmada en València este pasado 12 de abril de 2024.

DECLARACIÓN INTERRELIGIOSA SOBRE LA ACCIÓN SOCIAL

Valencia, Colegio Mayor Rector Peset 12 de abril de 2024

Los actuales retos sociales han evidenciado la urgente necesidad de acción colectiva, reconocimiento y aprendizaje mutuo en la diversidad religiosa, desde el compromiso en la construcción de un futuro sostenible. Las religiones han realizado aportaciones constantes al bien común y han subrayado permanentemente la importancia de la justicia y la solidaridad social frente a los problemas económicos y sociales, favoreciendo transformaciones con una incidencia positiva en la cohesión, la inclusión y el desarrollo social.

En particular, desde el siglo pasado se viene forjando un camino de mutuo reconocimiento y cooperación entre las diferentes tradiciones religiosas a favor de la paz y de una sociedad más justa, fraterna y humana con iniciativas orientadas a fomentar la acción social y promover un desarrollo humano sostenible.

En este contexto, invitamos a todas las comunidades religiosas a cultivar, hoy más que nunca, la acción social con el propósito de alimentar el significado de las transformaciones sociales necesarias y promover un desarrollo humano inclusivo y sostenible apoyado por principios y valores esenciales en el reconocimiento de la dignidad humana.

En un mundo amenazado por diversas formas de violencia que merman nuestra capacidad de discernimiento y que utilizan la religión como pretexto para el odio y la violencia, buscamos:

Cultivar una acción social que nos permita crecer juntos en los valores en los que nuestras tradiciones se sustentan: justicia, responsabilidad, solidaridad, respeto, fraternidad, cuidado, comprensión, reciprocidad y ayuda mutua.

Fomentar una conciencia solidaria cimentada en valores universales, base fundamental de la acción social, que las diferentes religiones y tradiciones seculares hemos alcanzado por caminos diversos.

Construir un sentido compartido para enfrentar los retos sociales, comprometidos con un desarrollo humano sostenible, que garantice el equilibro entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social, a través del diálogo, la escucha y el servicio.

Como representantes de diferentes comunidades religiosas consideramos que:

Es imprescindible reforzar y/o construir un nuevo y profundo sentido de la acción social, vivida y experimentada desde los principios de religación con los demás seres.

Es ineludible, para avanzar hacia esta meta, un diálogo sincero y fraterno en nuestros contextos, desde nuestra cotidianidad y, en particular, desde nuestras realidades como individuos y como comunidades.

Es posible una acción social fecunda que promueva un desarrollo humano sostenible, donde podamos trabajar conjuntamente para salir al encuentro del otro y construir un futuro desde la esperanza de un mundo más amable y justo.

Nos comprometemos a:

Fomentar la acción social y promover el desarrollo humano sostenible desde el respeto a la diversidad y el pluralismo cultural y religioso, trabajando por una sociedad mejor.

Fortalecer la dimensión intangible del ser humano, en la medida en que abre posibilidades en favor de la dignidad.

Proteger el planeta desde un profundo sentimiento de reverencia hacia toda la vida.

Promover que los valores religiosos sean ejemplo de compromiso, conducta responsable y servicio al prójimo.

Fomentar sociedades pacíficas, justas e inclusivas, trabajando por la justicia y los derechos humanos, desde el convencimiento de que la paz es el camino.

Generar alianzas donde la diversidad sea un valor, buscando espacios de intersección y cooperación, desde el diálogo, para lograr una mayor cohesión social y un mundo más solidario.

En suma:

La acción social religiosa pretende responder a las situaciones de injusticia social y empoderar a las personas y comunidades para fortalecer sus trayectorias vitales.

La acción social religiosa hace visible las virtudes de nuestras tradiciones con el propósito de apoyar el desarrollo de una vida digna desde una concepción integral.

La acción social religiosa, en su labor de apoyo, acompañamiento y asistencia social, se basa en el dinamismo de la confianza, que es el que nos permite reconocer al otro, sin exclusión, convivir, cooperar, dialogar y aprender de la diversidad.

Esta Declaración Interreligiosa sobre la Acción Social se firma en el primer Foro Multirreligioso y Social, celebrado en Valencia el día 12 de abril de 2024, y es fruto del trabajo conjunto desarrollado durante 2023- 2024 por representantes de diferentes entidades religiosas radicadas en la Comunitat Valenciana en el marco del proyecto “Alianza multirreligiosa para abordar los retos sociales desde la Agenda 2030” (ALUZAR), financiado por la Fundación Pluralismo y Convivencia y coordinado por la Universitat de València, en asociación con la Universidad de Lincoln del Reino Unido.

